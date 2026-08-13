El emotivo reencuentro de Drew Barrymore con la azafata que la ayudó cuando luchaba contra el alcoholismo

Drew Barrymore protagonizó un emotivo momento durante una emisión de su programa televisivo. La actriz se reencontró con una mujer a la que conoció años atrás cuando atravesaba uno de los momentos más difíciles de su lucha contra la adicción al alcohol.

Durante la transmisión de The Drew Barrymore Show, la conductora reconoció entre el público a una exazafata que la contuvo hace unos cuatro años cuando la actriz atravesaba un delicado proceso personal tras su decisión de dejar de beber.

El reencuentro se produjo después de que la mujer tomara la palabra desde su asiento y le mostrara a Barrymore una foto que conservaba del momento que compartieron. La imagen les permitió reconstruir una escena que ambas tenían presente y que, con el paso de los años, conservaron como un recuerdo con una carga muy especial.

“Cuando te conocí, estabas llorando en mi cocina”, le dijo la mujer a la conductora. Y continuó: “Nos sentamos y lloraste y lloraste porque estabas pasando por mucho. Estabas llorando desconsoladamente y yo solo te abrazaba”.

La actriz rompió en llanto al recordar aquel difícil momento de su vida

Al escucharla, Barrymore no pudo contener la emoción. La actriz se acercó hasta el público, la abrazó y decidió sentarse a su lado para conversar sobre aquel momento. Las dos terminaron llorando mientras repasaban lo ocurrido y recibían los aplausos del resto de las personas que estaban en el estudio.

Sentada junto a la mujer, la conductora recordó aquel período y explicó por qué había sido tan importante. “Fue un año realmente muy duro; de hecho, fue el año en que dejé de beber”, contó mientras se secaba las lágrimas.

Además, la anfitriona aprovechó la ocasión para explicar que abandonar el alcohol no significó que todos los problemas desaparecieran de un día para el otro. “Cuando dejás de beber no es que todos tus problemas desaparecen, a partir de ahí te queda muchísimo trabajo por delante”, señaló.

El emotivo momento televisivo protagonizado por la conductora durante su propio programa Captura de video

Luego, Barrymore se puso de pie y se dirigió al público para profundizar sobre la relación que había mantenido con el alcohol y las razones que la llevaron a abandonar el consumo. “Sabía que ése era mi principal problema en la vida. El alcohol era un veneno para mí y recurría a él porque no quería sentir. Me sentía mejor cuando bebía, así que tomaba”, explicó.

La actriz volvió a sentarse junto a la exazafata y, en medio de la emoción, intentó poner una dosis de humor a la situación. “Voy a necesitar tu número de teléfono”, le dijo. Barrymore también destacó el vínculo que habían construido en aquel primer encuentro y el lugar que ocupó aquella persona en un momento en el que necesitaba apoyo. “Había una razón por la que nos conocimos ese día; gracias por permitirme ser tan honesta y transparente con vos entonces, y gracias por serlo conmigo ahora”, expresó.

La conductora continuó hablando directamente con ella y agregó: “Me alegra mucho que estemos acá hoy hablando de esto”, concluyó, antes de abrazarla nuevamente.

El reencuentro permitió a Barrymore volver sobre un capítulo de su vida que durante los últimos años decidió compartir públicamente. En 2022, la actriz reflexionó sobre su lucha contra el consumo en un texto publicado en su revista Drew, en el que habló sobre las dificultades que atravesó en aquel período.

En ese momento, la actriz aseguró que dejar de beber había sido “una de las cosas más liberadoras” de su vida y explicó que esa decisión le permitió “liberarse finalmente de la tortura de la culpa”.

También utilizó aquella experiencia para compartir un mensaje dirigido a quienes atravesaban sus propios procesos personales: “Tomate un momento, respirá hondo y date un abrazo. Todos estamos haciendo lo mejor que podemos, y eso, en sí mismo, es motivo de celebración”, destacó la actriz en aquel escrito.

Barrymore ya había hablado públicamente de su decisión de abandonar el consumo en diciembre de 2021, cuando reveló que llevaba dos años y medio sin beber. Durante una conversación con CBS This Morning, explicó qué la llevó a tomar esa determinación y resumió su conclusión con una frase: “Me di cuenta de que era algo que simplemente no me beneficiaba ni a mí ni a mi vida”.