Se conoció el resultado del examen toxicológico de Ernestina Pais

El avance en la investigación por la muerte de la conductora Ernestina Pais sumó este miércoles 8 de julio una pieza clave para el expediente. Según fuentes judiciales, los exámenes toxicológicos practicados al cuerpo de la actriz arrojaron un resultado negativo, lo que confirma que, al momento del accidente, no presentaba rastros de alcohol ni sustancias tóxicas en su organismo.

El estudio, que fue recibido por la Fiscalía de San Isidro a casi dos semanas del trágico episodio, se suma a los informes preliminares de la autopsia revelados el pasado 27 de junio. Aquel documento médico indicaba que la causa de muerte de la periodista fue producto de un fuerte impacto en la zona craneal, resultante de la colisión entre su vehículo, un automóvil Honda City negro, y una formación del Tren de la Costa. El choque tuvo lugar en el paso a nivel ubicado en el cruce de las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad de Martínez.

Así quedó el auto de Ernestina Pais tras el accidente que provocó su muerte

Desde que ocurrió el hecho, las autoridades judiciales trabajaron bajo la premisa de reconstruir con exactitud la mecánica del siniestro. La principal hipótesis que manejan los investigadores, apoyada en el registro de cámaras de seguridad de la zona, sugiere que la conductora intentó cruzar las vías cuando ambas barreras de seguridad se encontraban en posición baja. Esta versión de los hechos, aunque aún debe ser refrendada por las pericias técnicas finales, fue el eje central de las actuaciones llevadas a cabo por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Martínez.

En paralelo a los resultados toxicológicos, la Justicia dispuso nuevas medidas probatorias para arrojar luz sobre las circunstancias que rodearon el deceso. Entre las diligencias ordenadas por la Fiscalía se encuentra la apertura y el análisis exhaustivo del teléfono celular de la víctima, así como un relevamiento técnico del registro de llamadas entrantes y salientes efectuadas minutos antes y después del impacto ferroviario. Asimismo, se solicitó un peritaje integral sobre el rodado, que será ejecutado por el cuerpo de especialistas de la Policía Científica de San Martín.

Así fue el accidente de Ernestina Pais en San Isidro

En el marco de la causa, el dramaturgo José María Muscari fue citado a declarar la semana pasada. Tras su paso por la fiscalía, aclaró ante la prensa el motivo de su citación: “Quieren corroborar cuál era el trabajo de Ernestina, en qué consistía su labor, a qué hora tenía que llegar al teatro. Pero no hay más puntualidades que esas”. El entorno cercano de Pais destacó en diversas oportunidades el buen momento profesional que atravesaba la periodista, con diversos proyectos personales y laborales que tenía en agenda para los meses venideros, tales como viajes al exterior junto a su hijo y compromisos relacionados con la gira de una obra teatral.

Por su parte, Ángel De Brito se refirió a las versiones que circularon tras el accidente, donde señaló la importancia de estos resultados para desestimar rumores infundados. “Hay una noticia seria que tiene que ver con el fallecimiento de Ernestina. El informe toxicológico llegó hoy a la Fiscalía de San Isidro y determinó que no hay presencia de alcohol ni sustancias en sangre”, comunicó el conductor en LAM (América TV), con lo que buscó poner fin a las especulaciones sobre supuestas distracciones al volante o estados alterados, al tiempo que recordó la compleja situación de la periodista respecto a su inhabilitación previa para manejar tras un accidente previo con la profesora de yoga.

José María Muscari es el director de la obra El divorcio del año, donde participaba Ernestina Pais Gerardo VIercovich

La investigación sigue su curso con el objetivo de cerrar el cuadro fáctico de lo ocurrido, mientras ahora se aguarda el desenlace de los análisis de telefonía y las pericias sobre el vehículo para dar por concluida la etapa de instrucción.