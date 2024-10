El enojo de Gloria Carrá por la catarata de críticas por el vestido que lució en el cumple de 15 de su hija Amelia

Tras la celebración de la fiesta de 15 de su hija Amelia, Gloria Carrá realizó un fuerte descargo por una serie de críticas que recibió a través de las redes sociales. El motivo no fue el festejo en sí, ni siquiera el reencuentro público de la actriz con su exesposo Luciano Cáceres, sino el vestido que ella usó para la ocasión.

La elección de vestuario despertó una ola de comentarios negativos que incomodaron a la artista, que recurrió a su cuenta de Instagram para expresar su indignación y desconcierto ante las duras palabras que le dedicaron.

A través de un video, la actriz y cantante comenzó refiriéndose a la fiesta asegurando que tanto la joven como toda su familia disfrutaron al máximo de la celebración. “La verdad es que estamos todos muy felices porque ella lo pasó muy bien y estaba muy feliz y, por ende, nosotros también, su familia y amigos”, expresó primero Carrá con una sonrisa. Sin embargo, lo que debería haber sido un recuerdo feliz para todos se vio opacado por las críticas de algunos usuarios.

El vestido blanco que Carrá usó fue el detonante de la controversia, especialmente por el hecho de que Amelia optó por un diseño en color azul, y muchos consideraron inapropiado que la madre de la homenajeada llevara un vestido que, según ellos, competía con el de su hija.

El vestido blanco de Gloria Carrá en la fiesta de 15 de su hija Amelia

Carrá respondió a los comentarios con una profunda reflexión. “Me llama la atención, bueno, ya no me llama la atención... Los que no me siguen y publicaron en otro lado, preocupadísimos, exaltadísimos, porque yo estaba de blanco y ella estaba de azul, porque ella se dejó los lentes...”, continuó la actriz, dejando en claro que la crítica le parecía completamente fuera de lugar.

La protagonista de Argentina, tierra de amor y venganza aprovechó la oportunidad para aclarar que la elección de vestuario fue completamente consensuada con su hija y que en ningún momento existió algún tipo de conflicto al respecto. “A ver, gente, mis hijas no se trauman porque yo me vista de blanco en la fiesta de Amelia o porque se me vea el corpiño. No se trauman por eso. Todo fue decidido por Ame, elegido por ella. Es el color que le gustaba para su vestido. La pasó genial. Todos lo disfrutamos muchísimo”, subrayó.

Vero de la Canal diseñó el vestido de Amelia y Gloria Carrá (Fuente: Instagram/@verodelacanal)

La actriz también reflexionó sobre cómo algunos temas superficiales generan más indignación que problemas más graves. “Soy muy consciente de lo difícil que es en este momento festejar, poder invitar gente, lo cual se hace con mucho esfuerzo. No los veo tan preocupados y tan exaltados porque la gente revisa la basura para comer. Ni tan preocupados por la guerra, ni tan conmocionados, y sí por un festejo. Y digo: ‘¿Qué nos pasa como sociedad a todos? ¿Por qué no miramos primero los muertos de nuestro placard?’”, expresó con firmeza. Y sumó: “Yo tengo 53 años y estoy feliz. No quiero tener 15. Yo ya tuve mi fiesta de 15 y me encanta la edad que tengo. Solo lo digo porque me sorprende”.

El festejo, según lo relatado por Carrá, fue muy emotivo para la familia. “Para nosotros fue una alegría hermosa. Para Ángela (Torres), para Amelia, para el papá de Amelia. Compartir ese cumpleaños, disfrutarlo, verla a ella feliz con sus amigos, todos sus amigos que la adoran. Bailar. Bueno, nada, una fiesta de 15, así que estamos muy agradecidos de poder haberle dado esa fiesta”, afirmó.

El cumpleaños de Amelia no solo fue motivo de felicidad para su familia, sino también para muchos de los seguidores de Carrá, quienes le mostraron su apoyo en las redes tras la publicación del video. Sin embargo, Gloria concluyó su mensaje pidiendo mayor empatía. “No se preocupen que no pasa nada con la elección del vestuario, es una fiesta y nada más que una fiesta. Les mando un beso muy grande y ojalá todos podamos ser mejores personas cada día. Y cuando digo que se mejoren no es irónico, lo digo realmente. Les mando un beso muy grande”, cerró.

La fiesta de 15 de Amelia

Amelia Cáceres celebró su tan esperada fiesta de 15 años el pasado sábado. El evento íntimo reunió a familiares y amigos y fue una ocasión especial no solo para la adolescente sino también para sus padres, quienes se reencontraron públicamente después de su separación en 2015 y la aún vigente disputa legal entre ambos.

La fiesta se realizó en un salón de Benavídez y la actriz compartió fotos y videos de los preparativos y del interior del evento, donde se podía ver el vestido que eligió Amelia, así como el look que Carrá lució esa noche. Amelia optó por un vestido azul diseñado por Verónica de la Canal, a quien Gloria agradeció públicamente por su trabajo: “Te amamos. Sos tan dulce, estuviste atenta a cada detalle y escuchaste con paciencia lo que Ame pedía. Su vestido es una belleza y el mío también”, escribió la actriz en Instagram.

