Facultad de Derecho de la UBA Fuente: Archivo

9 de junio de 2020

Por noveno año consecutivo, el Mussachusetts Institute of Technology (MIT) se consagra como la mejor universidad del mundo en el ranking QS, que confirma a las también norteamericanas Stanford y Harvard en el podio de ese relevamiento que ubica a la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el puesto 66, ocho lugares mejor posicionada que el año pasado, y por cuya reputación académica logra estar 49. Este posicionamiento la instala como la mejor latinoamericana clasificada.

En el ranking que se difunde anualmente sobre la educación superior y revisa unas 4000 universidades de un total de 26.000 que funcionan en el mundo para confeccionar una clasificación de las 1000 mejores, la UBA mejora su actuación por sexto año consecutivo.

En esta edición, la consultora internacional Quacquarelly Symons ( QS ) asevera que la UBA "continúa demostrando al mundo que no es solo la mejor universidad de América Latina, sino que también y cada vez más, merece ser considerada entre las mejores instituciones del mundo".

Las 10 primeras universidades que encabezan la clasificación se completan con el California Institute of Technology (Caltech) de los Estados Unidos, en el puesto 4, y University of Chicago (10); las británicas Oxford (5), Cambridge (7) e Imperial College London (8), y la suiza Federal Institute of Technology (ETH Zurich), número 6. Entre las 20 primeras, se encuentran también dos instituciones de Singapur, National University (11) y Nanyang Technological (13) y la china Tsinghua (15).

Las mejores latinoamericanas

Las 10 mejores latinoamericanas, lideradas por la UBA, se completan con la Universidad Nacional Autónoma de México (puesto 100); Universidad de San Pablo, Brasil (115); Pontificia Universidad Católica de Chile (121); Instituto Tecnológico de Monterrey, México (155); Universidad de Chile (180); Universidad de Los Andes, Colombia (227); Universidad Estadual de Campinas, Brasil (233); Universidad Nacional de Colombia (259) y la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires (326).

Entre las sorpresas en el capítulo argentino de esta nueva clasificación se destacan que la UCA figura entre las 10 mejores latinoamericanas y que, por primera vez, ingresa en el ranking QS, en el puesto "801-1000", la Universidad Nacional de San Luis. Solo 13 casas de estudios de nuestro país figuran entre las 1000 elegidas: UCA, puesto 326; Palermo (377); Austral (443); Belgrano (465); Instituto Tecnológico de Buenos Aires (601-650); Nacional de La Plata (651-700); Torcuato Di Tella y San Andrés están ubicadas en el rango 701-750; Córdoba, Rosario, San Luis y la Tecnológica Nacional (UTN) comparten la categoría 801-1000.

Aunque elogió la ubicación de la UBA en el ranking internacional, Ben Sowter, director de Investigación de QS, sostuvo: "También encontramos que los bajos niveles de reconocimiento de los graduados entre los empleadores y los bajos puntajes del impacto de las investigaciones están impidiendo que las universidades argentinas avancen más. El problema sigue siendo el resultado de décadas de falta de fondos, lo que ha disuadido a los académicos de realizar sus investigaciones en el país".

La clasificación QS se basa en seis indicadores: reputación académica (con la respuesta de más de 1002.000 académicos de todo el mundo), la reputación desde el punto de vista del empleador (mide la relación entre la institución y la empleabilidad de sus graduados), las citas por profesor (mide el impacto de las investigaciones) y el ratio profesor/estudiante que es el que indica la capacidad de la enseñanza.

La Facultad de Derecho de la UBA Fuente: Archivo - Crédito: Fabián Marelli

UBA y la reputación académica

"Siempre repito que los rankings son muy relativos; no pueden expresar en números lo que es la complejidad de lo que brinda una universidad a la sociedad, sobre todo del punto de vista académico, científico y la relación con la extensión universitaria que es devolverle a la sociedad mucho de lo que la sociedad necesita sobre todo en los temas vulnerables, que es un signo característico de las universidades latinoamericanas. Pero también es cierto que la utilización de rankings se ha generalizado en el mundo, internacionalmente, y hemos hecho políticas concretas que impactan positivamente en el ranking, no solo por la calidad de nuestros docentes, de nuestros investigadores, de nuestros profesionales", sostuvo el rector de la UBA, Alberto Barbieri.

