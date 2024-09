Gloria Carrá destrozó a Luciano Cáceres en la disputa por la división de bienes tras su separación

Escuchar

Gloria Carrá y el actor Luciano Cáceres , su exesposo y padre de su hija Amelia, mantienen un largo conflicto legal relacionado con la división de bienes, que nunca se concretó desde su separación en 2015. Consultada al respecto, la actriz se refirió a la disputa por el patrimonio en común y criticó al actor.

En diálogo con el programa Socios del espectáculo (eltrece), la intérprete y cantante reveló detalles de la tensa situación que vive la expareja. Ella acusa al artista de negarse a repartir los bienes en común, lo que ha prolongado un enfrentamiento que ya lleva casi una década.

Además, Carrá aclaró que el tema no tiene específicamente que ver con una compensación económica por la cuota alimentaria de su hija, sino con la división de propiedades. “Siempre hablan de los alimentos y no sé qué. Lo de los alimentos, sí, hay que ajustar. El tema es que nosotros nunca jamás cerramos el tema de los bienes. Nunca repartimos los bienes porque él no quiere darme nada y hay algo que repartir”, afirmó la actriz.

Parte del patrimonio en disputa es un vehículo que Carrá afirma que en realidad es ella, pero aún sigue registrado legalmente como propiedad de Cáceres. “Mi auto está a nombre de él y todavía no lo pone a mi nombre. O sea, yo sigo teniendo el mismo auto desde que nos separamos. Lo uso yo, pero no está a mi nombre. Nunca lo pude cambiar. No pude hacer nada”, señaló la actriz.

Carrá y Cáceres se separaron en 2015 Prensa

Y luego sumó: “Está, por un lado, mi abogado tratando de que eso se cumpla, y, por otro lado, está el abogado de él haciendo que esto se demore y no se cumpla”.

La tensión entre ambos es evidente, a pesar de que Cáceres ha manifestado en alguna ocasión que volvería trabajar junto a Carrá. Sin embargo, la actriz no dudó en responder con ironía a esta declaración: “Sí, seguro, seguro, que le encantaría”, dijo, dejando entrever la diferencia entre la imagen pública que proyecta su expareja y la realidad de los conflictos que enfrentan en privado.

Con relación a si en algún momento Cáceres se puso en contacto con ella para intentar acercar posturas y lograr cerrar esta disputa, Carrá expresó: “Sí, pero es imposible. Mucha buena cara, pero la realidad es otra”.

Reclamos

Mientras el enfrentamiento legal se prolonga y la actriz sigue esperando que la justicia resuelva lo que, según ella, Cáceres ha obstaculizado durante años, el actor dio su versión recientemente a este diario sobre el origen del conflicto. “Lo cierto es que ella inició un reclamo por cuotas impagas que el juez rechazó porque estaban pagas. Luego, pidió un aumento en la cuota y se acreditó que se pagaba más de lo que se pedía. Ese reclamo Gloria no lo continuó y le renunciaron dos abogados que la asistían”, expresó el actor. Este medio le preguntó también si el único proceso judicial abierto era, entonces, el de la división de bienes. “Sí. Lo normal, luego de las mediaciones”, indicó.

A comienzos de agosto pasado, el periodista Diego Estévez, en el ciclo de América A la tarde, informó acerca de las diferencias que separan a ambos artistas. ”Están enfrentados por dos motivos. Por un lado, los alimentos de su hija, Amelia, de 15 años; y por otro, la compensación económica que reclama la actriz. Básicamente, lo que dice es lo que argumentan una infinidad de mujeres: que relegó su carrera para criar a su hija y él pudo seguir adelante y creció mucho más que ella. La demanda fue presentada en 2022. Carrá reclamaba 250 mil pesos en concepto de alimentos de mínima, y como máxima, el 35 por ciento de todos los ingresos de Luciano Cáceres”, detalló.

Gloria Carrá, junto a su hija Amelia, nacida fruto de su relación con el actor

Además, el periodista señaló: “Hay un bien que está en disputa: una quinta en José C. Paz, y una serie de vehículos. Está mencionado en la demanda que Cáceres tiene un acuerdo con una empresa automotriz que le provee de un auto 0 km por año”, precisó. Sobre la cuota alimentaria, Estévez reveló: “La información que tengo es que el juez habría impuesto una cuota alimentaria provisoria de 86 mil pesos. Según la información que tengo, Cáceres pagaría 200 mil pesos. Su hija va a un colegio del Estado en San Isidro, pero igual la cifra es poca. La demanda dice que hay una disparidad en el nivel de vida de la nena cuando está con Gloria con respecto al que tiene su padre”.

LA NACION