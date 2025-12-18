¿Qué es ser una “Tatiana”?: El picante comentario de Maxi López en Masterchef Celebrity

La reciente participación de Zaira Nara en MasterChef Celebrity (Telefe) desató un nuevo capítulo en una conocida polémica mediática, luego de que Maxi López saludó a la hermana de la conductora con un “Hola, Zaira Tatún”. Este comentario no pasó desapercibido, especialmente para Wanda Nara, quien intervino rápidamente: “¿Podés dejarle de decir Tatiana? Se llama Zaira”, le recriminó a su ex. Allí comenzaría un nuevo cruce que quedó en boca de todos en las redes sociales.

El intercambio, que provocó risas en el estudio, continuó con la explicación de López, quien afirmó: “Siempre le dije Tatú, Tatún”, versión que fue confirmada por Zaira, su excuñada, que asintió y aclaró que ella lo llama “Gastón” al exjugador desde hace años. Para concluir la situación, el participante lanzó una frase que se volvió viral: “Tatiana hay una sola”. Esto despertó la risa de Wanda Nara, ya que fue interpretada como una indirecta a Eugenia ‘la China’ Suárez, lo que reactivó una polémica de larga data en el mundo del espectáculo de Argentina.

El streamer Martin Cirio fue el que acuño el término "Tatiana" (Foto: @martincirio)

El término “Tatiana” se popularizó en redes sociales a partir de los dichos del influencer Martín Cirio, conocido como La Faraona. Cirio lo utilizó inicialmente para referirse a la China Suárez y lo extendió para describir a “aquellas mujeres que se vinculan sexualmente con personas que están en pareja”. Al respecto, el streamer describió la conducta asociada al apodo: “Es esa clase de persona que le gusta el macho ajeno. Mientras más comprometido, más casado, mejor. Pero siempre que la esposa sea amiga, no cualquier macho ajeno. Y después cuando la descubrís, la Tatiana se hace la boluda. Siempre te lo disfrazan”.

La tensión entre Martín Cirio y la China Suárez adquirió notoriedad pública hace ya tiempo y hasta tuvo una repercusión legal. Si bien las críticas comenzaron cuando la tildó de “Tatiana”, el conflicto llevó a la actriz a enviar una carta documento al influencer en 2023, en donde le exigió un pedido de disculpas y una rectificación por difamación. Ante las acciones legales, el mediático minimizó el asunto, diciendo que “no hay juicio iniciado aún y que le divierte”.

López decidió ponerle humor al cruce de las mediáticas (Foto: masterchefargentina)

Por su parte, el historial conflictivo entre Wanda Nara y la China Suárez, conocido como el Wanda Gate, se remonta a 2021, cuando la conductora de MasterChef Celebrity reveló un affaire entre su entonces esposo, Mauro Icardi, y la actriz en un hotel de París. Este incidente, que afectó profundamente el matrimonio de Nara, generó una prolongada tensión marcada por indirectas en redes sociales, copias de looks y enfrentamientos públicos. Un punto álgido fue la pelea en el restaurante Gardiner en 2024, donde la empresaria de cosméticos interrumpió un encuentro de Suárez con Icardi, de quien ya se había separado, lo que consolidó una rivalidad que aún resuena en el ambiente mediático, y que el comentario de Maxi López volvió a poner en el centro de la escena.

Con el tiempo ya pasado, Maxi López tomó con humor todo este cruce entre su ex y la actriz de Casi Ángeles. El exjugador de fútbol, que en su momento también perdió su pareja a manos de Mauro Icardi, rememoró todos estos cruces con su tono distendido que tanto lo caracteriza y que lo volvió uno de los personajes más queridos de año por parte del público.