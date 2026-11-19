El blues argentino está de luto: Rubén “King” Alfano, histórico guitarrista de Memphis La Blusera, murió a los 69 años. El músico fue parte de una de las bandas que llevó el blues a un público masivo en la Argentina y compartió escenario con Adrián Otero, la recordada voz del grupo.

Fue la familia de Alfano la encargada de confirmar la noticia. Lo hizo a través de la cuenta oficial del guitarrista en Instagram, donde publicó una foto de él en pleno show. “Como muchos ya saben, en el día de hoy nos dejó nuestro amado Rubén ‘King’ Alfano. Estuvo en paz y acompañado de su familia y amigos”, reza el texto que acompaña la imagen.

“El dolor es muy grande, pero queremos tenerlo presente y recordarlo de la mejor manera. Les agradecemos de corazón por el apoyo y por todas las expresiones de cariño que estamos recibiendo que son una caricia en este momento”, completaron sus seres queridos. Además, en las historias, compartieron los datos de la despedida del músico: sus restos descansarán en el Cementerio de la Chacarita.

“Negro Alfano, te vamos a recordar swingeando! Adiós master!, compartió por su parte en sus redes sociales Ricardo Tapia, el líder de La Mississippi y otra de las figuras fundamentales del blues vernáculo.

De Floresta al Gran Rex

Alfano nació el 25 de marzo de 1957 y creció en el barrio porteño de Floresta. Además de estudiar en el conservatorio, donde se recibió de profesor elemental de música, se formó con sus amigos del barrio, entre reuniones, largas zapadas y discos de B.B. King, Freddie King, Cream y Fleetwood Mac.

Su primera experiencia como miembro de una banda fue con Pionono. Con ese grupo obtuvo, en 1971, el segundo puesto en el Primer Festival Beat, un certamen en el que también participó Sui Generis, según repasó la agencia Noticias Argentinas. En esa época también surgió su apodo, el que lo acompañó hasta su último día. Fue el músico Alberto Ramón García, más conocido como Pajarito Zaguri, quien lo rebautizó con el objetivo de destacar el parecido entre la guitarra que usaba Alfano y la de B.B. King.

Cuando se incorporó a Memphis La Blusera, Alfano repartía su tiempo entre la música y su trabajo de visitador médico. Además de tocar la guitarra rítmica, en los primeros años de la banda se ocupó de la logística: buscaba fechas en distintos espacios y se encargaba del contacto con la prensa. Grabó sus primeros cinco álbumes de estudio, desde Alma bajo la lluvia hasta Nunca tuve tanto blues, y participó en Memphis en vivo, registrado en el teatro Gran Rex. El disco en directo alcanzó el triple platino.

Memphis La Blusera nació de un grupo de amigos de Floresta que se juntaban a escuchar blues. El 5 de mayo de 1978, la banda dio su primer concierto en el club Unione e Benevolenza. Con Adrián Otero en la voz desde 1980, hizo del blues en castellano una forma de contar la vida porteña. Canciones como “Moscato, pizza y fainá” y “La bifurcada” le abrieron paso a un público más amplio. En los años 90, el grupo tocó en Obras y el Luna Park y salió de gira por la Argentina y América Latina. En 2002 llevó su repertorio al Teatro Colón, donde se presentó junto a la Orquesta Sinfónica Nacional.

Memphis la Blusera

Alfano dejó Memphis La Blusera en 1995. Años más tarde fundó La Floresta, una banda a la que bautizó en homenaje al barrio donde creció. Allí tocaba la guitarra y cantaba, y combinaba temas propios con versiones de Manal, Los Gatos y Moris. Más adelante encabezó una formación con su propio nombre. En su perfil oficial de Instagram se presentaba como guitarrista argentino de blues, soul y rock and roll.

Uno de los golpes más fuertes que vivió la mítica banda fue la muerte de su histórico líder, Adrián Otero. El cantante, que había dejado Memphis en 2008 para iniciar su carrera solista, perdió la vida el 12 de junio de 2012, a los 53 años, en un accidente automovilístico en la autopista Córdoba-Rosario. Había terminado de grabar El jinete del blues, su segundo álbum solista, que salió tres semanas después de su muerte.