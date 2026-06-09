El desgarrador mensaje de Javier Caumont a María Rosa Fugazot: “Te amé siempre, mamita, soportando enojos de papá por injusticias”

La muerte de María Rosa Fugazot dejó una profunda huella en el ambiente artístico y en las últimas horas varios colegas recurrieron a las redes sociales para despedirla. Entre sus afectos, Javier Caumont, a quien consideró su hijo del corazón, también compartió un emotivo mensaje en su último adiós a la persona que lo acompañó desde muy chico.

Con una carta cargada de amor y gratitud, el músico, que es hijo de César Bertrand, quien fue pareja de la actriz, relató el vínculo que los unió durante décadas, una relación que definió como de afecto incondicional. “Allá lejos y cerca, a mis 9 años, te pregunté abrazados los dos, si podía llamarte mamá”, escribió el artista al comienzo de la publicación.

Según relató, Fugazot aceptó ocupar el rol de figura materna: “Desde ese día y siendo muy jovencita asumiste la responsabilidad y la vida fue pasando”. A lo largo del texto, Caumont reconstruye algunos de los recuerdos que guarda de su infancia y de su juventud junto a la actriz. “La vida al lado tuyo se convirtió en cosas lindas, en música, en comedias musicales, en teatro, en tiempos de hamaca y relatos de tu niñez. En Serrat, en Andión, en más música en un winco. En tus luchas de vida y en elegirnos siempre”, recordó.

El artista también compartió parte del aprendizaje que conserva de los momentos vividos por ambos y menciona frases que escuchaba de boca de su mamá, como: “Me enseñaste a ser una buena madre para René [su hijo fallecido en 2025]”. También recordó otros elogios que lo emocionaron: “Sos mejor que yo” y “Sos una de las cosas más lindas que me pasó en la vida”, cuenta que le decía.

En uno de los fragmentos más conmovedores de la carta, Caumont habla de la intensidad del amor que sintió por ella y de las situaciones difíciles que atravesaron juntos. “Te amé siempre, mamita. Más que a mí mismo, muchas veces, soportando enojos de papá por defenderte de injusticias que vos y yo nunca olvidamos”, expresó.

La despedida incluyó una reflexión sobre las similitudes que María Rosa veía entre él y su padre. “A pesar de que muchas veces viste a mi viejo en mis acciones, miradas y palabras, me amaste”, escribió.

María Rosa Fugazot murió a los 83 años Rodrigo Nespolo

El músico reveló que existía un proyecto muy esperado que ya no podrá concretarse: la convivencia con su madre en esta etapa de la vida. “La p... madre, faltaba tan poquito para que vinieras a vivir a casa. Hasta nos mandaste una valija que no me animo a abrir”, confesó.

La publicación concluyó con un deseo para esta nueva etapa que se abre en la vida de la familia. “Ella va a estar bien. Ahora le toca cuidarla a René. Va a estar con la gente que amó. Con su madre, con su tía, con su papi y un montonazo de amigos”, sostuvo. Finalmente, cerró con una despedida: “Te amo, mamá. Buen viaje. Descansá en paz”.

La reconocida actriz falleció el pasado domingo a los 83 años. Fue hallada sin vida en su departamento del barrio de Palermo y, según trascendió, personal de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad acudió al edificio ubicado sobre la calle Güemes al 4700 a raíz de un llamado que alertaba sobre una persona descompensada. Al llegar al lugar, los efectivos fueron recibidos por una amiga y una prima de la artista.

Minutos después, médicos del SAME constataron el fallecimiento de Fugazot, que se encontraba en una habitación de la vivienda. De acuerdo con las primeras informaciones, no se hallaron signos de violencia. La causa quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°12, que inició las acciones pertinentes para determinar las causales de la muerte.

Su hijo René Bertrand había fallecido un año antes, a los 53, tras luchar contra una enfermedad en los huesos. El actor también se desempeñó en teatro, cine y televisión y estaba en pareja con la actriz Belén Giménez, con quien tenía dos hijos.