LA NACION

En fotos: los famosos que acompañaron a Dolores Fonzi en la avant premier de Belén, su nueva película

El film está basado en la historia real de una joven argentina que fue encarcelada tras sufrir un aborto espontáneo en 2014

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Julieta Cardinali y Cecilia Roth, orgullosas del trabajo de su amiga y colega Dolores Fonzi delante y detrás de cámara
Julieta Cardinali y Cecilia Roth, orgullosas del trabajo de su amiga y colega Dolores Fonzi delante y detrás de cámaraGerardo Viercovich - LA NACION
Belén está dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, basada en el libro Somos Belén, de Ana Correa. Tras su celebrada opera prima, Blondi, Fonzi se puso a trabajar en el guion de esta película, junto a Laura Paredes
Belén está dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, basada en el libro Somos Belén, de Ana Correa. Tras su celebrada opera prima, Blondi, Fonzi se puso a trabajar en el guion de esta película, junto a Laura ParedesGerardo Viercovich - LA NACION
La historia narra al caso real de una joven de 27 años que fue condenada, en 2014, por la justicia tucumana y pasó dos años en la cárcel luego de haber sufrido un aborto espontáneo en el que murió su bebé
La historia narra al caso real de una joven de 27 años que fue condenada, en 2014, por la justicia tucumana y pasó dos años en la cárcel luego de haber sufrido un aborto espontáneo en el que murió su bebéGerardo Viercovich - LA NACION
Julieta Cardinali, una de las figuras destacadas del elenco de Belén; la actriz interpreta a una de las abogadas que intervino en el caso
Julieta Cardinali, una de las figuras destacadas del elenco de Belén; la actriz interpreta a una de las abogadas que intervino en el casoGerardo Viercovich - LA NACION
Mercedes Morán también apoyó a Dolores Fonzi en su nuevo proyecto. Ambas protagonizan juntas la miniserie de terror, que próximamente se estrenará por Netflix, Mis muertos tristes, basada en cuentos de Mariana Enríquez
Mercedes Morán también apoyó a Dolores Fonzi en su nuevo proyecto. Ambas protagonizan juntas la miniserie de terror, que próximamente se estrenará por Netflix, Mis muertos tristes, basada en cuentos de Mariana Enríquez Gerardo Viercovich - LA NACION
Carla Peterson, feliz por la nueva película de su amiga. En 2023, Peterson formó parte de Blondi, el debut como directora de Fonzi
Carla Peterson, feliz por la nueva película de su amiga. En 2023, Peterson formó parte de Blondi, el debut como directora de FonziGerardo Viercovich - LA NACION
Cristina Banegas y César Troncoso, quien también forma parte del elenco de la película que estará en competencia en el Festival de San Sebastián
Cristina Banegas y César Troncoso, quien también forma parte del elenco de la película que estará en competencia en el Festival de San SebastiánGerardo Viercovich - LA NACION
Bárbara Lombardo, con un look total black para la avant premier de la esperada película
Bárbara Lombardo, con un look total black para la avant premier de la esperada películaGerardo Viercovich - LA NACION
Martín Piroyansky quedó encantado con el trabajo de Fonzi y escribió en sus redes: "Vayan a ver Belén al cine"
Martín Piroyansky quedó encantado con el trabajo de Fonzi y escribió en sus redes: "Vayan a ver Belén al cine"Gerardo Viercovich - LA NACION
"Conmovedora y necesaria", apuntó la actriz Leonora Balcarce sobre la película de Fonzi, un fuerte testimonio sobre los tiempos previos a la legalización del aborto en nuestro país
"Conmovedora y necesaria", apuntó la actriz Leonora Balcarce sobre la película de Fonzi, un fuerte testimonio sobre los tiempos previos a la legalización del aborto en nuestro paísGerardo Viercovich - LA NACION
Laura Azcurra, que como Dolores Fonzi forma parte del movimiento Actrices argentinas, también dijo presente en la alfombra roja
Laura Azcurra, que como Dolores Fonzi forma parte del movimiento Actrices argentinas, también dijo presente en la alfombra rojaGerardo Viercovich - LA NACION
La actriz, directora y dramaturga María Marull, como varias de las presentes, optó por accesorios color verde en alusión a la lucha por la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), promulgada en enero de 2021
