El ex de Rumer Willis acusó a la actriz de explotar a su hija en un anuncio con “humor sexual para adultos”

La familia Willis-Moore atraviesa un nuevo conflicto en medio del difícil momento que vive por la enfermedad del célebre actor: la escandalosa batalla legal de Rumer Willis y su expareja, Derek Richard Thomas, por la custodia de su hija Louetta, de 3 años. Luego de que la hija mayor de Willis y Demi Moore denunciara a su ex por “abuso emocional” y “comportamiento inapropiado”, el músico respondió y, entre otras cosas, acusó a la actriz de explotar a la niña en un anuncio con “humor sexual para adultos”.

Demi Moore con Rumer Willis y Derek Richard Thomas antes del nacimiento de la pequeña Louetta (Foto: Michael Simon/Shutterstock)

Después de que trascendiera que tanto Rumer como Demi realizaron fuertes acusaciones contra Thomas, la revista People reveló que el artista de 30 años no solo negó sus dichos sino que, además, alegó que Willis explotó a su hija al hacerla aparecer en un comercial pagado que contenía “humor sexual para adultos”. Así lo indican los documentos judiciales a los cuales tuvo acceso la revista estadounidense.

“La estrategia mediática coordinada de Rumer y el perjuicio que le causó a Louetta son motivo de grave preocupación”, señala la declaración de Thomas. “El 22 de febrero de 2026 le envié una objeción por escrito a la participación de Louetta en publicidad comercial paga y señalé un anuncio específico que contenía humor sexual para adultos, algo que no consideré apropiado para una niña de dos años”, continúa el texto en referencia a una publicidad realizada el año pasado.

La declaración de Willis

Rumer y Bruce Willis. La actriz está pendiente de la salud de su padre y suele compartir imágenes junto a él en sus redes sociales (Fuente: Instagram/@rumerwillis)

Thomas amplió su presentación judicial después de que Willis lo acusara de maltrato emocional. La actriz comenzó con los trámites para lograr la custodia de la niña en julio del año pasado y en sus testimonios aseguró que el músico ha mostrado un “patrón persistente” de “abuso emocional irracional” que se ha estado produciendo desde antes de su ruptura en 2024. Además, expresó que el abuso “a menudo ocurría delante de la menor o mientras estaban atrapados en el auto con ella”.

Además, Willis alegó en la demanda que Thomas ejerció sobre ella un “control coercitivo continuo a través de prolongados ataques verbales circulares que no puede o no quiere detener”. También afirmó que su ex perpetraba este tipo de ataques durante largos períodos de tiempo casi todos los días y que el comportamiento “errático y extraño” de Thomas se intensificó tras el nacimiento de su hija.

Rumer Willis en una producción de fotos junto a su hija Backgrid/The Grosby Group

“Constantemente intentaba mantener la paz y andaba con pies de plomo”, describió la actriz en la demanda. “Él quería aislarme de mis amigos y familiares. Constantemente me llamaba mentirosa sin motivo alguno. Me decía todo el tiempo que era una mala novia”. Willis también contó que Thomas exhibía un “comportamiento paranoico” y que afirmaba que ella y su madre estaban “conspirando” para alejar a Louetta de él y aseguró que el comportamiento de Thomas “hacía llorar” mucho a la niña y la dejó “traumatizada”.

“Louetta nunca ha sufrido carencias durante mi cuidado, nunca ha resultado herida de ninguna manera, no ha sufrido traumas ni abusos emocionales o físicos de ningún tipo, ni ha sido descuidada en ningún momento durante el tiempo que ha estado a mi cargo. (Rumer) no detalla ni un solo caso creíble de maltrato o negligencia por mi parte”, fue la respuesta del músico.

La declaración de Demi Moore

La reconocida actriz también presentó una declaración judicial, citada por varios medios internacionales, en la que describió una serie de situaciones que presenció durante la relación de su hija con su exnovio. Moore compartió su relato en la causa en enero de este año.

“Desde el momento del embarazo de mi hija, fui testigo de que Rumer vivía en un estado de estrés constante. Ella afirmaba con frecuencia que no recibía ninguna comprensión ni apoyo de Derek”, sostuvo la intérprete y reconoció que al principio pensó que se tratarían de problemas maritales propios de una pareja que recién empezaba a dar sus primeros pasos.

Rumer Willis y un posteo especial dedicado a su madre, Demi Moore

Sin embargo, aseguró que con el paso de los meses comenzó a percibir comportamientos que consideró preocupantes. “Con el tiempo me di cuenta de que su comportamiento era muy extraño y que siempre se ponía a sí mismo y a sus necesidades en primer lugar”, declaró.

Uno de los momentos más delicados relatados ocurrió durante el parto domiciliario de Louetta, al que asistieron ella y las hermanas de Rumer, Scout y Tallulah Willis. “Mientras Rumer daba a luz a Louetta en la bañera de parto, Derek, sin preguntar y sin haberse duchado, se metió en la bañera de forma brusca e intempestiva. Todos se quedaron atónitos. Rumer le pidió que saliera inmediatamente y él lo hizo”, afirmó la estrella de cine.

“Luego, durante el resto del parto, se mostró enojado y haciendo pucheros, y todo giraba en torno a él. Básicamente arruinó lo que debería haber sido uno de los momentos más felices de su vida”, agregó. A estas secuencias desafortunadas, la protagonista de La sustancia también sumó en su relato episodios ocurridos durante las horas posteriores al nacimiento de la bebé.

Según su versión, el artista se habría mostrado molesto por la presencia de familiares que acudieron a ayudarlos tras el parto. “Lo oí presionar a Rumer para que no nos permitiera estar allí con sus hermanas y conmigo para apoyarla”, afirmó.