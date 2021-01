El consejo de Germán Martitegui a Damián Betular sobre la paternidad

Damián Betular recibió un consejo de Germán Martitegui sobre la paternidad

10 de enero de 2021 • 00:20

El prestigioso maestro pastelero Damián Betular se convirtió en el jurado revelación de MasterChef Celebrity. Enfrentarse a la popularidad es un desafío relativamente reciente en su vida y, sobre ello y otros asuntos, conversó el chef con Catalina Dlugi en el programa Agarrate Catalina de radio La Once Diez.

El cocinero contó que es una situación muy extraña para él cuando lo reconocen por la calle. "Por ahí voy para el hotel -el Palacio Duhau Park - Hyatt Buenos Aires- con la gorra, los anteojos y el barbijo y, aunque es un poco indescifrable quién está debajo, cuando cruzo alguna calle, alguien se asoma de algún auto para saludarme. O cuando paso por la patisserie del hotel y voy hablando normal, escucho algún grito de alguien que se sorprende al verme. Es un mimo muy lindo", compartió.

Su sueño cumplido, confiesa, fue lograr trabajar "en el mejor hotel". "Después, con Bake Off, comenzó esta locura maravillosa" del reconocimiento público, dice. Y cuenta que cuando le propusieron ser jurado de MasterChef primero dudó mucho. "Pero no me arrepiento de haber aceptado", dice convencido.

Catalina quiso saber, por otra parte, si el ambiente de la cocina es tan autoritario como se muestra en las ficciones y en los realitys televisivos. "Sí, pero hay un cambio de paradigma. A nosotros nos entrenan también, y el mundo ha cambiado. Hay que entender que detrás de esas cosas divinas que uno ve, yo solo no puedo hacer eso: necesitás un equipo de trabajo. Soy muy exigente, pero, como lo ves en el programa, con la mejor onda posible, con pocas palabras, una sonrisa y ahí vamos", relató. Para el chef, el éxito reside en que "las cosas salgan lindas" y considera que, para que un postre "salga rico", el equipo debe estar "contento". Sobre ello, profundiza: "Si el grupo está a los gritos o recibiendo órdenes autoritarias, no resulta. Si hay un problema, se resuelve y se va para adelante. Problemas hay todos los días, porque trabajamos con personas, no con máquinas. Somos 80 y nos comportamos como una gran familia, con momentos buenos y malos", señaló.

Tras contar que mantiene una gran amistad con Humberto Tortonese, con quien comparte grandes conversaciones acerca de la vida y las amistades, Betular reveló algunas intimidades de su vida personal.

En este contexto, el cocinero contó algunos detalles de una charla que mantuvo con su colega Germán Martitegui acerca de la paternidad. "Le dije a Germán la otra vez que yo no estaba preparado y me respondió que uno nunca lo está. De todos modos, siento que, en mi caso, debo estar un poco más preparado. Estoy seguro de que le daría todo el afecto. Tengo ahijados por doquier, estoy rodeado de chicos y me fascina, pero siento que en algún momento se dará. Y si no se da, tampoco lo tomo como una obligación. No es un mandato", opinó.

Finalmente, la entrevistadora no perdió la oportunidad para preguntarle por su vínculo, en ocasiones de coqueteo, con Victoria Xipolitakis, concursante del certamen. "A mí me divierte. Le dije: 'En mí vas a tener que cambiar algunas cosas antes'. Creo que en la actualidad ya no hay que aclarar nada. Es lo que se ve y ahí está. Vicky es un ser adorable y tiene una gran rapidez. Es como se ve, no un personaje. Y ese juego a mí me divierte. ¡Con Vicky, como amigo, me voy de viaje!", cerró, con convicción.

