Billy Joel suspendió su gira por un complejo diagnóstico: “Ha empezado a tener problemas de audición, visión y equilibrio”

Billy Joel generó alerta entre sus seguidores al cancelar todos los recitales que tenía previsto brindar en los próximos meses. El cantante de clásicos como “Piano Man” y “Honesty” realizó el sorpresivo anuncio luego de haber recibido un diagnóstico de hidrocefalia de presión normal (HPN), una condición provocada por una acumulación de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos del cerebro, a pesar de que la presión intracraneal suele ser normal o ligeramente elevada.

Según informó a través de un comunicado, la condición de salud del músico ha empeorado luego de las recientes actuaciones en conciertos y ha empezado a tener problemas de audición, visión y equilibrio .

Joel, de 76 años, se está sometiendo a una fisioterapia específica bajo las instrucciones de su médico. El mismo facultativo fue quien le ha “aconsejado que se abstenga de actuar durante este período de recuperación”.

Según el comunicado de prensa, el músico está “agradecido por la excelente atención que está recibiendo y está totalmente comprometido a priorizar su salud. También se mostró conmovido por el apoyo de sus fanáticos durante este tiempo y espera con ansias el día en que pueda volver a subir al escenario ”.

El cantante ya había suspendido sus actividades para dedicarse por completo a su tratamiento AFP PHOTO/ROLAND MAGUNIA - Archivo

“ Lamento sinceramente decepcionar a nuestra audiencia, y gracias por su comprensión ”, expresó Joel en el comunicado.

En febrero, en medio de un concierto en Mohegan Sun, Connecticut, Joel cayó al piso. Según un video de un fan que se convirtió en viral, en un momento durante el espectáculo, después de girar su micrófono y lanzarlo hacia la audiencia, el pianista y cantante pareció tropezar, cayendo hacia atrás y aterrizando de costado. Momentos después, pareció recuperarse de la caída y continuó con su espectáculo.

Shocking moment ‘frail’ Billy Joel falls over live on stage pic.twitter.com/UlQlPouQVL — The Sun (@TheSun) February 27, 2025

Al mes siguiente, el cantante de “Big Shot” anunció que pospondría sus conciertos hasta junio, citando una “condición médica” que lo obligaba a “someterse a terapia física bajo la supervisión de sus médicos”.

“Se espera que Joel se recupere por completo”, expresó el equipo del cantante a través de un comunicado, el pasado 11 de marzo. “La gira se reanudará en el Acrisure Stadium de Pittsburgh el 5 de julio de 2025”, anunciaron.

“Si bien lamento haber pospuesto cualquier espectáculo, mi salud debe ser lo primero”, publicó Joel en su Instagram en ese momento. “Estoy ansioso por volver al escenario y compartir la alegría de la música en vivo con nuestros increíbles fanáticos. Gracias por su comprensión”, agregó.

Hace más de cinco décadas que el artista forma parte de la historia de la música Richard E. Aaron - Redferns

Billy Joel es un neoyorquino nacido en el Bronx, que suma más de medio siglo de carrera musical, desde que en 1973 lanzó un tema que se convirtió en un éxito y en el primer gran mojón de su historia con la canción: “Piano Man”.

A lo largo de su carrera, ha ganado cinco premios Grammy y ha sido nominado 23 veces. Ha vendido más de 150 millones de discos y ha tenido 33 éxitos en el Top 40. Fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores en 1992 y en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 1999.

Luego de haber dejado los estudios cuando estaba a punto de terminarlos y de hacer del boxeo una afición temporal, en la música encontró su destino, especialmente desde que se convirtió en suceso aquella melodía embriagada del pianista y su piano.

Luego vinieron otros éxitos, como “Just the Way you Are”, “Uptown Girl” y “We Didn’t Start de Fire”, entre otros, que colaron cierto tono social y político en sus letras. Su carrera discográfica se extendió durante dos décadas: su último disco de estudio, River Of Dreams, fue editado en 1993; desde entonces, Joel se ha dedicado a brindar shows y publicar discos recopilatorios y en vivo.