El exasesor de imagen de Zaira Nara apuntó contra la modelo: "Quiero desenmascararla"

27 de abril de 2020

Varado en Chile, el exasesor de imagen de Zaira Nara , Luciano Di Trento , decidió utilizar sus redes sociales para escrachar a la modelo, a quien acusó de "traicionera y miserable" después de haberle pedido, sin suerte, que ella lo ayudara a promocionar un emprendimiento.

"Quiero contarles el abandono y el desprecio que estoy sintiendo por parte de una persona del medio a la cual ayudé muchísimo. Yo le cambié la imagen, le acerqué muchísimas marcas que siguen trabajando con ella gracias a mis contactos, mi trabajo y mi tiempo, pero a pesar de esto, hoy en día me está dando la espalda", dice Di Trento en un video difundido en Twitter. "Estoy sufriendo un momento muy difícil, como muchos argentinos. Estoy varado en Chile y esta persona me está dando la espalda. Solo pido una pequeña ayuda. Me siento muy decepcionado y muy dolido, quiero desenmascararla y que se cuente la verdad", agrega antes de decir el nombre completo de la exconductora de Morfi .

Más tarde, Di Trento acudió a sus historias de Instagram para contar un poco más. "Yo me vine a Chile a abrir una empresa, estoy bien acá, no quiero volverme", aclaró, explicando que no buscaba que Nara le diera dinero, sino que le pedía que realizara un posteo en sus redes para promocionar unos cursos online que está brindando. "Yo a ella la ayudé muchísimo, di la cara en su nombre muchas veces por el tema de las prendas. Hay una marca que me hizo la cruz por firmar los canjes en su nombre".

"Me gustaría que se desenmascare un poco lo que es la mina cuando labura y cuando descarta a una persona. Me parece que en la vida no hay que manejarse de esa manera, si uno trabaja con alguien durante tanto tiempo le podés dar una mano", señaló. "Capaz uno no habla antes por miedo y demás, pero cuando te ponés grande entendés más el medio y empezás a exponer cosas que está bueno que la gente sepa, porque se venden de una manera que no son".

Di Trento cuenta que no tiene miedo de acudir a la justicia para aclarar las cosas. "El abogado ya está. Yo tengo charlas, pruebas, fotos y todos mis conocidos saben que trabaje con ella. Como ayuda le pedí un posteo y recibí su espalda. No es solo Zaira igual, hay otra persona que también se está portando así. No se le da la espalda a las personas que te ayudaron, esa es mi filosofía de vida, pero parece que la de ella no".

En diálogo con Crónica TV, el asesor de imagen contó un poco más de la dinámica de trabajo que mantenía con la modelo y conductora. "Se quedaba con ropa que no quería devolver y cuando lo hacía entregaba la ropa cuando ella quería. Tuve que pagar de mi bolsillo prendas que me daba en mal estado, no quería realizar los posteos, me pagaba los viáticos pero tenía que estar pidiéndoselo un montón", aseguró Di Trento. "Ella y su madre usaban mi departamento como depósito, llegaban con bolsas llenas de prendas y criticaba si le daba trabajo a sus compañeros. Es una traicionera, re miserable. Hoy le pido ayuda y me da la espalda".