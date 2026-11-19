Edna Cowell Martin no puede tocar con las manos las cartas que le escribió su primo Ted Bundy. Antes de revisarlas, se pone guantes: siente que en esos papeles todavía persiste algo de la maldad del hombre que los firmó. La imagen con la que comienza Love, Ted Bundy, resume una contradicción que marcó su vida. Durante años quiso como a un hermano mayor a quien terminaría convirtiéndose en uno de los asesinos seriales más conocidos de Estados Unidos. Detrás de aquel familiar en quien confiaba se escondía un criminal capaz de cometer atrocidades que ella jamás hubiera imaginado.

Edna Cowell Martin revisa con guantes las cartas que le escribió su primo Ted Bundy desde prisión, un gesto que en el documental resume el peso que todavía tiene esa historia en su vida. Love, Ted Bundy, que se estrena el 20 de noviembre por Universal+, reconstruye su testimonio después de décadas de silencio VERSANT MEDIA - Universal

Durante la década del 70, Bundy cometió una serie de secuestros, agresiones sexuales y asesinatos de mujeres en estados como Washington, Utah, Colorado y Florida. Se valía de su apariencia y su capacidad de persuasión para ganarse la confianza de sus víctimas. Aunque confesó haber cometido 30 asesinatos, los investigadores consideran que el número real podría haber sido mayor. Fue ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989, a los 42 años, en una prisión de Florida.

Ted Bundy fue uno de los asesinos seriales más notorios del siglo XX. Fue ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989, a los 42 años, en Florida

Pero para Edna, la historia trascendió las noticias policiales. Descubrir quién era realmente su primo significó enfrentarse a una verdad que transformó sus recuerdos familiares y dejó profundas consecuencias en su vida. Durante casi cinco décadas, evitó hablar públicamente de aquel vínculo por temor al estigma y para proteger a sus seres queridos. Recién en 2024 decidió reconstruir su experiencia en Dark Tide: Growing Up with Ted Bundy, el libro que escribió junto a Megan Atkinson.

Ahora, su testimonio llega a la pantalla con Love, Ted Bundy, el documental dirigido por Christopher Cassel que se estrenará el 20 de noviembre en Universal+. A través de fotografías familiares, testimonios inéditos y correspondencia privada, la producción reconstruye una faceta poco conocida del asesino desde la mirada de una de las personas que más cerca estuvo de él.

Bundy admitió 30 asesinatos, pero las sospechas sobre su historial criminal son aún mayores. La mayoría de sus víctimas eran jóvenes mujeres —muchas de ellas universitarias— y varias compartían rasgos físicos y edades similares a las de las amigas y conocidas de Edna

En diálogo con LA NACION, Edna Cowell Martin y Joseph Freed, productor ejecutivo del documental, hablaron sobre las revelaciones que atravesaron esta historia, el peso de convivir con aquel pasado y la decisión de llevarlo a la pantalla después de tantos años de silencio.

El hombre detrás de la máscara

“Estaba lista para contar mi historia”, dijo Edna en diálogo con LA NACION. En Love, Ted Bundy, la mujer reconstruye cómo fue descubrir que el primo al que quería como a un hermano mayor era en realidad un asesino serial Universal

—Se hicieron muchas películas y documentales sobre Ted Bundy, pero este cuenta una historia mucho más íntima y personal. ¿Cómo surgió el proyecto y qué querían mostrar que el público todavía no hubiera visto?

Edna Martin:—Creo que Joseph puede explicar mejor cómo surgió el proyecto, pero, por mi parte, finalmente estaba preparada para contar mi historia. Durante mucho tiempo no quise que nadie supiera que estaba emparentada con Ted Bundy. Imaginate querer llevar adelante tu vida sin tener ese estigma sobre vos. Pasé casi 50 años sin contárselo prácticamente a nadie, salvo a familiares y amigos muy cercanos. Pero llegó un momento en el que sentí que necesitaba contar mi historia desde el punto de vista de alguien de su familia, de alguien para quien Ted no era solamente un primo, sino también una especie de hermano mayor. Era una persona en la que confiaba, que me caía muy bien y con la que tenía una excelente relación. Tenía una personalidad encantadora y no encajaba en absoluto con el estereotipo de un asesino serial. Eso fue lo más impactante de todo.

