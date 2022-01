Guido Süller: de un accidente en la nieve a una operación de urgencia, las complicaciones de salud del artista en los últimos años

Guido Süller sufrió este domingo a la madrugada un accidente vial. Tras una cena con amigas, el mediático se accidentó en la Ruta 9, a la altura del kilómetro 47, donde fue asistido por personal de salud ya que presentaba algunos golpes.

“Cuando te mueras, nadie va a morir por ti. Así que vive lo que nadie va a vivir por ti. Seas bueno o seas malo, la gente siempre va a hablar... Deja de vivir para darle gusto a los demás ¡Vive sin remordimientos, sin culpas! ¡Tu única obligación en esta vida es ser feliz!”, escribió el actor en Instagram luego del accidente que se suma a varios episodios traumáticos transitados en los últimos tiempos.

En los últimos tres años, Süller batalló diversas complicaciones de salud, aunque siempre remarca que tiene la fortaleza suficiente para salir adelante.

Operación de urgencia

Guido Suller habló de su salud luego de realizarse una cirugía

En las semanas previas al reciente choque, Süller había sido internado para operarse de urgencia de la vista. El artista se comunicó con LA NACION desde el hospital Austral, y contó que al ir a sacarse el parche que le pusieron en su ojo derecho, luego de someterse a una cirugía para mejorar su visión, se enteró que debía operarse de urgencia por segunda vez, ya que los médicos le habían detectado un nuevo problema en la vista.

“Me revisó la doctora, parece que encontró un problema y tengo que volver a operarme. Hay un punto que está estirando el iris y se está abriendo el agujero de la pupila”, explicaba con mucha angustia. Asimismo, mostró imágenes donde se podía percibir la irritación en la esclerótica. “A las tres de la tarde me tienen que operar de urgencia porque sino eso sigue desparramándose”, añadió el arquitecto de 60 años hacia el final del video, en el que le hizo un conmovedor pedido a sus seguidores: “Deséenme suerte y recen una oración por mí, los quiero mucho e iré contando todo”, expresó Guido, quien había dejado su trabajo como comandante de abordo precisamente por problemas en su visión.

Guido Süller habló con LA NACION antes de someterse a una cirugía por su afección en el ojo derecho Captura

“Ahora mi cuerpo me pide por favor que me baje, mis ojitos ya no están como antes y los médicos no me dejan volar”, contó. “Dios, no sé cómo voy a hacer para superar esta etapa, fue la más linda de mi vida. Cuando me pidieron el uniforme y la credencial, sentí que me estaban sacando un brazo o una pierna, se me llenan los ojos de lágrimas”.

Luego de la cirugía, en diálogo con este medio, Guido contó cuánto iba a tardar en recuperarse, y mencionó una nueva operación. “Ni bien mejore me tengo que operar el ojo izquierdo porque hay una membrana que está estrujando la mácula. Para que entiendan, eso hace que una hoja de papel lisa yo la vea arrugada. Veo todo distorsionado. Por ejemplo, veo un árbol y creo que es una persona, o veo animales que no son animales. Es una jugarreta del cerebro y de los ojos que me están haciendo vivir una pesadilla porque no sé qué es real y qué no. Tengo que atravesar esto y estoy con fuerzas para seguir”.

Accidente en la nieve

El accidente de Guido Süller

Meses antes de sus intervenciones por sus problemas en la vista, Süller se había ido de vacaciones a Ushuaia, donde tiene una cabaña. ¿Su objetivo? “Estar en paz”. Sin embargo, al descender por una pendiente nevada, sufrió un accidente por la velocidad que había tomado, lo que derivó en un choque contra un poste que impactó en su cabeza y su cuello.

“La responsabilidad es pura y exclusivamente mía, que me subí a hacer un deporte que nunca hice en mi vida sin darme cuenta de que podía llegar a golpearme”, le contaba entonces a LA NACION. “Prometo no mandarme una macana más de este tipo porque ya pasé la edad, ya me di el gusto de tirarme de ‘culipatín’”, añadía. “Fui imprudente, me subí en una montaña cualquiera, estábamos en un auto con amigos y vi chicos jugando, hice que frenen... Mis amigos me dijeron que no y bueno pedí prestado un ‘culipatín’ y me tiré”, manifestaba. “Me frenó la red de contención. La red me pegó en la cara y me tiró el cuello para atrás y me quedé un poco dolorido. Es algo que le puede pasar a cualquiera. Fui un tonto en no hacerle caso a mis amigos, que me dijeron que no me tire, me quise tirar y me golpeé, pero ya estoy bien y no lo voy a volver a hacer”, relataba.

Diciembre de 2019: internación y conmovedor testimonio

Cabe destacar que el mediático artista tiene siempre amigables intercambios con sus seguidores en las redes. Por lo tanto, cuando en diciembre de 2019 fue internado por una causa que no trascendió, no dudó en grabar un video que posteó en Instagram, mediante el cual les contaba cómo se encontraba anímicamente. “Espero que salga todo bien y que sea lo que Dios quiera”, expresaba, dejando entrever que iba a somterese a una cirugía o a un estudio clínico complejo. Horas después, posteó otro video en el que buscó tranquilizar a sus followers, aunque no brindó detalles de su internación. “Estoy bien y quiero comunicárselos para que no estén preocupados. Vienen las enfermeras, me cuidan. Extraño mucho a mi mamá que seguramente estaría acá cuidándome. No sé cómo voy a hacer. Estoy bien chicos, gracias”, concluía.

Guido y Silvia, unidos ante la muerte de su madre Gerardo Viercovich - LA NACION

Nélida Belgiorno, la mamá de Guido y Silvia Süller, falleció en agosto de 2019, un golpe muy duro para los hermanos.

Enero de 2019: estrés postraumático e hinchazón en el rostro

Guido, cuando fue internado por una hinchazón en el rostro a comienzos de 2019

Otro momento difícil que atravesó Guido fue una hinchazón en su rostro que también requirió de una internación, en ese caso de cinco días. Con desesperación y sin diagnóstico, contó en un video que seguramente padecía una enfermedad autoinmune, y agregó que sufría estrés postraumático, por la muerte de su padre, quien falleció en mayo de 2018.

Guido Süller fue internado en 2019 por una inflamación en el rostro - Fuente: Instagram

Süller estuvo varios días con altas temperaturas en el hospital Austral, donde lo trataron con antibióticos. Los médicos no pudieron determinar si sufría celulitis facial o angioedema, ya que las dos enfermedades tienen síntomas similares, como la hinchazón en el rostro. Cuando le dieron el alta, se comunicó con este medio y se mostró aliviado. “Por suerte, me voy a mi casa. Me voy a cuidar, estuve muy estresado, pero ahora voy a pensar en mí”, compartía.