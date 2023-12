escuchar

El martes 12 de diciembre Frank Sinatra hubiese cumplido 107 años y una de sus exesposas, la actriz Mia Farrow, lo recordó con un cálido mensaje y una serie de fotos inéditas. La protagonista de El bebé de Rosemary, de 78 años, recurrió a sus redes sociales para dedicarle a quien fue su marido durante dos años un cálido mensaje que incluyó una serie de fotos inéditas del cantante en solitario y de la pareja en los tiempos en los que fueron felices juntos.

Frank Sinatra con Mia Farrow, su tercera esposa, en el backstage del film El Coronel Von Ryan

“¡Apuesto a que está rodeado de un coro de ángeles con el que canta grandes canciones nuevas!”, comenzó la actriz su mensaje, dedicado a Sinatra, que murió en 1998, a los 82 años. Y, luego, explicó: Esta fue la primera foto que tomé con la cámara Rolleiflex que nos compró. Él me estaba enseñando cómo usarla”.

“Feliz cumpleaños celestial, CB. Siempre te amaré”, agregó, escribiendo una nota adicional entre paréntesis que decía: “Solamente los amigos más cercanos lo saben, pero yo lo llamé ‘Charlie’, Charlie Brown, en realidad”.

Farrow y Sinatra estuvieron casados de 1966 a 1968; el matrimonio fue el primero de Farrow y el cuarto de Sinatra. Se conocieron en 1964, en la cafetería de 20th Century Studios y, según cuentan, ella cayó inmediatamente rendida a sus pies. Dos años después, pasaron por el altar, en una boda secreta que tuvo lugar el 19 de julio en el Hotel Sands de Las Vegas, lejos de familiares y amigos; ni siquiera estuvieron presentes los hijos del cantante, porque nadie les avisó.

Una de las pocas imágenes de la ceremonia de casamiento de Farrow y Sinatra getty Images

La ceremonia duró apenas quince minutos, el tiempo necesario para que los novios leyeran sus votos, posaran para las fotos y cortaran una torta que les proporcionó el mismo hotel. El matrimonio también fue efímero: después de dos años, firmaron los papeles de divorcio . Luego, en 1976, el intérprete de “My Way” se casó con Barbara Marx, la mujer que lo acompañó hasta el momento de su muerte. La actriz, en tanto, se casó más tarde con el compositor André Previn y tuvo una turbulenta relación con Woody Allen.

Sinatra y Farrow saludaron a los curiosos que esperaban fuera del hotel en el que contrajeron matrimonio Bettmann - Bettmann

Sin embargo, siguieron frecuentándose a lo largo de los años, no solo como amigos. En 2013, Farrow reconoció que es posible que su hijo Ronan Farrow, de 35 años, sea hijo de Sinatra, aunque la información nunca se ha confirmado.

Entre las imágenes que compartió este martes para celebrar el cumpleaños del cantante de “New York, New York”, puede verse a una perra que la pareja compartía llamada Eliza. Farrow escribió que Elizabeth Taylor fue quien se las regaló durante su matrimonio.

Frank Sinatra y Mia Farrow en una fiesta brindada por Truman Capote GettyImages - Bettmann

“Después de nuestro divorcio, él tenía la custodia de Eliza, porque yo me mudé a Inglaterra. Pero me mantenía informada periódicamente sobre cómo se encontraba. Esta es una de las fotos que él me envió para contarme cómo se encontraba la perrita”, escribió Farrow, sobre una fotografía que muestra a la perra descansando en el hombro de Sinatra.

El cantante, de hecho, parecía seguir respetando ciertos códigos de pareja a pesar de la separación: la foto está firmada con el apodo con el que Farrow lo llamaba en la intimidad, “Charlie Brown”. Al pie de la imagen, la actriz de El gran Gatsby agregó: “ Lo llamé Charlie porque podía hacer una cara adorable como Charlie Brown ”, en alusión al fiel amigo del perro Snoopy en el célebre cómic Peanuts, creado por Charles M. Schulz en 1950.

“Frank tenía un maravilloso labrador dorado llamado Ringo, pero era nuestra adorada cachorrita quien asistía a sus sesiones de grabación y veía juegos de fútbol americano junto a él”, compartió sobre el vínculo de Sinatra con Eliza. “Eran inseparables”, resumió.

Esta no es la primera vez que Farrow comparte fotografías de Sinatra en Instagram para celebrar su cumpleaños. “Espero que esté en algún lugar maravilloso, donde cada día sea un cumpleaños más feliz”, escribió en un mensaje que sirvió como homenaje al cantante en 2021.

