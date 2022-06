Cambios en los medios: Gonzalo Bonadeo llega a Continental y la TV Pública sale en busca de talentos federales

Desembarcos, festejos y apuestas formaron parte de la agenda de los medios durante la última semana. Mientras que algunos se preparan para lo que será la cita mundialista de Qatar, otros reacomodan sus grillas en busca de ganar el día a día. A continuación, todas las novedades.

Gonzalo Bonadeo se suma a Continental

En las últimas horas, Radio Continental dio una de las sorpresas en su programación y anunció la incorporación del periodista deportivo Gonzalo Bonadeo. Según trascendió, el conductor que se lució durante largos años en TyC Sports desembarcará en la AM 590 para afrontar una tira diaria de una hora, de cara al mundial de Qatar 2022.

Gonzalo Bonadeo conducirá una tira diaria en los mediodías de Radio Continental de cara al mundial de Qatar 2022

El periodista hará un programa de lunes a viernes de 12 a 13 h. En principio será desde agosto y por el mundial Qatar 2022. De esta manera Korol Esperanza, el ciclo que conduce Diego Korol junto a Lorena Toso, Fer Balbayor, Gustavo Medina y Lola Cordero en la segunda mañana de la AM 590, pasará a emitirse de 9 a 12 h.

Televisión Pública estrenó Festival País: Talentos Federales

La TV Pública comenzó un recorrido por distintas provincias para conocer a artistas emergentes, los cuales muestran sus performances en Festival País: Talentos Federales. El programa va los domingos a las 15 h. con la conducción de Mariela Fernández y Marcelo Iribarren. El certamen que les da la posibilidad a los intérpretes de que su arte trascienda las fronteras de su provincia y llegue a escenarios de todo el territorio.

En la etapa final, se conocerán a artistas seleccionados luego de un exhaustivo casting, entre más de mil inscriptos. Ahora serán evaluados por un jurado integrado por Guillermo Marín y Leo Rodríguez. Cabe destacar que Talentos Federales surgió en medio de la pandemia, y desde las redes sociales, para dar espacio a artistas de distintos puntos del país a través de castings y shows que se transmitieran por streaming. En cada provincia, el programa buscó conocer a músicos emergentes de todos los géneros.

Mariela Fernández y Marcelo Iribarren conducen Festival País: Talentos Federales por la Televisión Pública

Sergio Gonal se sumó a la AM 550 Colonia

Luego del paso de Daniel Ambrosino y Matías Alé, el actor y humorista Sergio Gonal se sumó a la AM 550 Colonia. Gonal acompaña desde ahora a Adriana Salgueiro en Espléndidos -de lunes a viernes de 21 a 23 h-. Se trata del mismo show que anteriormente estuvo en La 990 AM, con notas a figuras del espectáculo y producido por Alejandro Arellano. Recordemos que este 2022 ya se sumaron a la 550 AM figuras como Ari Paluch, Lucas Mella, Cecilio Flematti, Jorgelina Traut, Daniel Mollo y Guillermo Petruccelli, entre otros.

De Haberlo Sabido celebra 20 años en el dial

De Haberlo Sabido, el ciclo conducido por Claudio Zlotnik y David Cufré, está celebrando 20 años ininterrumpidos en la radio. El programa, que este año está al aire los sábados de 13 a 15 h. por la AM 750, tiene una mirada distinta de la economía y la actualidad de nuestro país. Vio la luz un domingo por la mañana, allá lejos, el 23 de junio de 2002, en la ex Radio América AM 1190 y luego pasó por Del Plata AM 1030, Radio con vos 89.9 FM y FM Milenium 106.7. El mismo es producido por Foja Cero Producciones desde 2017.

De Haberlo Sabido, el ciclo conducido por Claudio Zlotnik y David Cufré, está celebrando sus 20 años al aire

Milenium y el Homenaje a Malvinas

A 40 años de la guerra de Malvinas, desde el 2 de abril y durante los 74 días de duración del conflicto, Santiago Pont Lezica y Gisela Larsen hacen Vuelo de Regreso, programa que se emite de 17 a 19 h. por Milenium 106.7. Ahí, se enfocaron en El lado humano de la guerra. Con entrevistas a argentinos e ingleses, excombatientes, profesionales de las fuerzas y con las publicaciones de @WarDiaryF82, realizan un repaso exhaustivo por el camino del enfrentamiento, pero siempre con las vivencias personales como norte.