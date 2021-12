El estado de salud de Guido Süller: “Es una jugarreta del cerebro y de los ojos que me están haciendo vivir una pesadilla porque no sé qué es real y qué no”

Hace ya un tiempo largo que Guido Süller tiene problemas en los ojos pero ésta vez la molestia era tan insoportable en su ojo derecho que fue al Hospital Austral y, luego de una exhaustiva revisación, le dijeron que debían operarlo de urgencia. En diálogo con LA NACION, este lunes Guido dio detalles de lo sucedido: “Estoy recién llegado a casa después de la segunda operación, por segundo día consecutivo. Zafé y espero que quede bien. Tengo el ojo emparchado ahora”.

-¿Qué fue lo que te pasó?

-Iba a un control y encontraron que mi iris del ojo derecho, que es donde está el color, estaba enganchado a un punto y por ahí se estaba desparramando el iris y al mismo tiempo tironeaba la pupila, que es lo negro del ojo, que se abre y se cierra depende según la cantidad de luz que entra. Así que me estaba quedando un ojo como de reptil. Me hicieron todos los estudios de nuevo, me sedaron y me dieron cuatro puntos más, porque parece que tengo el ojo débil.

-¿Te dijeron por qué?

-Porque tuve uveítis hace cinco años. La doctora me dijo que nunca en toda su carrera había dado tantos puntos. Tengo muy débil todo, se ve. Esperemos que quede bien, por ahora estoy vendado y tengo que volver a ir al Hospital Austral para que me saquen el parche y decirme cómo quedé. Me vaciaron literalmente el ojo, todo el humor vítreo que es la gelatina y me lo llenaron con un gas, para que no se deforme. Después, con el tiempo, el gas se va y queda relleno de humor acuoso y todo ese proceso dura como un mes. Y después voy a tener que hacérmelo en el ojo izquierdo, que está tan mal como el derecho.

-¿Te duele?

-Si, es una molestia. Y ahora veo sólo de un ojo que pero que también está enfermo. Se me complica bastante, veo poco, me cuesta todo muchísimo.

Este domingo Guido Süller compartió un video en el que contó su problema de salud

-¿Quién te acompaña?

-Me acompañó mi amiga Claudia, y camino como los cieguitos, con las manos adelante, para no llevarme nada por encima. Como dice el refrán: ‘esto también pasará. La vida me ha enfrentado con tantas cosas... Me ha tocado una vida bastante dura y sufrida, y encima me aparece esta enfermedad que se llama vitrectomía y es la operación más difícil que solo hacen los retinólogos. El problema está en el fondo del ojo, en la mácula, que es el lugar más delicado del ojo porque es donde están las neuronas, y si tocás mal podés matar neuronas del ojo. Me operaron de urgencia cuando fui a una revisación y no me dejaron salir, me mandaron directo al quirófano. Por suerte lo agarraron a tiempo.

-¿En cuánto tiempo dijeron que vas a estar bien?

-Ni bien mejore me tengo que operar el ojo izquierdo porque hay una membrana que está estrujando la mácula. Para que entiendan, eso hace que una hoja de papel lisa yo la vea arrugada. Veo todo distorsionado. Por ejemplo, veo un árbol y creo que es una persona, o veo animales que no son animales. Es una jugarreta del cerebro y de los ojos que me están haciendo vivir una pesadilla porque no sé qué es real y qué no. Tengo que atravesar esto y estoy con fuerzas para seguir adelante porque no me queda otra, siempre digo que resurjo como el ave fénix, lo que pasa es que nunca nadie me dice qué hace el ave fénix cuando resurge.