Delfina Chaves: la segunda temporada de Máxima, sus deseos a los 30 años y cómo sigue la relación con su “príncipe” neerlandés

“Con lo que a mí me gusta hablar en público”, dice Delfina Chaves, de 30 años, en tono jocoso, pero muy en serio cuando le ceden el micrófono en la presentación de la segunda temporada de Máxima, la serie basada en la vida de Máxima Zorreguieta, que protagoniza junto al actor neerlandés Martijn Lakemeier y que este jueves llega a la pantalla de HBO Max (se lanzarán los primeros dos episodios y, luego, a partir del jueves próximo, uno por semana).

Delfina Chaves junto a Mariano César, vicepresidente de Entretenimiento General y Estrategia de Programación de HBO Max para América Latina

“La primera temporada mostró la infancia de Máxima, su adolescencia, cuando ella estaba en Nueva York, cómo conoció al príncipe Guillermo Alejandro de los Países Bajos y todo lo que antecedió al anuncio de su casamiento. Esta segunda temporada abarca once años de la historia, desde que ellos se casaron hasta su coronación”, cuenta la actriz en un mano a mano con LA NACION en el Palacio Duhau, luego de la proyección del primer episodio -de un total de seis- de esta nueva entrega, que explora cómo la argentina logró consolidar su lugar dentro de la corona entre sus ambiciones personales, su dinámica familiar y la mirada atenta de la sociedad neerlandesa.

La felicidad de la actriz frente a los aplausos del público

Mientras periodistas, influencers e invitados al evento disfrutan de una comida temática con gastronomía local y de los Países Bajos, Chaves abandona el salón para una veloz sesión de fotos con este medio. Como en toda jornada de prensa, el tiempo corre y cada actividad está estrictamente cronometrada. Minutos más tarde se une a esta cronista en otra sala y, ni bien ingresa, pide disculpas por la demora (que, en realidad, no fue tanta). Mientras le acomodan el micrófono y le retocan el maquillaje y el peinado, la actriz, que en ocasiones pasadas se sinceró sobre sus trastornos de ansiedad, cierra los ojos, inhala, exhala y se dice a sí misma: “Bueno, vamos”.

En el evento que se llevó a cabo en el Palacio Duhau, Chaves estuvo acompañada por hermana, Paula y por su padre, Miguel Ángel

-¿Cómo estás viviendo el estreno de esta segunda temporada?

-Estrenamos la semana pasada en Países Bajos y tenía muchas ganas de venir acá y compartirlo con mi gente, con mis amigos, con mi familia, que la gente lo vea, así que estoy muy emocionada.

-¿Te gusta verte en pantalla o sos muy crítica con vos misma?

-Siempre es difícil verse y ser objetivo, pero aprendí a verme y está bueno porque te das cuenta de algunas cosas que a lo mejor podés mejorar, cosas que no te gustan o que quisieras hacer mejor. Cuesta, pero está bueno. Y lo disfruté mucho porque pasan tantas cosas después de filmar, con toda la posproducción, que lo vi casi como si fuera alguien de la audiencia.

Máxima: tráiler de la segunda temporada

-¿Con qué Máxima nos vamos a encontrar en esta nueva entrega?

-Me cuesta un poco hablar de ella [la verdadera Máxima Zorreguieta] porque tengo mucho respeto por la persona que no conozco, pero sí te puedo hablar de la Máxima que está en la serie. Me interesa cómo encontró su propia voz. Hay algo de mantenerse fiel a sí misma, de reírse de sí misma y de respetar su voz a pesar del protocolo, que es muy rígido, que me parece muy admirable.

-¿Te nutriste de material de archivo para prepararte?

-Sí, la primera temporada era todo sobre lo que no se sabía de ella, entonces nos basamos más en el libro [Máxima Zorreguieta. Madre Patria, de Marcia Luyten]. Para esta recrearon con mucho nivel varios eventos públicos, como el funeral del príncipe Klaus, el bautismo de una de las hijas de Máxima, un discurso que ella da sobre la identidad holandesa. Querían ser muy fieles a la realidad y el casamiento, por ejemplo, es muy parecido. Ves el video original y lo hicieron casi igual. Todos esos archivos están en YouTube, entonces, tenía material para ver y a mí lo que más me interesaba era escuchar el idioma. Yo no soy imitadora y copiar es una palabra muy grande, pero el material me resultó muy importante para poder seguir el ritmo de cómo ella habla neerlandés y su cadencia.

