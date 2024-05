Ryan Phillippe compartió una foto retro junto a su expareja Reese Witherspoon

Escuchar

Muchos famosos (o no famosos) utilizan las redes sociales para viajar al pasado. De ese modo, algunos nombres muy populares comparten en sus cuentas personales, postales de un pasado lejano, para recordar momentos que les resultaron muy significativos. Y el actor Ryan Phillippe, quizá en un rapto de nostalgia, utilizó su perfil en Instagram para compartir una vieja foto en la que se encontraba junto a su pareja de aquel entonces, Reese Witherspoon.

La foto que compartió Phillippe Captura

En una de sus últimas stories de Instagram, Phillippe subió una imagen retro que ya tiene más de veinte años. En la instantánea, él se encuentra vestido con una remera sin mangas, y ella utiliza un vestido que da cuenta del calor de esa jornada. El contexto de la fotografía es durante la avant premiere del film Legalmente rubia, una pieza fundamental en la carrera de Witherspoon, que sirvió para impulsar notablemente su carrera que aún hoy en día, goza de excelente salud. En ese momento, ella tenía 25 años y él 27 años.

Reese conoció al actor Ryan Phillippe cuando tenía 21 años, y se casaron en junio de 1999 Grosby Group

Junto al posteo de la historia, el actor escribió: “Estábamos muertos de calor y empapados bajo la angustia de finales de los noventa. Una época mucho más copada que la actual” (el “hot” de calor, en inglés, también puede hacer referencia al momento candente que ambos vivían en lo referido a sus carreras). Como dato de color, cabe destacar que a pesar de estar etiquetada, Reese todavía no compartió esa imagen en su cuenta.

Un duro recuerdo

reese witherspoon y su ex, ryan phillippe

La relación entre Reese y Ryan, aunque fue muy importante en la vida de ambos, tuvo momentos muy difíciles para la actriz. Cuando conoció a quien fue su primer marido, el mencionado Ryan Phillippe, ella creyó haber encontrado la estabilidad. Sin embargo, la inexperiencia les jugó en contra. “Me casé a los 23 años, y a los 27 ya era mamá de dos niños, entonces... No lo sé, también es bueno conocerse a uno mismo. No cambiaría nada de lo que pasó, pero ahora le digo a mi hija que es a los 25 cuando realmente vas a empezar a saber quién es”, declaró. En diálogo con el podcast de Jameela Jamil, I Weigh, Witherspoon contó que no se sintió respaldada por Phillipe cuando fue madre y que sufrió de depresión posparto.

“Nunca me había sentido mal en toda mi vida y me dio miedo, porque nadie me explicaba bien qué era lo que me estaba sucediendo”, recordó y sumó: “No hubo un apoyo por parte de Ryan cuando di a luz a Ava, y desde ese momento supe que la relación no iba a funcionar. Además, yo no estaba bien, no dormía nunca y tuve momentos de delirio”.

Reese Witherspoon y su hija Ava Phillippe @reesewitherspoon / Instagram

Para salir del pozo, volvió a terapia, ya que a la depresión se le sumaron ataques de pánico con los que había luchado a los 16 años, cuando sufrió agresión sexual. “A esa edad ya me sentía muy ansiosa, y esa ansiedad mutó en depresión, mi mente pensaba cosas negativas todo el tiempo, no podía salir de ese ciclo, y de hecho todavía no logro salir del todo, es algo con lo que sé que voy a lidiar toda la vida”, expresó y marcó como punto de inflexión su primer divorcio, cuando se pudo liberar también de la atención mediática y los rumores de infidelidad. “La prensa estaba fuera de control, comunicaba cosas por mí que no eran ciertas”, señaló.

El hijo de Reese Witherspoon, Deacon Philippe

Ese instante fue bisagra para Reese, quien ya había experimentado lo que era sentirse silenciada y se prometió a sí misma no volver a pasar por lo mismo. Por lo tanto, cuando en 2023 anunció su divorcio de su segundo marido, el agente Jim Toth, lo hizo a través de un comunicado sucinto que le permitió procesar el duelo por la separación en silencio, sin rumores sobrevolándola. “Tenemos algunas noticias personales que compartir. Con mucho cuidado y consideración hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos”, escribió junto a Toth en el texto difundido a los medios. “Lo hacemos con profundo amor, amabilidad y respeto mutuo. Estos asuntos nunca son fáciles y son extremadamente personales. Apreciamos el respeto de todos por la privacidad de nuestra familia en este momento”, remarcó.

