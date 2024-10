El día que Timothée Chalamet invadió Manhattan, apareció la policía y tuvieron que pagar una multa de 500 dólares

Durante un par de semanas a los miles de carteles pegados de manera rudimentaria a los postes de luz de todo Manhattan se sumó uno que invitaba a participar de un concurso de imitadores del actor Timothée Chalamet. Sin dar más datos que una página para confirmar la asistencia, la misteriosa convocatoria pasó relativamente desapercibida. Tal vez por eso, muchos se sorprendieron cuando pasado el mediodía de ayer cientos de jóvenes se presentaron a la cita señalada bajo el arco del Washington Square Park en busca de los cincuenta dólares del premio, pero sobre todo con la ilusión de ser reconocido como lo más parecido al talentoso artista de este lado de la pantalla.

Chalamet llegó al centro del encuentro de sus imitadores oculto detrás de un barbijo que se quitó para sacarse fotos con los sorprendidos participantes X

Lo que no sabían las más de 2500 personas que confirmaron su presencia en la página de los organizadores del evento era que todo el asunto los llevaría a pasar momentos incómodos con la policía y a un mucho más feliz encuentro con el verdadero Chalamet que apareció en medio de la multitud para saludar a sus imitadores.

Los participantes del concurso de imitadores de Timotheé Chalamet reunidos en Washington Square Park, Nueva York Stefan Jeremiah - FR171756 AP

En principio, la humorada organizada por el youtuber Anthony Po estaba saliendo de maravillas: cientos de muchachos de pómulos marcados y pelo enrulado se iban reuniendo en la plaza disfrazados de los diferentes personajes que el actor interpretó e interpretará en el cine. Las diferentes versiones de Willy Wonka se encontraban con los mucho más adustos dobles de Paul Atreides de Duna y de Elio de Llámame por tu nombre y por ahí, marchaban circunspectos los Bob Dylan en modo Chalamet de la todavía inédita Un completo desconocido, el film sobre los primeros años de carrera del músico en Manhattan que se estrenará en la Argentina el 30 de enero. Pero la diversión tuvo un abrupto frenazo cuando apareció la policía de Nueva York para intentar dispersar al grupo que para ese momento ya incluía entre los imitadores y los curiosos a varios cientos de personas.

La cuestión era que la iniciativa no había sido autorizada por el gobierno municipal y la presencia policial resultó en un arresto de uno de los participantes -del que todavía no se conocen las razones-, y en la obligación de trasladar la reunión hacia otro espacio de Manhattan. Además de una multa de 500 dólares que los organizadores deberán pagar por convocar a un “concurso de disfraces no permitido”.

Los finalistas Miles Mitchell y Zander Dueve, pocos minutos antes del veredicto final Stefan Jeremiah - FR171756 AP

Lo cierto es que los entredichos con las autoridades no pudieron detener a los Timmy en busca de su corona a la que podían acceder a través del voto popular de los presentes. Sobre un escenario improvisado, los concursantes debían contestar algunas preguntas para demostrar su conocimiento sobre Chalamet, que incluía la consigna de hablar en francés y dar detalles sobre su supuesto romance con Kylie Jenner.

Timothée Chalamet making a surprise appearance at his look-alike contest in NYC. pic.twitter.com/z5hdXTVfpN — Film Updates (@FilmUpdates) October 27, 2024

Claro que mientras que la gente expresaba su parecer a los gritos para terminar por elegir Miles Mitchell, un joven disfrazado como Wonka que repartía golosinas que sacaba de un maletín como “el mejor Timmy”, un Chalamet se esmeraba en los alrededores para que nadie lo reconociera, todo lo contrario de lo que anhelaban los concursantes. Así, cubierto con una gorra y un barbijo, el verdadero Timothée llegó hasta el centro de la multitud , en donde muchos de sus imitadores se sacaban fotos con turistas y transeúntes. Rodeado de guardaespaldas y sus dobles, el intérprete se quitó su disfraz ante la sorpresa de las copias que nunca imaginaron cruzarse cara a cara con el original. Las caras de sorpresa y los celulares en alto desesperados por captar el momento le dieron al evento el cierre surrealista que ni sus propios organizadores habían imaginado.

Nacido y criado en Nueva York, Chalamet lleva algunas semanas en la ciudad filmando Marty Supreme, la película de Josh Safdie en la que interpreta al jugador de ping pong Marty Reisman, un papel para el que el actor debió cortarse sus famosos rulos además de lucir un ralo bigotito. Y aunque ese look no inspiró a los imitadores, seguramente será el que recordarán los que pudieron tener al verdadero actor cerca, tras pasar una tarde rodeados de cientos de sus versiones más conocidas.

Natalia Trzenko Por

Temas Timothée Chalamet