Barbieri añadió: "Tengamos en cuenta que en reputación académica y en la calidad de nuestros egresados estamos 49 en el mundo. Eso es estar en el top 50, en la elite mundial y se utiliza eso para ver de qué manera las universidades se relacionan entre sí. Nuestro programa de internacionalización, tanto de intercambio de docentes, de estudiantes de pregrado, de grado, de doctorado y de científicos se ha impulsado cada vez más y tenemos más de 600 universidades con las que nos relacionamos en todo el mundo".

No ocultó la alegría del nuevo resultado del ranking QS al señalar: "Para nosotros es un motivo de orgullo que la universidad sea cada vez más valorizada en todo el mundo. Esto va a repercutir positivamente en todo lo que es investigación, internacionalización de la educación, posibilidad de que la UBA pueda conectarse con convenios internacionales en investigación. Y, en ese sentido, siempre el reconocimiento al trabajo de nuestros docentes, estudiantes, investigadores y no docentes que hace esto posible con el presupuesto que tenemos, con la inversión que como país le damos a la educación, estar en los niveles en los que estamos".

La sede de UCA en Puerto Madero Fuente: Archivo

UCA y "nuevas tecnologías"

El rector de la UCA, Miguel Ángel Schiavone, destacó que la institución "se encuentra desde hace dos años en un proceso de innovación y mejora de la calidad educativa". Por eso, evaluó que la posición alcanzada en la clasificación QS "es producto de la incorporación de nuevas plataformas tecnológicas en el área de sistemas, capacitación continua de nuestros docentes en un modelo pedagógico centrado en el alumno, internacionalización de la educación, mejoras cuanti y cualitativas en la relación docente-alumno, investigación básica y aplicada, actividades de extensión y compromiso social manteniendo nuestra identidad y esencia humanística". Y sumó: "el neomodelo educativo que la comunidad UCA elaboró, dando origen al proyecto institucional 2018-2022, se fortaleció con el aporte colaborativo del Instituto Tecnológico de Monterrey y logró implementarse gracias al compromiso de docentes y personal administrativo. Entre 2018 y 2019 ya habíamos avanzado 25 puestos en este ranking; ahora esta posición nos impulsa a profundizar en este proyecto. El ranking QS se complementa con el ranking Scimago 2020 que, evaluando investigación, publicaciones e innovación académica nos ascendió 21 puestos en América Latina".

Universidad de Palermo

Palermo y la innovación

El vicerrector de la Universidad de Palermo (UP), Matías Popovsky, explicó que cada año consolidan el "modelo de innovación en educación superior, incorporando los últimos avances en la ciencia del aprendizaje, dándole a los estudiantes la libertar de elegir cómo estudiar, y principalmente posicionando al alumno en el centro del proceso de estudio".

"La educación a nivel mundial atraviesa un período de disrupción como nunca se ha visto. Estos últimos meses pusieron en evidencia que la manera en la que trabajamos cambió, la forma en la que nos comunicamos ya no es la misma, y la educación no puede ser la excepción. Serán las universidades que aceleren su transformación y mejor se adapten a esta nueva realidad las que continuarán destacándose en los rankings internacionales. Las instituciones deben brindar respuestas a un público cada vez más diverso en edad, origen e intereses profesionales", señaló.

"Esta performance es el reflejo de un trabajo consistente y con metas claras que hemos hecho en los últimos años y que expresa no solo el crecimiento de la institución, sino el desempeño académico de nuestro cuerpo docente", concluyó Juan José Cruces, rector de la Universidad Torcuato Di Tella, que se encuentra ubicada en el puesto 8 de las casas de estudio argentinas.

Universidad Torcuato Di Tella Fuente: Archivo