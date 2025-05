El apoyo de las mujeres de Billy Joel, luego de su duro diagnóstico

Las últimas noticias sobre la salud de Billy Joel generaron preocupación : el célebre músico anunció el viernes pasado la suspensión de sus próximos shows. Además, compartió con sus fanáticos y seguidores el duro diagnóstico que recibió: padece de un trastorno neuronal conocido como hidrocefalia de presión normal (HPN) . En medio de la tristeza que generó la información, tanto su esposa como su exmujer expresaron todos su apoyo al músico a través de las redes sociales. “Tenemos esperanza en su recuperación”, escribió la actual compañera del autor de “Piano Man”.

Las emotivas palabras de Alexis Roderick Instagram

Alexis Roderick Joel usó la cuenta oficial de su marido para agradecer el cariño de los seguidores y dar señales optimistas de cara al futuro. “Gracias por las muestras de cariño y apoyo. Estamos muy agradecidos por la maravillosa atención y el rápido diagnóstico que recibimos. Bill es muy querido por muchos, y para nosotros, es un padre y esposo que es el centro de nuestro mundo. Tenemos esperanza en su recuperación. Esperamos verlos a todos en el futuro”, escribió la mujer de 43 años.

Roderick es la cuarta esposa del cantante. La pareja se conoció en 2009 en un restaurante y seis años después sellaron su amor en una ceremonia íntima que sorprendió incluso a varios amigos de la estrella. Además de cuidar a Della Rose y Remy Anne, las dos hijas del matrimonio, Roderick se convirtió en una figura cercana para Alexa Ray, la hija que Joel tuvo con Christie Brinkley, su segunda mujer.

Alexis Roderick, Della Rose Joel, Billy Joel y Remy Anne Joel, en la alfombra roja de los Grammy de 2024 Getty Images

Una relación en buenos términos

Si bien Billy Joel y Christie Brinkley se separaron en 1994 luego de casi diez años de amor y una hija -Alexa Ray Joel-, el cariño entre ellos se mantuvo intacto. Hoy, mientras el músico afronta uno de los momentos más difíciles de su vida, la modelo y actriz decidió hacer público su mensaje de aliento.

“Querido Billy: toda la pandilla Brinkley te envía mucho amor y te desea una pronta y completa recuperación”, comenzó su texto la modelo de 71 años en una publicación que compartió el sábado en su cuenta de Instagram. Brinkley contó que, mientras buscaba fotos de él junto a Alexa para el posteo, encontró un video de ella junto a su otra hija -Sailor Brinkley Cook, de su posterior matrimonio con Peter Cook- en uno de sus conciertos.

Christie Brinkley y Billy Joel, circa 1983 en Nueva York Images Press - Archive Photos

Sailor, hoy de 26 años, aparece en las imágenes cantando “You May Be Right” en la previa a un show junto al artista, quien la mira con orgullo. Luego, se las puede ver a las dos mujeres divertirse mientras Joel cantaba en el escenario varios de sus hits, como “The Longest Time” y “We Didn’t Start the Fire”.

Christie Brinkley, exmujer de Bill Joel, le deseó una pronta recuperación

“Me hizo reír... pero también me recordó toda la alegría que creas y todos los sensacionales coros que has dirigido... conviertes un estadio lleno de desconocidos en una sala llena de amigos mientras todos nos balanceamos al unísono”, escribió sobre ambas secuencias. “Estoy segura de que hablo por todos cuando te digo que por favor te cuides mucho, que todos queremos que vuelvas al escenario, que eres nuestro ´Piano Man´”, agregó.

“Siempre estaremos de humor para tus melodías. ¡Y esperamos que te encuentres bien! ¡Te queremos! Los niños, yo, ¡y un montón de estadios llenos!”, cerró.

El presente de Billy Joel

El cantante, compositor y pianista estadounidense padece de hidrocefalia de presión normal (HPN), una condición provocada por una acumulación de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos del cerebro, a pesar de que la presión intracraneal suele ser normal o ligeramente elevada. Según informó a través de un comunicado, su condición de salud empeoró luego de las recientes actuaciones en conciertos. Incluso, ha empezado a tener problemas de audición, visión y equilibrio.

Joel, de 76 años, se está sometiendo a una fisioterapia específica bajo las instrucciones de su médico. El mismo facultativo fue quien le ha “aconsejado que se abstenga de actuar durante este período de recuperación”.

Según el comunicado de prensa, el músico está “agradecido por la excelente atención que está recibiendo y está totalmente comprometido a priorizar su salud. También se mostró conmovido por el apoyo de sus fanáticos durante este tiempo y espera con ansias el día en que pueda volver a subir al escenario”. “Lamento sinceramente decepcionar a nuestra audiencia, y gracias por su comprensión”, expresó el artista en sus redes.