El desgarrador mensaje de Benicio Guyot, a casi un mes de la muerte de Ernestina Pais: “Todo lo que no te dije...”

A pocos días de cumplirse un mes de la muerte de Ernestina Pais, su hijo, Benicio Guyot, compartió una emotiva reflexión sobre el dolor que atraviesa desde la partida de su mamá.

A través de una serie de historias de Instagram, el joven de 22 años mostró imágenes de su infancia junto a la conductora fallecida el pasado mes de junio, luego de que el automóvil que conducía fuera embestido por una formación del Tren de la Costa, en un paso a nivel de Martínez, en el partido de San Isidro.

En su publicación, Guyot recordó los últimos intercambios que mantuvo con su madre y describió el vacío que siente en estos momentos a causa de su ausencia. “Te pienso y te abrazo mientras me rompo en mil pedazos. Leo nuestros últimos mensajes. Estábamos tan bien. Todo iba tan bien”, escribió y agregó: “Manchados para siempre los viernes en mi vida, llenos de dolor y desesperación”.

Las fotos compartidas por Benicio Guyot de su infancia junto a su mamá Instagram

El joven también expresó su tristeza por no haber compartido parte de sus sentimientos con la conductora. “Contemplo todo lo que no te dije, todo lo que no me animé a admitir que sentía. Que te amaba, tanto y tanto. Que no, no me das vergüenza, y que sí, que sí me enorgullecés. Pero sé que ya es tarde”, manifestó.

El hijo de la conductora y actriz habló, además, de la dificultad que enfrenta a la hora de aceptar la pérdida. “Te cuido aunque ya no estés. Porque siento que sí. Siento que si levanto el teléfono y te quiero llamar, me vas a contestar, pero sé que no, que no va a suceder”, escribió.

En ese mismo sentido, recordó el cariño que recibía de Pais: “Porque el amor que yo recibía de tu parte, con todos los defectos que puede tener cualquier relación, lo tengo impregnado en cada parte de mi ser. Porque lo siento, lo siento tan fuerte. Porque no caigo. No caigo en que ya no estás, en que ya no me vas a llenar de besos el cachete mientras me repetís que me amás”.

El sentido posteo que realizó Benicio Guyot Instagram

Hacia el final de la publicación, el hijo de la periodista sumó una reflexión sobre el paso del tiempo. “Y yo, tan iluso, de creer que eso duraría para siempre. Porque nada lo es. Y cómo cuesta darse cuenta, lo suficientemente tarde, de todo lo que uno podría haber hecho distinto”, apuntó. Junto a estas palabras, Benicio publicó dos fotos de su infancia en las que aparece abrazado a Pais, en las que se los puede ver a ambos jugando y sonrientes.

El trágico accidente

Ernestina Pais falleció el pasado 26 de junio después de que el vehículo que conducía fuera arrollado por un tren en el partido de San Isidro. Según informaron fuentes de la investigación abierta tras su muerte, los exámenes toxicológicos practicados al cuerpo de la periodista arrojaron un resultado negativo, lo que confirma que, al momento del accidente, no presentaba rastros de alcohol ni otras sustancias tóxicas en su cuerpo.

"No caigo en que ya no estás", escribió el hijo de Ernestina Pais a casi un mes de su muerte Instagram

Las autoridades judiciales trabajan actualmente bajo la premisa de reconstruir con exactitud la mecánica del siniestro, barajando la principal hipótesis, apoyada en el registro de cámaras de seguridad de la zona, que sugiere que la conductora intentó cruzar las vías cuando ambas barreras de seguridad se encontraban en posición baja.

La Justicia dispuso para el caso también otras medidas probatorias, incluyendo la apertura y el análisis exhaustivo del teléfono celular de la víctima y un relevamiento técnico del registro de comunicaciones efectuadas minutos antes y después del impacto. Asimismo, se solicitó un peritaje integral sobre el rodado, tarea a cargo de especialistas de la Policía Científica de San Martín. La investigación aguarda precisamente el resultado de los análisis de telefonía y las pericias sobre el vehículo para dar por concluida la etapa de instrucción.