En la intimidad familiar, Bundy no encajaba con la imagen que suele asociarse a un asesino serial: según recuerda Edna, era "encantador, atento y alguien en quien confiaba plenamente" Edna Martin

Joseph Freed:—Conocí la historia a través del libro de Edna, Dark Tide. Cuando lo leí, me fascinó la oportunidad que ofrecía desde el punto de vista documental. Todos escuchamos alguna vez fragmentos de la historia de Ted Bundy y la percepción que tenemos de él es la de un monstruo, un asesino serial. Y, por supuesto, todo eso es cierto. Pero lo que ofrece la historia de Edna es la posibilidad de explorar qué se esconde detrás de la fachada de las personas que forman parte de nuestra vida. Ella creció con Ted, lo quiso y confió en él, hasta que descubrió que detrás había una persona profundamente malvada. Eso también lleva al espectador a preguntarse: ¿realmente conozco a mis compañeros de trabajo? ¿Conozco a mis amigos? Y, en el caso más extremo, ¿conozco verdaderamente a las personas de mi propia familia? Edna creía conocer a Ted Bundy. Lo amaba y confiaba en él.

Durante casi 50 años, Martin evitó hablar públicamente de su vínculo con Bundy. En la entrevista, recordó que descubrir la verdad le dejó una marca profunda: “Si no podía conocer realmente a alguien tan cercano, ¿en quién podía confiar?” VERSANT MEDIA - Universal

—Edna, mirando hacia atrás, ¿cómo fue descubrir la verdad? ¿Hubo algo que hizo que empezaras a sospechar que algo estaba mal?

Martin:—No sucedió todo de golpe, aunque sí en un período relativamente corto. Empezaron a pasar cosas. Primero, acá, en el estado de Washington, comenzaron a desaparecer chicas y no sabíamos qué les había ocurrido. Después, de repente, las desapariciones se detuvieron porque Ted se había mudado a otro estado, donde comenzaron a producirse nuevos asesinatos. En ese momento yo estaba trabajando en un barco procesador de cangrejos, en Alaska. Mi hermano me llamó para contarme que habían arrestado a Ted. Ese fue el primer gran impacto. Pensé: “No, esto no puede ser cierto. Ted no”. Y no era la única persona que se sentía así. Incluso el gobernador de nuestro estado había trabajado con él en su campaña de reelección y le había escrito cartas de recomendación. Ahí fue cuando empecé a preguntarme algo que me marcaría profundamente: si no podía conocer realmente a alguien con quien había tenido una relación tan cercana, si ni siquiera había sido capaz de detectar esa maldad, ¿en quién podía confiar? Ese fue el comienzo de todo para mí.

—En el documental recordás distintas situaciones que, con el tiempo, empezaste a interpretar de otra manera. Hay una escena en un auto y otra en la que Ted bailaba con una amiga tuya. ¿Cuándo comenzaste a darte cuenta de que algo no estaba bien?

Martin:—Cuando mirás hacia atrás, podés encontrar pequeñas señales, pero hubo un momento muy importante. Yo había regresado de Alaska y estaba decidida a encontrarme con él porque había salido en libertad bajo fianza. Nos reunimos con un grupo de compañeros con los que habíamos trabajado en Alaska. Todos habíamos terminado la temporada y estábamos nuevamente en Seattle. Después, Ted y yo terminamos viajando juntos en el auto. Cuando lo recuerdo, pienso en lo ingenua que fui. Le pregunté directamente: “¿Mataste a esas chicas?”. Y, a partir de ese momento, como se ve en el documental, todo cambió.

Cuando comenzaron a acumularse las sospechas contra Bundy, Edna todavía quería creer en la versión del primo que había conocido toda su vida. Con el tiempo, aseguró, empezó a advertir señales y a ver “qué había detrás de la máscara” del hombre que la había manipulado y que, paradójicamente, era también la persona con la que más segura se sentía Edna Martin

—¿Cómo afectó esa experiencia a tu vida, a tus relaciones personales y a tu capacidad de confiar en los demás? ¿Sentís que esas consecuencias todavía te acompañan?

Martin:—Es una muy buena pregunta porque cambió radicalmente las cosas. Tuve muchísima suerte de que ya tenía novio en ese momento, porque no sé si después de aquello habría podido volver a confiar en los hombres. ¿Cómo podés mirar a alguien, incluso a una persona tan cercana como un familiar, creer que la conocés y después darte cuenta de que no la conocías en absoluto? Detrás de esa máscara había algo muy complicado y malvado que yo ni siquiera había podido ver. Por eso me alegraba tanto tener a Don [su marido actualmente] en mi vida. Lo conocía desde hacía tiempo y era como un pilar para mí, alguien que estaba de mi lado. Pero después de lo que pasó me volví extremadamente cuidadosa con las personas. Soy muy cálida y extrovertida, pero siempre estoy pensando: “¿Qué hay detrás de esa máscara? ¿Quién es realmente esa persona?”.

