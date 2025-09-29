Nelson Castro debutó como director de orquesta en un festival en Rosario

El reconocido periodista, conductor y médico Nelson Castro mostró una faceta que, hasta ahora, era desconocida para el público: la de director de orquesta. Este fin de semana, en el marco de los festejos por el aniversario de los 300 años de la ciudad de Rosario, debutó como invitado al frente de la Banda Sinfónica de la Policía de Rosario y de la Banda Sinfónica de la Ciudad de Pérez.

En el Festival de Bandas Encuentro Regional 2025, el periodista sorprendió al público y se subió a la tarima para interpretar la tradicional Marcha de San Lorenzo, un símbolo histórico de la región.

La Cultura, Un Gran TesoroEl Festival De Bandas Fue Una Verdadera Fiesta Por El Tricentenario De

En el evento organizado por la Municipalidad de Rosario, junto a 24 bandas y más de 800 músicos de la ciudad, de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, el periodista habló visiblemente emocionado: “La cultura es el tesoro de un país y una sociedad que hacemos nosotros, los ciudadanos y ciudadanas. La música tiene un valor único”.

Tal como consignaron los medios locales, la propuesta —que era libre y gratuita— convocó a decenas de vecinos y turistas que disfrutaron del despliegue cultural por el tricentenario. En este marco, el intendente Pablo Javkin se hizo presente en el teatro El Círculo y le entregó dos regalos al periodista, uno ligado a Astor Piazzolla y otro a Antonio Berni.

Este lunes por la mañana, durante la emisión de su programa en Radio Rivadavia, Castro se mostró agradecido y volvió a remarcar la importancia de la cultura. “Quiero dedicar unos minutos para agradecer a todos lo que generó mi presencia en Rosario dirigiendo en el concierto de bandas. Quiero empezar el agradecimiento no para hablar de mí sino para lo que significa culturalmente: los maestros”, dijo.

Nelson en Rosario. Instagram

Y siguió: “El valor cultural que tiene un Festival de Bandas que pobló las calles y el valor que tiene esto culturalmente para la sociedad. La música y el deporte son dos instrumentos muy importantes para la integración social, para el desarrollo y, por supuesto, para el disfrute de la cultura. Sobre todo en un contexto de lo que vive la Argentina. Y hacerlo es un enorme esfuerzo".