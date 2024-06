El detrás de la foto de Dieguito, Dalma y Gianinna que Diego Maradona no pudo lograr y que puede cambiar la historia de los hermanos

Escuchar

La sonrisa de Dieguito Fernando habla por sí sola: a su derecha, abrazándolo, está Gianinna, y de su lado izquierdo, Dalma, quien también posa desde el sillón para la cámara. Se trata de una foto que los protagonistas tomaron desde la intimidad de un hotel en Miami y que luego compartieron en sus redes sociales, conscientes de lo que cada posteo o historia que suben genera . En ella, además, arrobaron a Claudia Villafañe y a Verónica Ojeda. Una postal muchas veces soñada por Diego Maradona –”Quiero que mis hijos se unan”, dijo públicamente en el 2017- pero que no logró en vida y que sin dudas marca un punto de quiebre en la relación entre los hermanos.

Ellos ya habían posado en otras ocasiones junto con Diego Junior y Jana. La primera fue en 2022, en el partido por la Paz que se realizó en Roma, y la segunda en mayo pasado, en un homenaje que se realizó a su padre en Nápoles. Sin embargo, la última imagen llama la atención por su carácter privado: fue tomada por ellos en un living y en plena complicidad, lejos de los fotógrafos y periodistas.

“ Cada vez que puedo sumo estos pequeños momentos ”, contó Mario Baudry, pareja de Ojeda y representante legal de Dieguito, al ser consultado por LA NACIÓN sobre el contexto de la imagen, en pos de fortalecer el vínculo del menor de los hijos del Diez con su familia paterna. Por estos días, los cinco herederos se encuentran en Miami listos para participar del evento Tango D10S Fan Fest en honor a su padre, aunque sin dudas es esta instantánea de la previa es lo que más sorprende.

El acercamiento de Dalma hacia el hijo de Verónica Ojeda es relativamente reciente: comenzó a darse a partir de la muerte de su padre, cuando todas las partes tuvieron que reunirse –a veces en persona y otras a través de sus abogados- para realizar trámites referidos a la sucesión. Anteriormente, previo al fallecimiento del Diez, había intentado conocerlo pero la exprofesora de educación física se lo negó. Respecto a cuándo fue el primer encuentro entre la actriz y el nene, muy poco se sabe. “ Nunca hablaría de un menor porque no me gusta que lo hagan con mi hija. Elijo el camino de la exposición tanto para mi hija como para cualquier menor ”, decía en 2021 Dalma -quien en ese entonces era solo mamá de Roma-, al ser consultada por la relación con su hermanito.

El año siguiente la relación se fue fortaleciendo. Se supo, por ejemplo, que para Pascuas la conductora del canal de streaming Bondi le envió un huevo de Pascua al más pequeño de sus hermanos y semanas después Baudry reveló que, cuando le preguntaron al nene si quería seguir viendo a sus hermanas, la respuesta fue automática: “¡Sí!”. En octubre de ese mismo año se los vio juntos públicamente en el Partido por la Paz que se realizó en Roma, con el Papa Francisco como anfitrión.

Muy diferente es el caso de Gianinna, quien desde el día uno entendió, tal vez por haber sido mamá muy joven, que los niños no tienen que cargar con los problemas de los adultos. Ella siempre intentó fortalecer su relación y la de su hijo (Benjamín, de 15 años, fruto de su relación con Sergio “Kun” Agüero) con Dieguito, incluso cuando ni el mismo Maradona tenía relación con el menor y ella se encontraba judicial y mediáticamente enfrentada con Ojeda.

Diego Jr., Jana, Dieguito Fernando, Giannina y Dalma Maradona en mayo, durante la presentación de la muestra Diego Vive en Nápoles

La primera vez que se hizo público un acercamiento fue en agosto del 2016, cuando la menor de las hijas de Villafañe compartió una foto en Twitter (actualmente X) de su hermanito jugando en su casa. Lo había invitado para estar con Benjamín y que así tío y sobrino se vincularan. Segura de querer cambiar la historia que estaba escribiendo su padre, un mes después redobló la apuesta y, para sorpresa de la prensa, la ex de Daniel Osvaldo fue con su hijo y una amiga al bautismo de su medio hermano en la localidad de Ezeiza. Fueron los únicos familiares presentes por el lado paterno. ¿El papá del homenajeado? En Dubai, a 13.600 kilómetros, con Rocío Oliva.

Sin el abuelo Don Diego, que falleció en el 2015, Gianina fue por un tiempo la figura más cercana a la rama familiar paterna que tuvo Dieguito. Recién a partir del 2019, el Diez pudo establecer una relación fluida con su hijo menor. “Papá, cómo te extrañé, te amo”, le habría dicho el nene en su reencuentro al por entonces director técnico de Sinaloa. En el medio, pasaron cumpleaños y fiestas separados, y hasta una operación que el pequeño tuvo que afrontar sin la compañía de su papá, que en su lugar envió un mensaje a través de Matías Morla. ¿Quién sí estuvo presente? La respuesta sorprende: Claudia Villafañe fue a la clínica a extenderle una mano a Ojeda y ponerse a disposición .

El tiempo pasó y no se supo de más encuentros entre los hermanos, pero el cariño evidentemente siempre estuvo y después de la muerte de su papá, en cada evento que hubo, sin importar la multitud que estuviera a su alrededor, ellos se mostraron cerca. El año pasado, en el acto que se realizó en Puerto Madero para anunciar la creación de un mausoleo del ídolo, estaban Dalma y Jana, pero las miradas, una vez más, se las llevaron los gestos entre la mamá de Benjamín y el nene que estuvieron prácticamente todo el tiempo tomados de la mano.

Los herederos de Diego Armando Maradona: Gianinna, Claudia y Dalma Maradona, Verónica Ojeda y Dieguito Maradona

Por estas horas, los “cinco herederos universales” (así los declaró la Justicia) se reunirán nuevamente para homenajear a su padre en el Tango D10S Fan Fest, acto en el cual también estarán Oscar Ruggeri, Ricardo Bochini y Ariel Ortega, entre otras figuras. También irán, en el rol de acompañantes de sus hijos y no como “exmujeres”, Claudia Villafañe, Verónica Ojeda y Valeria Sabalain.

“ Me parece muy bien la unión con la familia. Me relaja y nos hace bien a todos. Porque somos familia. Va a llegar un momento en el que Dieguito me va a decir: ‘Me voy de viaje con mis hermanas’ y se va a ir. Y son sus hermanas para siempre. Hablamos un montón, está bueno y en algún momento esto iba a suceder. Yo sabía que iba a suceder. Me parece que este viaje a Italia se dio para que ocurriera esto”, dijo hace unas semanas Ojeda en LAM a la vez que admitió que se habían lastimado mucho y que hoy priorizaban otras cosas.

“Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera; tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean los devoran los de afuera”, reza el Martín Fierro. Tal vez fue eso lo que los juntó, la necesidad de pedir justicia por su padre (el 1 de octubre empieza el juicio por homicidio en el que hay ocho imputados, entre ellos el neurólogo Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosahov), o el deseo de mantener vivo el recuerdo del ídolo máximo de la Argentina.

Una sonrisa: la de Dieguito posando con sus hermanas. Una imagen que vale más que mil palabras y una nueva etapa familiar en los Maradona. El sueño y deseo de unión que Diego no llegó a cumplir, pero que al fin se materializa a través de sus hijos.