Edna recordó que su entonces novio y actual marido, Don, fue un sostén decisivo cuando salió a la luz la verdad sobre Bundy. “No sé si después de aquello habría podido volver a confiar en los hombres”, contó Edna Martin

—Joseph, ¿fue un desafío contar una historia tan personal como la de Edna sin perder de vista que Ted Bundy era un asesino? ¿Cómo encontraron ese equilibrio?

Freed:—Lo que realmente nos ayudó fue tener a Edna como eje central de la narración. Otros documentales sobre Ted Bundy abordaron su historia desde la perspectiva de las fuerzas de seguridad o de las familias de las víctimas, y todas esas miradas son válidas. Pero su testimonio nos permitió centrarnos en su experiencia personal e intentar transmitirle al espectador lo que significó para ella descubrir la verdad. Hay muchas otras historias relacionadas con Bundy que podríamos haber explorado, pero elegimos enfocarnos en su recorrido y en lo que ese descubrimiento puede significar también para quienes vean el documental.

Joseph Freed, productor ejecutivo, contó que decidió involucrarse en el proyecto después de leer el libro de Edna Universal

Las cartas desde prisión y el peso de una historia familiar

—Edna, uno de los aspectos más impactantes del documental son las cartas que intercambiaste con Ted cuando estaba condenado a muerte. ¿Qué esperabas comprender o escuchar de él en aquel momento?

Martin:—Para entonces, prácticamente había agotado todas las posibilidades de apelación y era bastante evidente que iba a ser ejecutado. Y una ejecución es algo irreversible. Yo pensaba que quizás todavía tenía algún tipo de influencia sobre él porque habíamos sido muy cercanos. El propósito de mis cartas era representar a las familias de las víctimas, de esas jóvenes a las que había asesinado de una manera tan cruel y despiadada. Quería ver si podía conseguir que explicara por qué lo había hecho. Además, todavía había varias jóvenes cuyos restos no habían sido encontrados. Siempre defendí mucho a esas familias que no habían tenido la posibilidad de enterrar a sus hijas en paz. Así que había una combinación de cosas que quería transmitirle y sobre las que intentaba obtener alguna respuesta. Fui muy insistente con él en aquellas cartas, como se puede ver en el documental.

En las cartas que intercambió con Bundy cuando ya estaba condenado, Edna intentó conseguir respuestas sobre los asesinatos y también información que ayudara a localizar restos de víctimas que todavía no habían sido encontrados VERSANT MEDIA - Universal

—Después de tantos años, de haber escrito el libro y ahora participar en este documental, ¿cómo fue volver a enfrentarte a esa parte de tu vida? ¿Sentís que contar tu historia te permitió encontrar algo de paz?

Martin:—Si esto hubiera ocurrido unos años atrás, no sé si habría podido hacerlo. Me llevó muchísimo tiempo reunir el valor necesario para hablar porque todo eso me afectó profundamente. Aprendí una gran lección: no hay que mantener los traumas reprimidos de esa manera. Necesitamos hablar de las cosas que nos pasan. Todo este proceso fue muy catártico, liberador y me ayudó muchísimo poder hablar de lo que viví. También me alegra poder contar la historia desde la perspectiva de alguien de su familia, para que la gente comprenda que Ted Bundy no era simplemente una figura de una sola dimensión. Era una persona con muchas facetas. Sí, era ese personaje malvado del que hablaba Joseph, pero también había sido una parte muy importante de nuestra familia y tenía muchos otros aspectos en su personalidad. Uno de ellos era que tenía muchísimo potencial, que terminó desperdiciando y perdiendo por completo.

Bundy murió en la silla eléctrica en Florida en 1989, después de años de apelaciones y de un largo historial judicial. Aun así, para Edna quedó una pregunta sin respuesta: “Todos queremos saber por qué lo hizo" FBI y Florida Memory Archive

—Y si hoy pudieras hacerle una última pregunta a Ted, o decirle algo, ¿qué sería?

Martin:—Creo que todos queremos saber por qué. Qué fue lo que lo llevó a hacer todo aquello. Esa es la eterna pregunta del millón de dólares.