El emotivo posteo de Eva Bargiela tras la repentina muerte de su mamá

Eva Bargiela está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida. Su mamá Viviana murió el pasado 7 de octubre y, si bien no se sabe la causa de su muerte, al parecer fue algo repentino e inesperado. La modelo prefirió atravesar estos primeros días de duelo en silencio, pero en la noche de ayer compartió su tristeza y despidió a su gran heroína a través de un sentido posteo en Instagram.

“Nunca creí estar escribiendo esto. El dolor es tan profundo que no existen las palabras para describirlo”, escribió la exmujer de Facundo Moyano junto a un carrusel de fotos donde se la ve junto a su mamá y su familia en viajes, celebraciones familiares y salidas. “El 7 de octubre fue el día más terrible de mi vida. No digo el más triste, porque cada día que va pasando es un poco más triste que el anterior. Cada día que va pasando duele un poquito más. Cada día que va pasando, lo que parecía una pesadilla se empieza a volver realidad”, continuó para describir lo duros que están siendo sus días desde que Viviana partió.

Tras asegurar que su vida ya no será igual sin ella, la rubia definió a su gran referente como esa persona que le ponía alegría y amor a todo. “La que dejaba de lado cualquier cosa con tal de vernos felices. La que estaba en cada detalle, en cada momento, disponible 24/7. Pero no solo para nosotros, sino también para sus amigos, compañeros de trabajo, pacientes, e incluso desconocidos. Cualquier persona que necesitara una mano, ella estaba ahí, dispuesta a darle las dos”, contó sobre su mamá, que trabajaba en un hospital.

“La persona más noble que existió en esta tierra, la del amor incondicional. La que me enseñó a luchar por mis derechos y defender y respetar los de los demás. La que me enseñó a ser solidaria y pensar siempre en el otro. La que me enseñó a ser fiel a mis principios. La que me enseñó a nunca bajar los brazos más allá de las adversidades. La que junto a papá me enseñaron el valor de la familia, del amor y la lealtad”, agregó dando cuenta del legado que su madre le dejó.

Luego de confesar que no puede creer lo sucedido, Bargiela le hizo una promesa: “Todavía no puedo creer que esto haya pasado. Que esto sea verdad. Pero prometo dar lo mejor de mí para poder estar bien y honrar a lo que dedicaste tu vida: hacernos felices a papá, Mavi, Lupe y a mí”, señaló en referencia a su papá y sus dos hermanas. “Te voy a extrañar infinito, Vivianita. Por favor, guiame desde donde estés. Mandame fuerza que no va a ser fácil. Te voy a necesitar todos los días a cada minuto. Prometo hacer todo para que estés orgullosa de mí. Todos dicen que la vida sigue, pero yo no sé cómo se hace sin vos, mamá”, concluyó casi a modo de ruego.

Inmediatamente, la publicación se llenó de corazones y comentarios dándole fuerza a la modelo. “Te mando toda la fuerza y el amor del mundo a vos ya tu familia”, expresó Mica Tinelli mientras Sofía Zamolo (quién pasó por esta situación tiempo atrás) confesaba qué no hay palabras para un momento así. “Siempre con vos amiga hermosa. Te abrazo con el alma, mi corazón está con el tuyo”, escribió Sofía “Jujuy” Jiménez al tiempo que Floppy Tesouro y Mery del Cerro le mandaban un abrazo muy fuerte y lamentaban la noticia.

Ailén Bechara, Emily Lucius, Julieta Puente, Sol Estevanez y Matías Martín se sumaron en este difícil momento sin embargo, entre todos los mensajes hubo uno que resaltaba en particular: el de su novio Gianluca Simeone: “Siempre estará con ustedes y con tu papá en alguna parte de este mundo. Siempre con vos mi amor. Te amo”, escribió el hijo del “Cholo” Simeone y Carolina Baldini.

Hasta el momento la modelo no había hablado al respecto. De hecho, fue su hermana Guadalupe quién dio a conocer la noticia días atrás a través de un posteo. “Ayer se fue mi mamá. El amor, mensajes y abrazos de sus compas de laburo, me dicen que fue una hermosa persona”, reveló la hermana de Eva y sentenció: “Hoy el mundo es un poquito más injusto”.

