El duro relato de Iliana Calabró sobre el delicado estado de salud de su novio tras dos meses de internación

Iliana Calabró atraviesa un delicado momento personal debido al estado de salud de su novio, Luis Alberto De Stefano, quien se encuentra en proceso de recuperación tras permanecer largas semanas en terapia intensiva.

“Está delicado, o sea, está bien porque ya pasó lo peor, pero después de dos meses de internación, ahora hay que hacer toda una rehabilitación, que es lo más tedioso. Hay que recuperarse de a poco”, apuntó la actriz en diálogo con el programa Infama (América TV) al referirse al actual cuadro de su pareja, quien atravesó problemas respiratorios que se agravaron a partir de una neumonía y de su diagnóstico de EPOC, que padece desde hace años.

Calabró habló sobre el estado actual de su novio y explicó que la prolongada permanencia en el hospital trajo consecuencias sobre su estado físico. Aunque reconoció que todavía no se encuentra en óptimas condiciones, destacó que el empresario experimentó una mejoría durante las últimas semanas.

En ese contexto, Calabró puso el foco en los avances: “Está mucho mejor a como empezamos esto hace casi dos meses”, aseguró. Sin embargo, evitó hablar de una recuperación completa y fue clara al señalar que su pareja todavía no se encuentra haciendo una vida normal.

“Todos nos asustamos”

Por otro lado, la actriz repasó el cuadro que atravesó su novio durante la internación. “Él tuvo una neumonía que se sumó a unos cuadros previos que tenía y le agarró refuerte, ya venía con su base mal, ahora hay que recuperarse de a poco”, dijo. Además, recordó que tampoco ayudaron en este sentido sus antecedentes relacionados con el tabaquismo. “Si uno pudiera filmar todo lo que tiene que atravesar un fumador cuando le pasa una cosa así, es terrible. A él le costaba mucho dejar de fumar”, resaltó.

En cuanto al estado de ánimo de su pareja, la actriz detalló: “Lo que le falta es paciencia. Entiendo, es una tortura”, expresó. En cuanto a si De Stefano es consciente de su situación, mencionó: “Espero que sí. Todos nos asustamos. Estuvo ahí, al borde, y todavía no es del todo consciente de todo lo que pasó. El cerebro debe tener como ese instinto de supervivencia que te hace olvidar determinados momentos críticos. No sé si fue consciente, pero nosotros lo vimos”, opinó.

Otro episodio que preocupó a la familia

El proceso se da después de otro episodio que preocupó a la familia luego de que a comienzos de 2025 De Stefano sufriera un accidente automovilístico en el barrio de Caballito al chocar con el vehículo en el que circulaba contra una ambulancia. Según se informó en aquel momento, esta última pasó el semáforo en rojo y terminó impactando de manera violenta contra el auto en el que viajaba De Stefano.

Según relató Calabró en ese momento en diálogo con LA NACION, el empresario se dirigía a buscarla a la productora Kuarzo cuando ocurrió el accidente. “Él venía muy tranquilo manejando. Estaba en el semáforo parado; le había dado unos pesos a un señor en silla de ruedas que se acercó y cuando se puso en verde arrancó. En ese momento, lo chocó la ambulancia. Lo que me llamó la atención es que no la haya escuchado a la ambulancia. Venía sin pacientes y supuestamente iba a atender a alguien. El conductor y el médico estaban sin cinturón y fueron los más damnificados. A Luis lo salvó el cinturón de seguridad, y se abrió al airbag del acompañante. Si yo estaba con él, no la contaba, porque cuando viajamos juntos siempre maneja él”, detalló.

Calabró y De Stefano comenzaron su relación en 2023 y, más tarde, iniciaron una vida en convivencia en el departamento de la actriz en el barrio de Palermo. En diversas ocasiones, el empresario ha acompañado a la actriz y se han mostrado muy enamorados.