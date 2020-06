El desesperado pedido de la ex de Bonadeo para que sus hijas despidan a su madre

Susana Herrera, exmujer de Gonzalo Bonadeo, junto a su madre, por la que hizo el pedido desesperado a sus hijas

Susana Herrera, exmujer de Gonzalo Bonadeo, usó su cuenta de Twitter para compartir un desesperado pedido al periodista y padre de sus tres hijas . Según explicó, su madre se encuentra en grave estado de salud y no sabe cómo acercarse a Catalina, Valentina y Martina, de 27, 25 y 22, respectivamente, para que despidan a su abuela.

Herrera no tiene contacto con sus hijas y es por eso que recurrió a la red social del pajarito para pedirle al periodista que tuviera "un acto humano" y les hiciera llegar la noticia de que la abuela Mary se encontraba en grave estado, "agonizando", e ingresada en un centro médico.

"Estoy en la ambulancia trasladando a mi mamá muy grave al Hospital Vicente López y es posible que no vuelva. No tengo otra forma de avisarles Catalina, Valentina y Martina si quieren despedirse de su abuela Mary que tanto amor incondicional les dio. Es la abuela Mary. Gonzalo Bonadeo, tené un acto humano que no tuviste estos años con una mujer que nada hizo y lo merece", arranca el hilo que compartió en Twitter Susana Herrera, quien años atrás reveló que había intentado suicidarse.

Y sigue, en mensaje directo al padre de sus hijas: "Gonzalo Bonadeo, basta de conflictos familiares. Por favor. Te acordás de la abuela Mary, ¿cómo le decías y que tanto la querías?, ¿y que con su amor presente siempre estuvo? Hasta que un día también la desterraste de la vida de nuestras hijas... Está muriendo. Agonizando".

Luego sumó sin temor a exponer la interna familia: "Recién dejé dos mensajes en el teléfono de tu casa por la abuela Mary hospitalizada agonizando y están, pero no atienden el llamado. Reconocen mi número y no atienden. Yo voy a la psicóloga y psiquiatra, pero soy parece quien está mejor. Tengo conciencia humana y familiar porque quieras/quieran o no, somos familia, algo que jamás podrás ignorar. Mientras viva Bonadeo, te lo voy a recordar".

Y, agrega, en tono un tanto más conciliador: "Tenés que comprender y tener la capacidad de poner tu voluntad para terminar con este conflicto familiar que tenemos. En casi todo te he perdonado y con esperanza sigo apostando a ello. Nos debemos una charla en familia y limar asperezas con la verdad y derribar mitos. ¿Por qué? Porque siempre seremos familia con nuestras hijas, con nuestro nieto hermoso, Simón, y con quienes vengan. Vos y yo Bonadeo ya somos grandes y ante mis declaraciones de verdad, que aún negadas bien sabés que fue así y mucho callé, quiero que nos reunamos en familia y no callés más, no callemos más y hablemos todo lo que tengamos que hablar y así sanar".

Además la ex del periodista de TyC Sports le habla directamente a Catalina, la hija mayor: "Vivís hace mucho engañada y ya adulta nunca quisiste escuchar a tu mamá. Hablemos porque un día llega el final de la vida y ya después nada se puede hacer, como en el caso de la abuela Mary".

Sobre la abuela, Herrera insiste: "Recuerdan cuando llegaban del cole y si la abuela no había llegado ¿qué hacían? Se abalanzaban sobre el teléfono de la cocina para llamarla y la abuela siempre estaba. Jugaban, tomaban la merienda, hacían la tarea, como buena maestra, hacían galletitas, iban a su casa...". Tras este recuerdo, les pide que la vayan a despedir: "La abuela siempre estuvo antes de que nacieran. Las amó. Ojalá Dios me esté escuchando y se haga el milagro. Y para ustedes amadas hijas no sea tarde y algún día (no) lamenten no haber estado... Mamá, abuela Mary de Cata, Martu y Valu y bisabuela de Simón".

Ya hacia el final de la extensa carta, Herrera asegura que no se está victimizando que lo hace porque por su madre haría cualquier cosa. "Y si alguien pudiere interpretar que me estoy victimizando y dar lástima o utilizar una red social en un tema personal de extraña gravedad y dolor, no es así. Pero sí sepan que por mi madre agotaría todo lo que esté a mi alcance. Vida digna/muerte digna como mi mamá merece", concluye su mensaje. Por su parte ni Bonadeo ni sus hijas respondieron a estos tuits.