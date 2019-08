El creador de Las Primas contó por qué hoy no podría existir el grupo

Las Primas en los 80: hits, bailes y raros peinados

Quién no bailó al ritmo de "Saca la mano Antonio" o "Los nenes con los nenes". En la segunda mitad de los 80 no había casamiento ni fiesta en los que no se escucharan los temas de Las Primas, que fueron muy exitosas durante algunos años. Tanto que hubo varias formaciones al mismo tiempo dispersas por España, México y la Argentina.

Carlos Gallego, creador de Las Primas, estuvo en Confrontados, por Canal 9, para hablar sobre los últimos enfrentamientos de algunas exintegrantes que no se reconocen o que discuten por quién era parte del grupo y quién no. El productor, responsable también de traer a nuestro país al Topo Gigio y a Rafaela Carrá, explicó: "Hubo muchas Primas. Pero la principal era Mónica Garimaldi, que arrancó con 16 años. Era la Lolita, muy voluptuosa y hermosa. Las otras tres podían cambiar y no pasaba nada; ella siempre quedaba como la imagen. Era tanto el éxito que hicimos tres agrupaciones: una fue a España y otra a México, donde la cara más conocida era Fabiola Alonso, la mujer de Miguel Angel Cherutti".

La caída de Las Primas no fue tan estrepitosa como su éxito. Poco a poco fueron desapareciendo de la tele y la radio porque los nuevos temas no eran tan pegadizos y siempre debían recurrir a los infalibles. Además, cada una de ellas hizo su propio camino como solista, aunque ninguna tuvo demasiada suerte.

Sobre las especulaciones por el regreso del grupo, Gallego señaló: "Yo creo que no. El año pasado Josephina (Stella) vino a verme con ganas de reflotar el grupo, porque quería trabajar. Pero yo lo intenté hace diez años. Estaba entusiasmado y después me desentusiasmé porque las mujeres están complicadas. Tener un conjunto de mujeres hoy sería complicado para mí, por mi forma de ser. Porque soy antiguo. Soy de decirle cosas lindas a las mujeres y se puede malinterpretar. Me autocensuro", se sinceró.