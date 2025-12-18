De la pasión al adiós. Las separaciones que sacudieron 2025, entre rumores de infidelidades y justificaciones públicas

COTI SOROKIN Y CANDELARIA TINELLI

La boda se celebró el 24 de febrero de 2024

“Somos dos personas muy intensas y nuestra relación fue siempre así. Pasamos de cero a cien”, reflexionó Candelaria Tinelli tras dar a conocer el fin de su amor con Coti Sorokin después de un año de matrimonio. Esta relación, marcada por varias idas y vueltas, nació en 2019. A full con su romance, compartieron viajes, lanzaron un tema juntos –“Quiero verte”– y hasta participaron como jurados en el programa Canta conmigo. El 24 de febrero de 2024 se casaron en una fabulosa fiesta para trescientos invitados en Exaltación de la Cruz. Poco después de la boda se fueron a vivir a Madrid. A principios de 2025 anunciaron su divorcio. “Creo que todo fue un poco apresurado. No me arrepiento. Igual está bien, uno aprende de todo”, dijo Cande y admitió que fue ella quien tomó la decisión de dar vuelta la página.

FITO PÁEZ Y EUGENIA KOLODZIEJ

El cantante y la actriz se conocieron en 2014 a través de Facebook

A pesar de los veintisiete años de diferencia, el flechazo entre Fito Páez y Eugenia Kolodziej fue inevitable. “Euge llegó cuando yo vivía la crisis de los 40 a los 50. Andaba medio perdido, no me reconocía en el espejo, sufría una crisis de identidad. Bueno, con su luz me iluminó”, confió entonces Fito, quien en su disco La ciudad liberada le dedicó un tema, “Tu vida, mi vida”– luego nominado a los premios Grammy en la categoría Mejor Canción de Rock–. En 2025 Eugenia decidió radicarse en España para seguir apostando a su carrera. Al poco tiempo, se confirmó la separación de la pareja.

DARÍO CVITANICH Y CHECHU BONELLI

Chechu y Darío se casaron en diciembre de 2014 en San Nicolás, provincia de Buenos Aires

Después de catorce años de amor y tres hijas, Lupe, Carmela y Amelie, el futbolista y la periodista deportiva anunciaron su separación a mediados de julio. “Siempre traté de pelearla. El dolor de la separación lo tengo que seguir trabajando, siento que es una mancha en mi historia porque vengo de una familia donde a mis papás los separó la muerte”, confesó Chechu. Tras la ruptura, Darío empezó un romance con la modelo Ivana Figueiras que duró muy poco.

NICOLÁS VÁZQUEZ Y GIMENA ACCARDI

Fue una de las rupturas más sorpresivas del año

Después de dieciocho años juntos, Nicolás Vázquez y Gimena Accardi anunciaron el fin de su matrimonio a través de un comunicado: “No fue una decisión fácil, porque hay mucho amor, respeto y una historia profunda que nos une, vivimos momentos hermosos, atravesamos tormentas, crecimos juntos, reímos, lloramos y construimos un vínculo que siempre llevaremos en nuestro corazón”. Se conocieron en 2007 y nueve años después dieron el “sí, quiero” en una ceremonia celebrada en la playa en Mar del Plata. “Sos una mujer extraordinaria por donde se te mire. La mejor compañera de vida que pude haber encontrado”, dijo él. Un mes después de confirmar su separación, la actriz admitió públicamente haberle sido infiel. Tras el divorcio, Nicolás confirmó su romance con Daiana Fernández, su compañera de elenco en Rocky.

EVANGELINA ANDERSON Y MARTÍN DEMICHELIS

Se conocieron en diciembre de 2007 en Carlos Paz mientras ella hacía temporada teatral y él estaba de visita en Córdoba

La noticia salió a la luz en agosto pasado. Tras confirmar rumores de infidelidad por parte del deportista, Evangelina admitió: “Estamos separados y en pleno proceso de divorcio”. Evangelina y Martín compartieron dieciocho años de amor y son padres de tres hijos, Bastian, Lola y Emma. Reservada, la modelo declaró: “Mi vida no es un show y mi familia no es un circo. Mi prioridad son mis hijos, la paz de ellos y su estabilidad”. Si bien hace unas semanas se la relacionó con el influencer Ian Lucas (26), compañero en MasterChef Celebrity, lo cierto es que ella aún no confirmó nada.

LULI FERNÁNDEZ Y CRISTIÁN CÚNEO LIBARONA

Luli y Cristian se conocieron alrededor de 2012 por intermedio de Jorge Rial, quien le sugirió a la modelo y conductora buscar asesoramiento legal en el estudio de Cúneo Libarona para un problema familiar

La modelo y el abogado escribieron su historia de amor durante casi doce años. Se casaron en 2014 y tuvieron a Indalecio. La ruptura se dio en buenos términos a principios de 2025. “Es una decisión que tomamos con mucho amor, con mucho respeto, por nuestra familia y por nuestro hijo”, dijo ella a Intrusos. Luli y Cúneo Libarona eligieron el silencio y la cautela. “Somos familia y siempre lo seremos”, escribió entonces Fernández en sus redes sociales.

