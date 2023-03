El difícil momento de Reese Witherspoon tras un divorcio inesperado

escuchar

Reese Witherspoon está separada. La actriz y su exesposo, Jim Toth, anunciaron la ruptura del matrimonio el pasado viernes a través de un comunicado conjunto. Si bien parece que esta noticia era un “secreto a voces en la industria desde hacía meses”, en las últimas horas se filtró la noticia de que la intérprete está atravesando un difícil momento y, sobre todo, se encuentra “muy decepcionada”, ya que no esperaba un nuevo fracaso matrimonial en su vida.

“Tenemos algunas noticias personales que compartir. Con mucho cuidado y consideración hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos”, escribió la actriz de 47 años mientras aseguraba que como pareja habían disfrutado de años maravillosos y que avanzaban “con profundo amor, amabilidad y respeto mutuo” por todo lo que habían creado juntos. Tras aclarar que para ambos la prioridad número uno era su hijo, Tennessee, de 10 años, la ganadora del Oscar advirtió: “Estos asuntos nunca son fáciles y son extremadamente personales. Realmente apreciamos el respeto de todos por la privacidad de nuestra familia en este momento”.

El comunicado con el que Reese Witherspoon y Jim Toth anunciaron su separación @reesewitherspoon

Si bien la noticia fue una bomba para los fanáticos de Reese, algunos aseguran que el matrimonio llevaba vidas separadas desde hacía meses debido a la ajetreada agenda de la actriz. “Jim casi nunca está con ella. Siempre es así”, le dijo una fuente a RadarOnline haciendo hincapié en que Toth se perdía eventos importantes. “No hay grandes escándalos ni dramas, solo dos personas que se han convertido en copadres y que ya no tienen sentimientos románticos el uno por el otro”, aseguró otra persona a Page Six.

Sea por el motivo que fuere, lo cierto es que Witherspoon y su marido están a punto de divorciarse y, según allegados a la pareja, la más afectada sería ella. “Reese Witherspoon nunca imaginó pasar por otro divorcio”, le aseguró un testigo a la revista People mientras que remarcaba que la protagonista de Tu casa o la mía está decepcionada y molesta. “Nunca se vio a sí misma volviendo a divorciarse, nunca lo imagino”, agregó.

Respecto a cómo es el vínculo que los ex mantienen por estos días, reveló: “Aman a Tennessee y este es su enfoque. Continuarán siendo padres compartidos de manera amistosa. No hay drama”. Tras destacar que el bienestar del pequeño es su prioridad, la fuente lanzó una teoría sobre la verdadera razón de esta ruptura: “Después de que ella se estableció con Jim, su relación avanzó rápidamente. Reese estaba encantada con su atención y emocionada de casarse con él. Sin embargo, son dos personas muy diferentes. Reese es testaruda y concentrada. Aunque es muy trabajador, Jim es más relajado”, puntualizó dando cuenta que las diferencias entre ellos fueron un gran detonante en el destino de esta pareja.

Reese Witherspoon y Jim Toth habían logrado formar una familia ensamblada con los hijos que la actriz tuvo junto a Ryan Phillippe @reesewitherspoon

A pesar de que se trató de una decisión de mutuo acuerdo, la fuente agregó: “Sin embargo, ha sido muy difícil para Reese llegar a este punto. Ambos concluyeron que esto era lo correcto para ellos”. La pareja se había casado en marzo de 2011 y, desde entonces, formó una familia ensamblada con Ava, de 23 años y Deacon, de 19, los dos hijos que la actriz tuvo con su exmarido, Ryan Phillippe.

Legalmente divorciada

No es la primera vez que Witherspoon atraviesa un divorcio. La actriz estuvo casada con Ryan Phillippe, actor al que conoció en el set de la película Crueles intenciones, de 1999. Ese mismo año no sólo se casaron sino que nació su primera hija, Ava. Cuatro años después, la familia se agrandaba con la llegada de Deacon.

Ryan Phillippe y Reese Witherspoon en una gala de los Globo de Oro, en 2002 Shutterstock - Shutterstock

Así como su relación fue intensa, su separación también. En 2006, la pareja anunció su ruptura y Phillippe definió ese momento como el peor de su vida. En 2015, el actor habló de dicha ruptura con Larry King y se la atribuyó a la edad que tenía cuando conoció a Reese: tan solo 22 años. “Ese fue el problema, empezamos a salir cuando éramos muy chicos, eso genera situaciones en el medio en el que nos movemos porque la gente habla y puede interferir”, explicó.

Por su parte, la actriz daba su versión, una muy parecida a la de su ex: “Me casé a los 23 años y a los 27 ya era mamá de dos niños, entonces... no lo sé, también es bueno conocerse uno mismo. No cambiaría nada de lo que pasó, pero ahora le digo a mi hija que es a los 25 cuando realmente vas a empezar a saber quién sos”, remarcó mientras aseguraba que los primeros años tras la ruptura “fueron difíciles” y que pasó un largo tiempo tratando de sentirse mejor.

“Realmente no puedes ser muy creativo cuando sientes que tu cerebro son huevos revueltos. Simplemente estaba tambaleándome en cuanto a mi carrera. No estaba haciendo cosas que me apasionaran. Y estaba muy claro que el público no respondía a nada de lo que estaba publicando”, confesó allá por 2014 en una entrevista televisiva con el ciclo 60 Minutos de CBS, advirtiendo que sus problemas personales afectaron su carrera.

Sin embargo, fue esa misma profesión la que hizo que la protagonista de Legalmente rubia vuelva a encontrar el amor. El rodaje del film El sospechoso la llevó a enamorarse de su coprotagonista, nada más y nada menos que el actor Jake Gyllenhaal. “Ella es la persona más inteligente y fuerte que conocí en mi vida”, manifestaba el galán por aquel entonces en la revista People, mientras que ella lo definía como un gran compañero. “Es una persona que me apoya en todo lo que decido y que me hace feliz”, expresaba.

Reese Witherspoon y Jake Gyllenhaal en un paseo por Abbot-Kinney, en Venice, California FLY/The Grosby Group

Esta pareja que se convirtió en una de las favoritas de Hollywood apenas duró dos años. Al parecer, la actriz habría roto el corazón de Jake cuando decidió terminar una relación que no parecía lista para dar un paso importante. “No fue culpa de nadie, nadie fue infiel, no hubo drama, lo que tenían simplemente se disolvió”, le contó un allegado de Gyllenhaal a Us Magazine.

Fue después de este mediático romance que Reese comenzó una relación con su último marido, Jim Toth. El primer encuentro ocurrió en la casa de un amigo en común en enero de 2010 y el flechazo fue tan fuerte que en diciembre de ese mismo año se comprometieron. El “sí, quiero” llegó tres meses después y el único hijo de la pareja nació el 27 de septiembre de 2012. Hoy, trece años después, ambos pusieron punto final a su relación.