La boda entre Máxima Zorreguieta y el príncipe Guillermo Alejandro de los Países Bajos en una de las escenas con la que comienza la segunda temporada de la serie

-¿La existencia de ese material te generó más presión o responsabilidad a la hora de interpretarla?

-Las pensaba como a dos escenas distintas. Por ejemplo, yo frente a una cámara soy una persona y uno es consciente de que te están viendo y que eso se va a reproducir, y otra cosa es la persona cuando estoy en mi casa y nadie me está viendo. Entonces, esos videos para mí fueron más una guía, no me jugaron en contra porque eran escenas en sí mismas. Después, en las escenas que son puertas para adentro tenía mucha más libertad creativa, porque no hay nada con qué comparar.

-Hablás mucho en neerlandés en esta temporada.

-Fue muy complejo. Empezamos muchos meses antes con una coach que también es actriz y me ayudó muchísimo. Era practicar y practicar, volvía de filmar y seguía practicando con los audios; es un músculo redifícil de desarrollar.

-¿Lograste aprender algo del idioma o hiciste todo por fonética?

-Todo fonética. Pero bueno, se hace, es práctica.

La transformación de Delfina Chaves para interpretar a Máxima Zorreguieta

-¿Cuál fue el mayor desafío en esta oportunidad, más allá del idioma?

-Todo. A veces me dicen “la segunda debe haber sido más de taquito porque ya sabías cómo era el personaje”, pero para mí fue como empezar un proyecto nuevo. Era mucho lo que se quería contar, diez años, entonces fue un gran desafío. Estuvimos filmando un montón de meses, lejos de mi casa, en un set que hablaba completamente en neerlandés. Solamente hablaban en inglés cuando se dirigían a mí, como le pasaba a Máxima. Fue un desafío a nivel personal y profesional de todos los frentes, la verdad.

-Habías contado que al principio te costó mucho estar lejos de tu casa, que te sentiste muy sola. ¿Te siguió pesando esa soledad?

-Sí, re, pero es como el gaje de cada trabajo. También estuve filmando en palacios de Europa, entonces, tengo que contextualizar la oportunidad insólita que me dieron y que no sé si se va a volver a repetir. Decir: “Mirá dónde estoy y el proyecto que estoy haciendo”. Soy la protagonista de esta megaserie que viene con todo esto. Y uno así crece, en estas dificultades y en poder encontrar tu lugar en esos espacios que te generan incomodidad.

"Estuvimos filmando un montón de meses, lejos de mi casa, en un set que hablaba completamente en neerlandés", cuenta Chaves sobre los aspectos negativos del rodaje Gerardo Viercovich - LA NACION

-¿Con qué panorama laboral te encontraste en el país cuando volviste de filmar Máxima? ¿En algún momento pensaste si ibas a tener o no trabajo?

-Mientras lo estaba filmando ya era un peso gigante, sobre todo porque tengo muchos amigos y colegas en la industria y hay mucha gente sin trabajo, y no solamente actores y actrices, sino equipo técnico. También hay pequeños guiones que de repente las plataformas no agarran porque no es lo que el algoritmo quiere, pero entonces esas películas, esos directores y directoras y esos guiones nunca llegan a encontrar su lugar.

-Contaste que siempre hiciste castings para todos tus trabajos y que de muchos otros te rechazaron. ¿Sigue siendo difícil?

-Siento que no soy la persona adecuada para contestarte esto porque estoy presentando una serie, como protagonista, que filmamos en los Países Bajos. Me parece que sería muy caradura decirte “sí, me preocupa” porque la verdad es que no tengo hijos ni tengo que mantener una familia siendo actriz. Soy muy consciente del lugar del privilegio que ocupo. Pero sí hice y sigo haciendo castings para todo, sigo llamando para que me tomen un casting y me siguen diciendo que no, eso no cambió mucho.

A pesar de los momentos de soledad que vivió en Europa, la actriz reconoció la oportunidad laboral única que significó su protagónico en Máxima, en un contexto más bien adverso para la ficción en Argentina: "Soy muy consciente del lugar del privilegio que ocupo" Gerardo Viercovich - LA NACION

-¿Cómo te preparaste para esta nueva tanda de prensa y de exposición? En más de una oportunidad contaste que hay ciertas situaciones incómodas que disparan tu ansiedad.

