HBO Max: se vienen dos temporadas de Margarita y novedades de Viudas Negras y Máxima

Habrá estrenos, regresos y un mapa muy variado de temáticas y géneros en la producción argentina que llegará a HBO Max en 2026. La lista incluye dos nuevas temporadas completas de Margarita, la segunda temporada de Máxima y de Viudas Negras, una serie documental del género true crime sobre la llamada Masacre de Flores, una comedia romántica protagonizada por Natalia Oreiro y Gael García Bernal, y una serie dramática (inspirada en hechos reales) ambientada en un convento de clausura.

Los anuncios formaron parte de la presentación en Buenos Aires de todas las producciones internacionales que la plataforma de streaming sumará a su catálogo a lo largo del próximo año. Allí se destacan, entre otras, los regresos de The Pitt, Euphoria, House of the Dragon y The Comeback, junto al lanzamiento de varias series originales. También se confirmó, en el terreno del contenido latinoamericano que produce HBO Max, el regreso de Ciudad de Dios: la lucha no para (hecha en Brasil) y de Como agua para chocolate (hecha en México).

El elenco de Margarita, que tendrá dos nuevas temporadas en 2026 HBO Max

La apuesta local más fuerte de la plataforma es el atípico lanzamiento de dos temporadas completas en el mismo año que le darán continuidad a la historia de Margarita, la más reciente creación de Cris Morena. La serie juvenil, que mezcla una temática romántica con cuadros y secuencias musicales, se conoció en septiembre de 2024 con una temporada completa emitida sucesivamente por Telefe y HBO Max, a la que se le sumaron varios shows y otras presentaciones. Durante la presentación, el elenco principal de la serie, encabezado por Mora Bianchi y Toti Spangenberg, hizo una breve actuación en vivo adelantando algunos de los temas musicales de las nuevas temporadas, que todavía no tienen fecha precisa de lanzamiento en 2026.

Juan José Campanella y Matías Bagnato

También se confirmó que el año que viene se sumará a la plataforma la serie documental de tres episodios sobre la denominada Masacre de Flores, ocurrida en la madrugada del 17 de febrero de 1994, cuando un hombre provocó un incendio intencional del que solo sobrevivió Matías Bagnato, por entonces de 16 años. En el hecho fallecieron sus padres, sus dos hermanos menores (de 14 y 9 años) y un amiguito de este último.

Según se comentó durante la presentación ante los medios locales, Bagnato contó un día que había soñado, luego de ver El secreto de sus ojos, que Juan José Campanella iba a producir algún día la serie sobre esta historia marcada por la tragedia, el duelo y la resiliencia. Tres décadas después, a través de su productora 100 Bares, Campanella cumplió el deseo de Bagnato y se puso al frente del proyecto, producido además por Ana Paula Bello y Martino Zaidelis, y dirigido por Augusto Tejada.

La segunda temporada de Máxima llegará el año que viene HBO Max

Dos años después del estreno de la primera temporada, HBO Max acaba de confirmar que llegará en 2026 a esa plataforma la segunda parte de Máxima, la producción originada en los Países Bajos que lleva a la ficción la historia real de la argentina Máxima Zorreguieta y su camino hasta convertirse en reina de ese país. En el brevísimo clip difundido por la plataforma durante la presentación se anticipa que el eje argumental de esta segunda temporada será la boda entre Máxima (la argentina Delfina Chaves) y el entonces príncipe y actual rey de los Países Bajos Guillermo Alejandro (el neerlandés Martijn Lagemeiker).

Carolina Kopelioff, la protagonista de Cautiva, una nueva serie argentina que llegará a HBO Max en 2026 HBO Max

La otra serie basada en hechos reales ocurridos en nuestro país que se sumará en 2026 a la plataforma será Cautiva, cuyos seis episodios narran el caso real de Clara (Carolina Kopelioff), una joven que en pleno siglo XXI decide ingresar a un convento de clausura siguiendo su vocación religiosa. Allí empezará a sufrir la violencia verbal y física de la madre superiora (Lorena Vega) hasta que 15 años después logra escapar, denunciar la situación y buscar justicia junto a su familia. Según se anunció en la presentación, la serie será dirigida por Paula Hernández (Los sonámbulos, Herencia, El tiempo que arrasa).

Malena Pichot y Pilar Gamboa en la primera imagen de la segunda temporada de Viudas negras HBO Max

Esta serie es una producción original de TNT y Flow, que también producirán la segunda temporada de Viudas negras, la comedia creada y escrita por Malena Pichot que la tiene además como protagonista junto a Pilar Gamboa. Esta continuidad había sido anunciada por separado 24 horas antes de esta presentación conjunta.

En el clip que compiló todas estas novedades se mencionó fugazmente la comedia romántica Nada entre los dos, dirigida por Juan Taratuto y filmada en Uruguay, con Natalia Oreiro y Gael García Bernal como dos viajeros que coinciden por azar en Punta del Este y se ven involucrados en una inesperada aventura. Pero esta novedad no se mencionó explícitamente durante las presentaciones que hicieron los ejecutivos de HBO unas horas después de que se supiera que García Bernal está en Buenos Aires. El lunes por la noche asistió a la primera proyección de la Semana del Festival de Cannes en Buenos Aires en el cine Gaumont y el director artístico del festival francés, Thierry Frémaux, lo saludó desde el escenario luego de anunciar su presencia en la sala.

