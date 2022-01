El día que Javier Bardem se vistió de mujer para sorprender a Daniel Craig

Durante el rodaje de Skyfall, la película de James Bond dirigida por Sam Mendes y estrenada en noviembre de 2012, Javier Bardem y Daniel Craig no solo compartieron elenco, sino que terminaron convirtiendo en grandes amigos. La relación entre ambos se volvió tan cercana, que para el cumpleaños del británico, el español lo homenajeó de una manera muy particular.

El actor sorprendió a su colega vistiéndose como una chica Bond y apareciendo de sorpresa para cantarle el feliz cumpleaños durante una fiesta que hicieron juntos, ya que ambos celebran su natalicio en el mes de marzo.

“Recuerdo que vos estabas montado de mujer, pero sé que esa es otra gran historia”, le dijo Craig a su amigo durante un episodio de Variety Actors on Actors, presentado por Amazon Studios, en donde estaban recordando su trabajo en James Bond.

“Saliendo de adentro de la torta”, añadió Bardem y agregó entre risas: “ Se suponía que esa noche yo era la Chica Bond, y no me queda duda de que lo fui ”.

Craig se encargó de elogiar a su amigo por su trabajo en Being the Ricardos, la película de Aaron Sorkin (disponible en Amazon Prime Video) en donde el actor interpreta Desi Arnaz, pareja de Lucille Ball, y para lo cual tuvo que cantar en una escena. El ex James Bond aseguró que no sabía que su colega tenía tanto talento musical. Justificándose, Bardem admitió que hasta este año nunca había hecho nada así y volvió a recordar el cumpleaños.

“Bueno, no he hecho muchas cosas musicales, más allá de salir de la torta de cumpleaños vestido como una chica Bond”, bromeó. “Te canté el feliz cumpleaños a vos haciendo mi mejor imitación de Marilyn Monroe”, añadió, provocando un nueva carcajada conjunta.

A lo largo de la charla, los actores no solo compartieron distintas anécdotas, sino que también disfrutaron de un reposado reencuentro. “¿Se supone que debemos hablar de forma inteligente durante 30 minutos? No se si soy capaz de hacer eso, y definitivamente sé que no soy capaz de hablar de manera inteligente sobre la actuación durante ese tiempo”, expresó el británico al comienzo de la conversación. “Imaginate que yo lo tengo que hacer en inglés”, retrucó el español. “Aterrador”, le contesto su amigo.

Hace unos días, Bardem recordó durante una nota otra divertida anécdota, de cuando por culpa de él Prince llegó tarde a un recital. Según relató, durante su visita a The Tonight Show, el hecho ocurrió hace varios años cuando estaban comiendo junto a su esposa, Penélope Cruz, y el actor Jordi Mollà en la casa del intérprete de “Purple Rain” justo antes de un concierto.

“Estábamos cenando, comimos el postre, después nos tomamos una copa, dos copas, y de pronto dijimos: ‘¿Aquí nadie viene a buscarnos?’”, recordó el español. “Agarré, salí de la habitación y dije: ‘Eh, estamos aquí’. ‘Ah, ¿han terminado?’ ‘Sí’”.

Según relató, enseguida vinieron a buscarlos y los llevaron hasta el lugar en donde iba a ser el show, les indicaron cuáles eran sus asientos e inmediatamente comenzó la función.

“Nos miramos y dijimos, ‘¡Por favor! Estuvieron esperando una hora a que nosotros termináramos la cena”, contó entre risas. “Así que esa es mi historia de estrella de Hollywood: hice esperar a la gente durante una hora. Pido disculpas por eso”, finalizó.