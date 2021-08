El divertido challenge de Shakira junto a sus dos hijos

Shakira es una madre moderna, por eso, cuando sus hijos se lo piden no duda en sumarse a los divertidos desafíos que circulan en las redes sociales. Esta tarde, la cantante subió a sus cuentas de Tik Tok y de Instagram un divertido video bailando junto a Milan (8) y Sasha (6), los niños que tuvo junto al futbolista Gerard Piqué.

“‘In Da Getto’ con mis nuevos bailarines”, escribió al publicar un video en donde realiza la coreografía del challenge de “In Da Getto”, la canción de J Balvin y Skrillex, junto a sus pequeños.

En las imágenes se puede ver a los niños luciendo conjuntos divertidos en azul y rojo. El más chiquito, Sasha, no puede dejar de sonreírle a la cámara mientras que el más grande, Milan, se muestra más serio y concentrado en los pasos a seguir. Atrás de ellos, Shakira los acompaña sonriendo con ternura.

En los últimos días, la cantante colombiana compartió inusuales postales junto a sus herederos. Además del video en donde aparecen bailando, también subió a su cuenta de Instagram una foto con sus hijos luego de una tarde de surf en un complejo que cuenta con un sistema de olas artificiales para aprender el deporte. Ese mismo día, también compartió una postal con el menor en sus brazos, mientras disfrutaban del calor europeo en la pileta.

Shakira y Piqué suelen mantener la vida de sus dos hijos en privado, sin embargo, cada tanto se animan a hablar sobre ellos públicamente. “Antes la música era mi trabajo…, ahora ser madre es mi trabajo y la música es mi hobby”, reveló ella durante la presentación de su álbum El Dorado, en mayo de 2017. “A veces es difícil cuando uno no puede ver a los niños un mes o más. Es duro, pero hacemos muchas llamadas por Facetime y eso ayuda. Nos manejamos como podemos”, aseguró.

Hace poco, el futbolista se sinceró sobre lo difícil que era criar a los niños siendo figuras públicas. “Recuerdo que mi padre no me dejaba ganar nunca y, en cambio, con la Shaki a veces les dejamos ganar”, reconoció el jugador del Barcelona, que luego explicó el por qué de eso. “Entendemos que ellos tienen un contexto completamente diferente a lo que yo o ella tuvimos, que eran padres no conocidos, no teníamos esta presión. Nuestros hijos viven con una presión excesiva”, afirmó.

“Nacieron con eso”, agregó y contó que para que se sientan mejor, en ocasiones les conceden pequeños privilegios: “Creo que es importante que, a veces, tengan victorias personales aunque sea en casa. Jugando al fútbol con Milan o Sasha los dejás ganar, porque ya tendrán esa presión para ganar fuera de casa, que sientan que tienen [por lo menos] estas victorias personales dentro”.

Desde que decidieron convertirse en padres, Shakira y Piqué tienen a sus hijos como el centro del universo, compartiendo momentos lúdicos con ellos y organizándose para que siempre alguno de los dos esté cerca de ellos, a pesar de los arduos compromisos profesionales que tienen.

“Soy una mujer que debe compaginar el rol de madre con el de artista, el desafío más grande. Decidí que en cuanto Sasha fuera lo suficientemente independiente volvería al estudio de grabación. Pero no tuve en cuenta el conflicto entre mis dos almas y los temores que surgirían. Hubo un momento en que me sobrevino el miedo escénico. Estaba confusa, tuve la tentación de retirarme, de dejarlo todo. Pero intervino Gerard. Me dijo alto y claro que él nunca me permitiría que me retirara de la música. ‘Tú te retirarás cuando ya no tengas nada que decir. Y ahora sal fuera y a hacer lo que sabes hacer’. Tenía razón, yo solo estaba asustada. Aterrorizada”, reveló la cantante en Vanity Fair, poco después del nacimiento de su segundo bebé.

LA NACION