La actriz, directora y dramaturga María Marull, como varias de las presentes, optó por accesorios color verde en alusión a la lucha por la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), promulgada en enero de 2021 Gerardo Viercovich - LA NACION
María Marull junto a su esposo, el director y guionista Damián Szifron
María Marull junto a su esposo, el director y guionista Damián SzifronGerardo Viercovich - LA NACION
Thelma Fardin asistió junto a su pareja, el actor Nico Riera
Thelma Fardin asistió junto a su pareja, el actor Nico RieraGerardo Viercovich - LA NACION
El pañuelo verde, adoptado inicialmente en Argentina por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, se ha convertido en un emblema internacional de este movimiento
El pañuelo verde, adoptado inicialmente en Argentina por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, se ha convertido en un emblema internacional de este movimientoGerardo Viercovich - LA NACION
"Recomiendo mucho ir al cine a ver esta peli basada en un hecho verídico. Súper necesaria", escribió Agustín Sullivan en sus redes
"Recomiendo mucho ir al cine a ver esta peli basada en un hecho verídico. Súper necesaria", escribió Agustín Sullivan en sus redes Gerardo Viercovich - LA NACION
"Una película necesaria, urgente y poderosa", señaló Romina Ricci tras la avant premiere
"Una película necesaria, urgente y poderosa", señaló Romina Ricci tras la avant premiereGerardo Viercovich - LA NACION
"Absoluta admiración a Dolores Fonzi y a todo el equipo", destacó Delfina Chaves
"Absoluta admiración a Dolores Fonzi y a todo el equipo", destacó Delfina ChavesGerardo Viercovich - LA NACION
"¡Bravo!", celebró el actor y cantante argentino Franco Masini en sus redes sociales después de la avant premier de la película
"¡Bravo!", celebró el actor y cantante argentino Franco Masini en sus redes sociales después de la avant premier de la películaGerardo Viercovich - LA NACION
Vera Spinetta también dijo presente en el preestreno de la película que estará disponible en cines a partir de este jueves
Vera Spinetta también dijo presente en el preestreno de la película que estará disponible en cines a partir de este juevesGerardo Viercovich - LA NACION
Esteban Lamothe, muy canchero con pantalón oversize gris, polera negra y morral cruzado
Esteban Lamothe, muy canchero con pantalón oversize gris, polera negra y morral cruzadoGerardo Viercovich - LA NACION
Luis Machín forma parte del elenco principal de la película
Luis Machín forma parte del elenco principal de la películaGerardo Viercovich - LA NACION
¡De copas! Leonora Balcarce y Romina Ricci brindaron por el nuevo logro de su colega
¡De copas! Leonora Balcarce y Romina Ricci brindaron por el nuevo logro de su colegaGerardo Viercovich - LA NACION
La actriz Malena Sánchez combinó un romántico vestido en dos capas con informal campera de jean y botas negras
La actriz Malena Sánchez combinó un romántico vestido en dos capas con informal campera de jean y botas negrasGerardo Viercovich - LA NACION
Representantes de Actrices argentinas celebraron el estreno y posaron junto a una bandera de la agrupación que tomó el injusto proceso penal que relata la película como uno de sus estandartes
Representantes de Actrices argentinas celebraron el estreno y posaron junto a una bandera de la agrupación que tomó el injusto proceso penal que relata la película como uno de sus estandartesGerardo Viercovich - LA NACION
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Personajes
  1. El motivo por el que Sofía Vergara faltó a la ceremonia de los Emmy y terminó en el hospital
    1

    El motivo por el que Sofía Vergara faltó a la ceremonia de los Emmy y terminó en el hospital

  2. Fito Páez estrenó su Tiny Desk Concert: el repertorio elegido y un curioso detalle
    2

    Después del escándalo en Perú, Fito Páez estrenó su Tiny Desk Concert: el repertorio elegido y un curioso detalle

  3. Su apoyo a un joven con leucemia que necesita un costoso tratamiento
    3

    El gesto de Bizarrap: su apoyo a un joven con leucemia que necesita un costoso tratamiento

  4. Jamie Lee Curtis se quebró frente al asesinato de Charlie Kirk
    4

    Jamie Lee Curtis se quebró frente al asesinato de Charlie Kirk: “Aún a pesar de que sus ideas me resultaran aborrecibles”

Cargando banners ...