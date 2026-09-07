El dolor de Marcelo Bonelli al recordar el asesinato de un primo a manos de un delincuente menor de edad

El periodista Marcelo Bonelli recordó este lunes el asesinato de un primo a manos de un menor de edad, luego de que quedara vigente días atrás la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.

Durante su programa en Radio Mitre, el conductor dijo “sentir impotencia” por lo ocurrido, a la vez que esbozó reparos sobre si el nuevo Régimen Penal Juvenil permitirá prevenir crímenes como el mencionado.

“Un menor mató a un primo mío en un intento de robo en San Martín. Yo era muy cercano a mi prima, la acompañé en el juicio. Fue bastante rápido. A uno de los dos delincuentes, al cual me estoy refiriendo desde un principio, lo condenaron. Era menor de 17 años. El otro desapareció”, reveló Bonelli en Radio Mitre.

🗣️ "Sentís una enorme impotencia": el dolor de @bonelliok al hablar del asesinato de su primo en manos de un menor pic.twitter.com/nxbo6Rf5rH — Radio Mitre (@radiomitre) September 7, 2026

“Sentís una impotencia. Lo ves ahí [al menor] y decís… Por un lado, te sale lo peor. Por otro lado, ves que es un nene. Sentís impotencia de que la sociedad no pueda solucionar y/o resolver este tipo de cosas”, profundizó.

Recordó que el abogado que asumió la defensa del menor “estaba puesto por el Estado” y detalló a continuación: “Cuando declaró, [el letrado] le armó un versito. Dijo que pensaba que mi primo iba a agarrar un revólver, para plantar un escenario de defensa propia. Es un absurdo. Mi primo no tenía un revólver”.

Por último, a propósito de la reforma que empezó a regir desde el sábado, Bonelli opinó: “Esto de bajar la edad de imputabilidad es discutible. Hay sociedades que tienen edades menores. Yo creo que no resuelve nada”.

El nuevo Régimen Penal Juvenil

Horas antes de la exposición de Bonelli, y con la firma del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Diego Santilli y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el Gobierno reglamentó el nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja justamente la edad de punibilidad y establece nuevas penas para los menores de edad.

A través del Decreto 875/2026, publicado el lunes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo estableció que la medida alcanza a todos los menores a partir de los 14 años y hasta el día en que cumplan los 18 años.

El Ministerio de Justicia es el órgano designado como autoridad de aplicación. A su vez, la normativa estableció mecanismos para el seguimiento de los jóvenes, la asistencia a las víctimas y la “coordinación con las provincias”. Si bien la medida había entrado en vigencia desde el sábado, el decreto se publicó el lunes a las 0.

El Gobierno oficializó el nuevo Régimen Penal Juvenil Archivo

La reforma fue sancionada por el Senado en febrero. La iniciativa impulsada por el Ejecutivo contempla penas de prisión para los adolescentes que cometan delitos graves que involucren violencia y muerte. La norma —que reemplazó el límite anterior— fue sancionada por una amplia mayoría de 44 votos a favor y 27 en contra.

La ley sancionada introduce una estructura de sanciones que otorga a los magistrados diversas opciones de castigo según gravedad. Los jueces podrán aplicar desde la amonestación hasta el monitoreo electrónico.

El abanico de penas contempla además la prohibición de salida del territorio nacional y la realización de tareas comunitarias para delitos con escalas de hasta tres años de prisión. Este esquema rige para delitos con penas de hasta 11 años de encierro, siempre que no exista la muerte de la víctima o lesiones de carácter grave.

El resumen de los principales puntos que modifica la ley

El límite máximo de privación de la libertad quedó fijado en 15 años. Este tope rige incluso si la sumatoria de delitos o las escalas penales prevén un tiempo superior. El encierro efectivo solo ocurrirá ante hechos de extrema gravedad como homicidios, secuestros violentos, abusos sexuales o robos con violencia.

El mismo esquema se aplica para casos de hechos castigados con penas de hasta 10 años de detención, pero que no impliquen la muerte o graves lesiones a la víctima. Se establece además una serie de derechos y garantías desde el inicio del proceso penal, reconociéndoles asistencia legal en su comparecencia ante los tribunales.