Como agua para chocolate cerrará su historia el año que viene con el estreno de su segunda parte HBO Max

Entre los lanzamientos producidos en América Latina que se sumarán a HBO Max el año que viene se destacan la segunda parte de la producción mexicana Como agua para chocolate, que cerrará la adaptación de la historia escrita por Laura Esquivel y estará disponible a partir del 15 de febrero, y la segunda temporada de la serie brasileña Ciudad de Dios: la lucha no para, inspirada en la película del mismo nombre, con estreno previsto para el segundo semestre.

Los Colorado, nueva serie animada con el Chapulín Colorado como protagonista HBO Max

En la presentación se destacó el hecho de que la serie Chespirito (basada en la vida de Roberto Gómez Bolaños) fue la producción latinoamericana de HBO Max más vista del último año. A partir de esa repercusión, la plataforma anunció dos producciones inspiradas en ese mismo universo. Por un lado, la serie animada Los Colorado, sobre las andanzas del Chapulín Colorado, y por el otro, una serie consagrada a Don Ramón, uno de los grandes personajes de El Chavo, que funcionará como desprendimiento de Chespirito y tendrá como protagonista a Miguel Islas, el mismo actor que encarna a ese personaje en la serie original.

De México también llegarán a la plataforma en 2026 la novela Colisión, con la actriz argentina Macarena Achaga en el papel principal, y la serie documental Los asesinos de Colosio, que sigue la pista, todavía no esclarecida, de los responsables del magnicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio en plena campaña electoral de 1994.

Peter Claffey en la primera imagen de El caballero de los siete reinos HBO Max

En cuanto al contenido global que se incorporará a la plataforma, HBO Max tendrá, según se anticipó en la presentación, un estreno por año de aquí a 2028 de material original relacionado con el universo de Game of Thrones. Todo comenzará el 19 de enero con el lanzamiento de El caballero de los siete reinos (Knight of the Seven Kingdoms), ambientada un siglo antes de Game of Thrones, con el relato del viaje compartido por dos personajes nuevos, Dunk (Peter Claffey) y Egg (Dexter Sol Ansell).

La saga continuará a mediados del año que viene con la tercera temporada de La casa del dragón (House of Dragons). Tanto esta serie como El caballero de los siete reinos tienen continuidad asegurada a través de una cuarta y una segunda temporada, respectivamente.

Así se verá Zendaya en la tercera temporada de Euphoria HBO Max

Para el segundo trimestre de 2026 está confirmado el regreso de Euphoria, con el estreno de la tercera temporada y la presencia de buena parte del elenco original (Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Colman Domingo) junto a nuevos personajes encarnados por Rosalía, Natasha Lyonne, Eli Roth y Mashawn Lynch, entre otros.

Aaron Pierre y Kyle Chandler, los protagonistas de Linternas HBO Max

Lo mismo ocurrirá con Stuart Fails to Save the Universe, nueva serie de ciencia ficción que funciona como desprendimiento (spin-off) de The Big Bang Theory, con Kevin Sussman personificando a Stuart Bloom, el dueño de la tienda de cómics que formó parte del elenco de la serie original. En este mismo terreno fantástico aparece la nueva serie de DC, Linternas, que se sumará a HBO Max en el último trimestre del año con las aventuras de dos policías intergalácticos (Aaron Pierre y Kyle Chandler). Este último interpreta a Hal Jordan, Linterna Verde en las historietas originales de DC.

Se espera para distintos momentos de 2026 un cuádruple estreno de series originales en la plataforma. Al frente aparece la comedia Rooster, de los creadores de Ted Lasso, con Steve Carell como un prestigioso autor que atraviesa un complicado vínculo con su hija en el mundo universitario.

Richard Gadd con el Emmy que ganó por Bebé reno en 2024; ahora regresa con una nueva serie ROBYN BECK - AFP

También veremos Half Man, la nueva creación de Richard Gadd (Bebé Reno), que explora la relación a lo largo de cuatro décadas entre dos medios hermanos encarnados por el propio Gadd y Jamie Bell; DTF St. Louis, que se anuncia como una ácida y audaz comedia sobre un triángulo amoroso integrado por Jason Bateman, David Harbour y Linda Cardellini; War, un thriller de origen británico sobre temas legales y jurídicos protagonizado por Dominic West y Sienna Miller, y otra comedia producida en el Reino Unido, sin título confirmado hasta ahora, creada e interpretada por Sharon Horgan.

Hannah Einbinder y Jean Smart regresarán en 2026 al frente de la quinta temporada de Hacks HBO Max

La lista de regresos confirmados para 2026 comienza el 9 de enero con el estreno de la segunda temporada de The Pitt. Luego, a lo largo del año, volverán Hacks, con Jean Smart y Hannah Einbinder (quinta temporada); Duna, la profecía (segunda temporada); Industry (cuarta temporada); The Gilded Age (cuarta temporada), y la tercera y última temporada de The Comeback, 20 años después de su primera aparición, de nuevo con Lisa Kudrow como figura estelar.

Lisa Kudrow regresa para la temporada final de The Comeback instagram.com/lisakudrow

Entre los lanzamientos animados se destaca el estreno de la primera producción original de Adult Swim desarrollada en la Argentina, La huella de oro, de Daniel Duche, junto a varios regresos: Primal (de Genndy Tartakovsky), Rick & Morty, El maravillosamente extraño mundo de Gumball, Peppa Pig, Batwheels y Jóvenes Titanes en Acción.

La presentación tuvo como anfitriones a la actriz Isabel Macedo (integrante, además, del elenco de Margarita) y a los ejecutivos locales de HBO Max Anouk Aarón, Juan Mariano Solá y Sergio Nakasone.