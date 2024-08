Eva Bargiela compartió en redes sociales el nuevo look de Gianluca Simeone

Escuchar

La relación de Eva Bargiela y Gianluca Simeone continúa viento en popa. A fines de mayo, El ejército de LAM, la cuenta de X del programa de Ángel de Brito, compartió imágenes de la modelo y el futbolista juntos en un boliche y, tiempo después, los protagonistas de la historia blanquearon su noviazgo.

Lo cierto es que la relación entre la modelo y el delantero del CF Rayo Majadahonda parece consolidarse cada vez más, y a través de sus redes sociales evidencian lo felices y enamorados que están. Justamente esta semana, la influencer compartió con sus casi 390 mil seguidores de Instagram la actividad “en pareja” que realizaron en España. Fueron a la peluquería para que Gianluca se cortara el cabello y ella no dudó en retratar cada momento. De esta manera, dejó en evidencia el cambio de look de su novio y hasta dio su veredicto.

Eva Bargiela acompañó a Gianluca a cortarse el pelo y mostró el resultado final (Foto: Instagram @evabargiela)

A través de sus stories de Instagram, la modelo de 31 años dio cuenta de que acompañó a su novio a la peluquería. En la postal, se pudo ver a Simeone sentado frente al espejo mientras esperaba que lo atendieran. Ahí se pudo advertir que tenía el cabello rubio, con mucho volumen en la parte delantera y superior, y rebajado a los costados y en la nuca. “Se viene cambio de look”, escribió Bargiela en su publicación y usó el emoji de dedos cruzados, a modo de manifestar que todo saliera bien y su novio quedara contento con el cambio.

Luego, mostró el resultado final. ¿Qué se hizo el futbolista de 26 años? Se rapó. Su novia lo fotografió afuera de la barbería mientras él se tocaba la cabeza. “Lest”, escribió, para dar cuenta que el trabajo estaba ‘listo’ junto a un emoji de fuego.

Posteriormente, la modelo abrió una cajita de preguntas para interactuar con sus seguidores. Uno de los comentarios que le hicieron fue: “¿Bancás el nuevo look de Gian?”. Ella no lo dudó y no solo aseguró que “le quedó hermoso”, junto al emoji de una carita enamorada, sino que subió un clip de su novio mostrando su nuevo corte en las calles de España, recién salido de la barbería.

Simeone se rapó y mostró su nuevo look en una foto junto a su novia (Foto: Instagram @evabargiela)

Por su parte, el hijo del ‘Cholo’ Simeone compartió una foto a sus historias de Instagram para mostrar su cabello rapado. Se trató de una romántica selfie que se sacó junto a su novia mientras tomaban sol. Ella, en tanto, no tardó en replicarla en su cuenta.

Eva Bargiela compartió actividades con la familia de Gianluca Simeone: cumpleaños, fotos y vacaciones en Ibiza

Al momento de iniciar su noviazgo, Bargiela y Simeone venían de dos historias de amor diferentes. En septiembre del año pasado, ella se separó de Facundo Moyano, con quien se casó dos años antes. El futbolista, por su parte, supo mantener un noviazgo con Abril Bruzzese. Ahora, a poco más de dos meses de que se hiciera pública su relación, ambos se muestran juntos y muy enamorados.

Carla Pereyra, Diego Simeone, con sus hijas Valentina y Francesca y los enamorados, Gianluca y Eva, en el cumpleaños del futbolista (Foto: Instagram @giansimeone)

A su vez, la rubia ya conoció a la familia de su pareja. El mes pasado, Giani festejó su cumpleaños en Madrid con una íntima reunión de la que participaron sus amigas, su novia y su padre, Diego Simeone, junto a su mujer Carla Pereyra y las dos hijas de la pareja, Francesca y Valentina. Incluso, los seis se sacaron una foto que terminó en redes sociales. Unos días después, en tanto, todos disfrutaron de unas increíbles vacaciones en Ibiza.

LA NACION