MICAELA TINELLI Y “LICHA” LÓPEZ

“La distancia, en algún momento, se vuelve imposible”, confió Mica en agosto pasado

El flechazo fue poco después de la gala de los Martín Fierro de 2019. Licha le mandó un mensaje por Instagram y a las dos semanas se encontraron en la casa del futbolista. “Estuvimos hablando, sin exagerar, siete horas. Nos reímos mucho”, dijo entonces la hija mayor de Marcelo Tinelli. En sus seis años de relación, pasearon por París, Londres e islas Maldivas y confesaron a sus íntimos sus sueños de casarse. “Ella es increíble. En los momentos malos siempre está. Es una gran compañera”, dijo el futbolista en una entrevista a ESPN. La carrera de Licha en el exterior –primero en México y luego en Arabia Saudita– terminó siendo uno de los detonantes de la ruptura.

ZAIRA NARA Y FACUNDO PIERES

La historia de amor de Zaira y Facundo también tuvo rumores de compromiso y planes de boda

Después de dos años de noviazgo, la modelo y el polista 10 de handicap pusieron punto final a su historia a principios de 2025. “Fue muy linda mi relación con Facundo, quiero un montón a su familia, a él, a sus hijos… Pero la vida y los tiempos de cada uno muchas veces no son los mismos”, dijo Zaira. Los rumores de romance surgieron en 2022. Ella se había separado de Jakob von Plessen, con quien tuvo a sus hijos Malaika y Viggo, y él de Agustina Wernicke, madre de sus hijos Renata y Zenón. “Con Facu fuimos de a poco, me tuvo paciencia. Yo necesitaba estar segura y cuidar a mis hijos, que siempre fueron lo más importante. Estoy transitando un momento especial”, dijo ella cuando blanqueó la relación con Facundo en el verano de 2023.

ÁNGELA TORRES Y RUSHERKING

Oficializaron su romance en un show de Luis Miguel

Estuvieron juntos un año y medio. Luego de un viaje por Europa, entendieron que debían tomar caminos separados. “Estamos bien y seguros con la decisión. No hubo terceros en discordia, sólo estamos buscando qué es lo mejor para los dos”, dijo la hija de Gloria Carrá tras darse a conocer el final. Ángela, que conoció al cantante en 2013 mientras grababan ATAV 2, volvió a apostar al amor con Marcos Giles, streamer de Luzu TV.

ROBERTO GARCÍA MORITÁN Y PRISCILA CRIVOCAPICH

Moritán volvió a apostar al amor tras su separación de Pampita

“Las cosas no salieron como pensábamos”, dijo el ex legislador apenas se confirmó la noticia de su separación tras ocho meses de novios. La ex modelo y periodista, por su parte, se mantuvo reservada y dejó trascender que se sentía “desilusionada” con su ex pareja. García Moritán y Crivocapich se conocieron a principios de año través de un amigo. La atracción fue inmediata. “Estoy contenta, conociéndolo. Me gusta que sea muy caballero. Soy re chapada a la antigua”, contó ella entusiasmada. El flechazo y el romanticismo no fueron suficientes...

JUANA REPETTO Y SEBASTIÁN GRAVIOTTO

Esta historia tuvo varios capítulos

Según Juana reveló, tenía 18 años cuando tuvo un primer encuentro fugaz con el instructor de snowboard. Si bien en 2010 vivieron una relación breve, no fue hasta su reencuentro ocho años más tarde cuando apostaron definitivamente a su amor. Entonces, Juana ya era madre de Toribio y Sebastián era padre de Lupe. Se casaron el 10 de noviembre de 2020 y al año siguiente tuvieron a Belisario. En abril pasado, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto contó a través de Instagram el fin de su matrimonio. “No nos estábamos llevando muy bien. Nos cuesta ponernos de acuerdo en un montón de cosas, por eso nos separamos… No logramos funcionar bien como familia. De esta manera podemos hacerlo mucho mejor”, dijo a Intrusos. En agosto volvió a sorprender al revelar que estaba embarazada de su ex marido.

LAURITA FERNÁNDEZ Y CLAUDIO BRUSCA

En medio de la separación, hubo rumores de terceros en discordia

Luego de atravesar varias crisis, la actriz confirmó la ruptura en septiembre pasado. “Estamos separados. Nos costó muchísimo convivir con los tiempos y las responsabilidades de cada uno, pero hay muchísimo amor y respeto”, reveló. La conductora y el productor de televisión hicieron público su romance en septiembre de 2022 en una escapada a Nueva York. “Es el hombre más paciente, más bueno y más compañero del planeta. Él tiene una paz que yo no tengo y nos complementamos muy bien”, dijo Laurita. Sin embargo, el tiempo y la apretada agenda de ella terminaron desgastando la relación.