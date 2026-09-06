Tuli Acosta habló del escándalo que la vinculó con Luck Ra y contó cómo la afectó

En medio de un nuevo capítulo del conflicto entre La Joaqui y Luck Ra, Tuli Acosta habló por primera vez en profundidad sobre los rumores que la señalaron como la supuesta tercera en discordia y reveló qué conversación tuvo con la cantante después de quedar involucrada en la separación.

Invitada este sábado a PH: Podemos Hablar (Telefe), la artista cordobesa contó que fue la primera vez que se enfrentó a una exposición de semejante magnitud y aseguró que las versiones terminaron afectando incluso la credibilidad de sus propias desmentidas.

“Es la primera vez que me enfrento a algo tan masivo, de ver mi nombre en todos lados con una carátula de una ‘tercera en discordia’ con uno de mis mejores amigos”, expresó.

Según explicó, el rumor terminó tocando un aspecto especialmente sensible para ella. “Atacó mi lado más íntimo, que es mi dignidad y mi honor, a un punto donde ya mi palabra realmente no tenía peso”, sostuvo. Y comparó la manera en que se propagó la versión con la expansión de “un virus”.

Su charla con La Joaqui

Durante la conversación, Andy Kusnetzoff quiso saber qué vínculo tenía Tuli con La Joaqui antes de la separación. Acosta explicó: “La conocía por ser la pareja de mi amigo”.

Más adelante reveló que, cuando comenzaron a circular las versiones, decidió hablar directamente con ella. “He hablado con ella, sí. Con ella y con Facu hemos tenido ambos charlas”, confirmó, en referencia a Facundo Almenara Ordóñez, verdadero nombre de Luck Ra.

Tuli explicó que mientras evitó referirse públicamente al tema buscó resolver la situación en privado. “Yo me ocupé todo el tiempo que no hablé públicamente de buscar mi tranquilidad al menos en el diálogo persona a persona”, señaló.

Según relató, creyó que la polémica se apagaría después de que los involucrados negaran que ella tuviera responsabilidad en la ruptura. “Era: ‘Bueno, ya los protagonistas dijeron que no tengo nada que ver, bueno, va a pasar’”, recordó.

Sin embargo, no ocurrió. “Yo hablé con ellos, bueno listo, estamos todo bien. Pero lo otro seguía”. Y agregó: “Trataron de implantar una mentira muy grande y generaron que ni siquiera la palabra de los protagonistas tuviese valor, ellos decían que no e igualmente insistían con eso”.

“Trataron de implantar una mentira muy grande y generaron que ni siquiera la palabra de los protagonistas tuviese valor, ellos decían que no e igualmente insistían con eso", dijo Tuli Acosta sobre el conflicto de Luck Ra y La Joaqui en el que fue señalada como la tercera en discordia (Foto: Instagram @luckra)

Actualmente, aclaró, no mantiene una relación cercana con La Joaqui. “Yo con ella no hablo, pero también para respetar un poco la distancia de mi amigo que se separó”, afirmó. De todos modos, remarcó que entre ambas siempre existió la posibilidad de conversar. “El lugar de charla yo siempre se lo di a ella; ella a mí también”, señaló.

Cómo atravesó el escándalo junto a Luck Ra

Tuli contó que se enteró de las acusaciones a través de las mismas redes sociales en las que comenzaron a circular. “Por las mismas redes. Eso es lo más loco”, respondió cuando Kusnetzoff le preguntó cómo había descubierto que su nombre estaba involucrado.

Para la cantante, el problema empezó a crecer cuando distintos usuarios comenzaron a sumar supuestos datos o historias que hacían parecer más creíble la versión. “Una vez que se puso mi nombre sobre la mesa, hubo un montón de personas que se encargaron de decir: ‘Bueno, ¿cómo hacemos esto más creíble?’”, recordó. “No fue un chisme, fue literalmente algo que se construyó para justamente atacar mi dignidad y mi honor”.

También reconoció que la cercanía que mantiene con Luck Ra fue utilizada para alimentar las especulaciones. “Tenemos mucha cercanía con Facu. Entonces, si querías dar vuelta una situación o implantar una intención distinta que no sea amistad, había cosas obviamente por la cercanía que tenemos”, explicó.