-Cruzando los dedos de que me toquen periodistas respetuosos e informados, que quieran preguntarme sobre la serie y no hacer un tipo de periodismo más de querer pincharme a ver si sale algo que pueda generar clickbait. Yo me puedo preparar un montón, pero, después, la vida es la vida. Uno se puede armar en su casa y decir “lo tengo todo escrito”, pero la realidad es que a medida que vas avanzando, vas viendo lo que está disponible y con qué te sentís cómoda; y cuando no te sentís cómoda, poder levantar la mano. Y a veces te tenés que adaptar porque la gente no se puede adaptar a vos y porque el mundo no funciona así.

-¿Alguna vez le pediste consejos a Paula, tu hermana, para sobrellevar la exposición o el contacto con la prensa?

-Paula ha sido un gran ejemplo a lo largo de todos estos años, cuando ella empezó yo era muy chica. Siempre mantuvo un perfil bajo, nunca eligió generar peleas con nadie para generar más fama. Si bien se casó con alguien con quien hicieron todo público, tiene una forma muy respetuosa de dirigirse al resto. Para mí, en ese sentido, Paula ha sido un gran modelo a seguir. Después, no hay mucho para decir cuando te prenden una cámara contra tu voluntad y te fuerzan a que tengas que dar una respuesta o decir algo, porque en realidad lo único que quieren es verte incómoda porque eso genera. No hay mucho para hacer ahí. Yo respondo medio torpe a veces y me perdono rerápido, me digo: “Bueno, es lo que me salió en el momento, la próxima vez lo haré mejor”.

Delfina Chaves desmintió a LA NACION estar nuevamente en pareja con Martijn Lakemeier, luego de que se hablara de una reconciliación con el actor, que vino a la Argentina para celebrar el cumpleaños de ella Gerardo Viercovich - LA NACION

-Tampoco hay un manual de buenas prácticas para responder…

-No me autopercibo bárbara respondiendo a la prensa, entonces, como no tengo expectativas altas conmigo misma, tampoco me frustro. No me mido en esos lugares, para mí, mi valor como persona no está en cómo respondo a esas preguntas, sino en ser educada y respetuosa.

-En este último tiempo se volvió a hablar de tu vida amorosa y se dijo que te reconciiaste con Martijn Lakemeier, de quien te habías separado el año pasado. ¿Podés confirmar algo o preferís no decir nada?

-Haceme una pregunta y yo te respondo.

-¿Se reconciliaron?

-No, nos queremos mucho, vivimos una etapa relinda y a mí me ayudó un montón tenerlo a él porque, como te decía, estaba resola allá y fue como tener una familia lejos de mi familia. Pero tenemos dos vidas completamente distintas en dos lugares opuestos del mundo. Él tiene mucho trabajo allá y yo, gracias a Dios, tengo trabajo acá. Entonces, veremos dónde nos lleva la vida y qué es lo que pasa. No tengo una respuesta para darte, sino te la daría.

Martijn Lakemeier y Delfina Chaves en una imagen de la nueva entrega de Máxima, que abarca diez años en la historia de los actuales reyes, desde su casamiento hasta su coronación

-Acabás de cumplir 30 años, ¿te genera algo el cambio de década?

-No, a mí me encanta crecer. La verdad, siempre me imaginé más grande y me gusta que pasen los años y sacarme ciertas mochilas de encima. Los 20, en mi caso, tenían más que ver con la pretensión. Y siento que, a lo mejor, está bueno sacarse más la expectativa de cómo tienen que ser las cosas y centrarse más en cómo son. No pelearse con el otro y pensar que cada uno tiene su historia, que no sabés lo que le está pasando en la casa o cómo se crio. Ser un poco más amable con el otro y con uno. Y siento que eso viene solo con los años. Si estás más rígida y agarrada a cómo querés que sean las cosas, la vida te va a hacer dar cuenta de que no tenés ni idea y que no vas a poder controlar nada. Entonces, me emociona que la vida empiece a ser más eso. La aceptación, la aceptación de cómo son tus padres, de cómo son tus amigos, y menos de cómo te hubiese gustado que sean. Ojalá la década traiga eso, estar más plantada en otro lugar.

-¿Y qué no te gustaría?

-Alejarme de la gente que hoy amo, de mis amigos y mi familia, la elegida y la no elegida, que son lo más importante que tengo. No me gustaría alejarme de ellos, o desconocerme y mirar para atrás y decir: “Che, yo no era así”.