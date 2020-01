La joven actriz compartió un cuestionamiento filosófico con sus seguidores en Twitter Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de enero de 2020 • 12:36

Delfina Chaves sorprendió a sus seguidores de Twitter con algunas preguntas existenciales sobre la vida. La joven actriz de Argentina, tierra de amor y venganza, le hizo a sus seguidores de Twitter un planteo filosófico sobre el comienzo del 2020 y muchos usuarios le respondieron sus cuestionamientos. Algunos apostaron al humor y otros tomaron con seriedad sus pensamientos.

"¿Ustedes también pasaron alguna vez por la etapa de extremo escepticismo y de creer que todo es efecto placebo, no?", consultó en un tuit la actriz. Y a los pocos minutos agregó: "¿Se me va a pasar, no? ¿O el 2020 me pegó tan mal que me convertí en un filósofo pesimista tipo Arthur Schopenhauer?". Así, Chaves se comparó con el famoso exponente del pesimismo filosófico y abrió el debate sobre la forma de afrontar el nuevo año.

Los comentarios empezaron a lloverle a la hermana de Paula Chaves. Algunos le respondieron con gifs de incomprensión, y confesaron que no entendían su pregunta, y otros le recomendaron: "Ay hija, estás viendo demasiado Merlí [ la exitosa serie española protagonizada por Albert Baró donde un maestro de filosofía logra interesar a sus alumnos gracias a su forma de enseñar]".

En la misma línea humorística, otra usuaria le comentó: "Delfi, sos muy inteligente y decís cosas que me cuestan procesar. Igual te amo y decí lo que quieras que siempre voy a estar con un diccionario a mano". Por otro lado, los más optimistas le aconsejaron que deje fluir sus sentimientos y que simplemente son momentos necesarios para luego empezar a ver el mundo con otros ojos más positivos. "Yo creo que es parte de crecer, siempre habrá un grado de escepticismo, extremo es preocupante, pero uno pasa por etapas y a medidas que crecés va disminuyendo", le escribió otra seguidora.

Por otro lado, algunos fanáticos de la novela de eltrece que recientemente llegó a su fin con un inesperado giro que dejó abierta la posibilidad de una nueva temporada, le comentaron: "Por acá lo único que deseamos para este 2020 es verte en ATAV". También hubo algunos que coincidieron con su "etapa pesimista" y confesaron que están en la misma sintonía.