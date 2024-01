escuchar

Tisa Farrow, la hermana menor de la actriz Mia Farrow y quien apareció en varias películas a lo largo de los años 70 antes de embarcarse en una carrera de décadas como enfermera, murió esta semana a los 72 años.

El fallecimiento de la también intérprete fue anunciado en las redes sociales por su famosa hermana, quien dijo que Tisa aparentemente murió mientras dormía. “ Si existe un cielo, sin duda mi hermosa hermana Tisa será allí bienvenida. Ella fue la mejor de nosotros. Nunca conocí a una persona más generosa y cariñosa. Amaba la vida y nunca se quejó . Nunca. Fue enfermera durante 27 años, una hermana maravillosa para Steffi, para Prudence y para mí; una madre devota para Jason, que murió en Irak, Bridget y su nieto Kylor, las luces de su vida”, expresó la estrella de Hannah y sus hermanas.

“Ella murió inesperadamente ayer por la mañana, aparentemente mientras dormía. Es un momento muy duro para nosotros que la admiramos y amamos tan profundamente”, cerró Mia Farrow.

Aunque nunca alcanzó la fama de su célebre hermana, Tisa disfrutó de una próspera carrera como modelo y actriz a lo largo de la década del 70. Nacida como Theresa Magdalena Farrow el 22 de julio de 1951 en Los Ángeles, tuvo su debut cinematográfico en 1970 con un papel en Homer, film del director John Trent, interpretando a la novia del personaje principal encarnado por Don Scardino.

Tras esta primera gran aparición, la actriz participó después en más de una docena de películas, entre ellas And hope to die (1972), Fingers (1978), Winter Kills (1979), Zombie y Manhattan, de Woody Allen, ambas de 1979. En esta última producción. Farrow tuvo un cameo en la que fue la única vez en que apareció en una película dirigida por la entonces pareja romántica de su hermana Mia.

Tisa Farrow en el film La course du lièvre à travers les champs (1972)

Los últimos papeles cinematográficos de Tisa fueron en 1980, momento en que encarnó a Julie en la película de terror Anthropophagus, y a Jane Foster en L’ultimo cacciatore, de Antonio Margheriti, uno de los exponentes del giallo italiano.

Una década antes, con solo 18 años, la intérprete y modelo había dicho a The New York Times que no contaba con ventajas en la industria por ser la hermana de Mia Farrow y que había dedicado mucho tiempo a dar vueltas en busca de oportunidades laborales. “ Siempre me encontraba con profesionales a los que no les agradaba en una primera impresión porque no les gustaba mi hermana Mia ”, llegó a revelar.

Tisa Farrow trabajó también como modelo en los años 70

Después de dejar el mundo del espectáculo, Tisa desarrolló una carrera de casi tres décadas en enfermería. Tuvo un hijo, Jason, con el manager musical y productor de cine Terry Deane, que llegó a ser sargento del ejército en Estados Unidos y que murió en Irak en el año 2008.

Varias estrellas de Hollywood dedicaron emotivas palabras a Mia Farrow en Instagram en recuerdo de Tisa. “Lo siento mucho. No puedo ni imaginar cuánto debés extrañarla. Desearía poder abrazarte. Te envío todo mi amor a vos y a toda la familia de Tisa”, manifestó la actriz Mary McCormack a la estrella de El bebé de Rosemary.

Tisa Farrow dearrolló una breve carrera como actriz antes de dedicarse a la enfermería

La cantante y actriz Lesley Warren, por su parte, expresó: “Oh, Mia, lamento mucho esta impactante y devastadora pérdida. Mi amor y mis oraciones de gracia para vos y para su familia”. Otros de sus compañeros actores en la industria, entre ellos las actrices Tatum O’Neal y Molly Ringwald, así como los seguidores de Mia, también dieron sus condolencias a la familia. “Lo siento mucho Mía. Mi amor y condolencia para usted y su familia”, comentó el intérprete John Benjamin Hickey.

LA NACION

Temas Mia Farrow