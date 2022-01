El duro testimonio de Guido Süller: “Pensé que me moría”

Este domingo a la madrugada, Guido Süller sufrió un accidente vial en el kilómetro 47 de la ruta 9. “Pensé que me moría”, aseguró el mediático en un audio que le envió a Ariel Wolman, panelista de Nosotros a la mañana. Además, relató con lujo de detalles cómo fue el choque, por el cual tuvo que ser socorrido y asistido en el Hospital de Escobar, donde le colocaron un cuello ortopédico.

“Quería contarles dentro de lo que me puedo acordar, que es lo que sucedió. El sábado fui a una pizzería en el Paseo Mendoza de Maschwitz con dos amigas a comer una porción de pizza con agua porque yo no tomo alcohol. Cero alcohol”, ´señaló Süller en el comienzo de su relato.

“Cuando termino, me subo a mi auto, solo, y me vuelvo para mi casa. Y estoy en la ruta, tranquilo, cuando siento un tremendo impacto en la parte trasera, en la rueda izquierda. Fue tan fuerte el impacto que lo giró al auto. No fue que lo tocó, fue un choque violento contra la parte trasera”, describió.

El impacto, explicó el mediático, hizo que el vehículo comenzará a girar de forma violenta en medio de la ruta. “Perdí la noción -repasó-. No sabía dónde estaba. Yo iría a 100 kilómetros, 90. Imagínense a esa velocidad el auto dando vueltas sobre la ruta”. Luego, Süller contó que sintió otro impacto más, el de una camioneta blanca que quedó destrozada.

"Perdí la noción, no sabía dónde estaba", dijo Guido Süller sobre el fuerte impacto que sufrió en la ruta 9 Gentileza Guido Süller

La pesadilla no terminó ahí. “También recuerdo que choqué violentamente contra el guardarraíl y el auto seguía girando. Noto que la rueda de adelante se rompe. O sea, ya no se podía maniobrar para ningún lado porque la rueda se había salido del eje. Yo estaba con el cinturón puesto. Me agarré fuerte al volante y esperé el impacto final porque es una zona donde pasan muchísimos camiones enormes”.

Al no poder hacer nada, Süller dijo que en ese momento lo único que esperaba era “el impacto final”. “La verdad es que vi la muerte muy cerca porque no se podía hacer nada, el volante no respondía y el auto seguía girando sin parar, golpeado de todos lados”.

En ese momento, y como señaló Süller, él no podía hacer “nada más que esperar”. “No sé si fue mi mamá, que es mi ángel de la guarda, si fue que no tenía que morir en ese momento, que después de girar y girar el auto se detuvo en medio de la ruta”. Una vez detenido, los vehículos que pasaban por el lugar lograron esquivarlo sin inconvenientes. Él salió de su auto y logró llegar hasta un costado de la ruta, donde quedó tendido en el piso. “Un montón de autos se detuvieron y me ayudaron”. Entre varias personas pudieron correr el vehículo y colocarlo al costado de la ruta.

Según recordó Süller, el auto que lo chocó era negro y se dio a la fuga. Cuando llegó la ambulancia, le hicieron el test de alcoholemia. “Me dio 0,0. Lo extraño es que a la otra persona que tenía la camioneta blanca le dio 1.4. Y el tercer auto, el que se fugó, no sabemos. Hay un pedido de rastreo de cámaras para ver si pueden encontrarlo o saber cómo fue el accidente”.

Süller contó que lo llevaron al hospital de Escobar, dónde le hicieron placas y lo dejaron en observación. “Tengo mal las cervicales, un golpe en el riñón y se me clavó el cinturón de seguridad en la clavícula”. El auto, por su parte, quedó destruido. “Fue un momento espantoso, pensé que me moría”. Cerró el mediático su audio.

Pocas horas después del accidente, Guido compartió una profunda reflexión en sus historias de Instagram. “Cuando te mueras, ¡nadie va a morir por ti! Así que vive lo que nadie va a vivir por ti. Seas bueno o seas malo, la gente siempre va a hablar... Deja de vivir para darle gusto a los demás ¡Vive sin remordimientos, sin culpas! ¡Tu única obligación en esta vida es ser feliz!”, rezaba el mensaje que el artista publicó en una serie de Stories que mostraban una vía de tren.

A fines de 2021, el protagonista había tenido que someterse a una operación en su ojo derecho. Tras ir a una consulta por un dolor cada vez más molesto, lo revisaron y le comunicaron que tenían que operarlo de urgencia.