“Los consejos que yo le daba a él eran intentando sacarme a mí del medio y viceversa”, contó Acosta sobre cómo atravesaron los rumores con Luck Ra (Foto: Instagram @tuli_acosta)

A partir de allí comenzaron a acompañarse como amigos y a intentar separar lo que cada uno estaba sintiendo de los consejos que le daba al otro. “Nos comunicábamos como amigos. Los consejos que yo le daba a él eran intentando sacarme a mí del medio y viceversa”, explicó Tuli.

Según contó, hicieron además un esfuerzo para que la exposición no modificara el vínculo que tenían desde antes. “Intentamos que no cambie el trato de amistad porque sabíamos un poco que atacaba eso”, señaló.

“No nos reímos, claramente no. De hecho, nos hemos acompañado mucho en el dolor; él me decía: ‘dale prima seguí adelante’”, reveló. En esos momentos se alentaban mutuamente y llegaron a pensar que atravesar juntos el conflicto podía terminar fortaleciéndolos: “Esto por algo pasa en el vínculo de amistad y, bueno, nos hará amigos más fuertes”.

Acosta reconoció que la exposición llegó incluso a condicionar situaciones cotidianas de esa amistad. Cuando Kusnetzoff planteó que podían evitar encontrarse por temor a que una imagen juntos alimentara nuevamente los rumores, Tuli coincidió: “Exacto, empezás a dudar”.

El impacto en su vida personal y en su familia

Con el correr de los días, Acosta empezó a advertir que la repercusión estaba afectando mucho más que su imagen pública. “Entendí que el daño fue mucho más grande y la expansión del daño no fue solo hacia mí, fue hacia mi círculo, hacia mi seguridad de mí misma”, explicó.

Según contó, comenzó a sentirse observada incluso en situaciones cotidianas. “Uno sale y te empezás a sentir perseguido”, describió. El impacto también alcanzó a su familia, que vive en Río Ceballos, Córdoba. Durante ese período intentó mostrarse fuerte para evitar preocuparlos. “Si yo me muestro mal mi mamá va a decir: ‘Listo, dejá todo, vení para acá’”, relató.

Finalmente decidió viajar durante una semana a Córdoba para refugiarse junto a sus seres queridos. Sin embargo, aseguró que hasta esa decisión fue interpretada por algunos como una señal de que tenía algo que ocultar. “Realmente te ponen entre la espada y la pared con simplemente una expansión de una mentira en redes”, lamentó.

Además, reconoció que también sintió preocupación por el efecto que podía tener el escándalo sobre la carrera artística que intenta construir. “Estoy en desarrollo de mi carrera como artista, con las cosas por las que uno apuesta por sus sueños”, expresó. Y resumió la sensación que tuvo en esos días con una pregunta: “¿Cómo lo limpio? cuando la gente ya cree que es así”.

La situación también modificó la forma en la que miró a algunas personas de su entorno. “Qué loco cómo la mentira tan masiva hace que incluso personas que te conocen lleguen a pensar que no te conocen”, reflexionó.

“A qué piba le damos”

Tuli también cuestionó la lógica que, según observó, aparece muchas veces cuando una pareja mediática se separa: “¿Por qué siempre a la mujer?”, se preguntó. “Sé que hoy me tocó a mí, pero pasa. No se señala al hombre, siempre buscan a la mujer culpable en esta sociedad. Estar expuesta me hizo crecer en esto de que cada mes hay como una ruleta para ver ‘a qué piba le damos’”, explicó la cantante.

Además, sostuvo que le pesó especialmente que su nombre fuera utilizado para dañar a otros: “Ver que mi nombre está siendo usado para dañar a personas que aprecio y respeto mucho también pesa”, señaló.

La decisión de recurrir a la vía legal

Hacia el final, Tuli confirmó que decidió llevar parte del conflicto al terreno legal después de considerar que algunas publicaciones habían superado el límite del entretenimiento y empezaban a afectar también a sus padres y hermanos.

“Como ya vi que no era un chiste, que ya estaba afectando no solo a mí sino a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos… hay un momento donde uno se pone la capa y dice: ‘¿Qué hago con esto?’”, explicó. Y confirmó: “Hay cosas que sí llevé a lo legal y que lo estoy tramitando”.

Acosta aclaró que las medidas involucran a dos jóvenes creadores de contenido, no a periodistas. Durante el programa identificó a la influencer y amiga de La Joaqui, Alma Beresovski, mejor conocida como “Alberee”, y el joven a cargo de la cuenta Only Bardos. Según contó, tendrá una instancia de mediación el próximo 16 de septiembre. “Los voy a llevar a mediación”, adelantó.