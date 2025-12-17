Internaron a Zaira Nara: qué le pasó y la foto desde el hospital

En la emisión del martes 16 de diciembre de MasterChef Celebrity Argentina (Telefe) los fanáticos se sorprendieron cuando, por unos instantes, Zaira Nara se puso al frente de la conducción, puesto que su hermana Wanda Nara tenía un compromiso. Pero, lo que nadie sabía era que, mientras el programa estaba al aire, la modelo estaba viendo el programa desde la cama de un sanatorio. La salud de Zaira Nara generó preocupación cuando sus seguidores vieron en sus historias de Instagram que estaba internada y con suero.

El martes Zaira Nara debió ser internada por un fuerte malestar. “La vida misma”, comentó mientras desde el televisor de su habitación se reproducía MasterChef. “Para terminar diciembre, gastroenteritis aguda”, reveló a modo de dar cuenta de su diagnóstico. Luego subió una selfie en el que se pudo ver el suero que tenía en el brazo y a modo de llevar tranquilidad a sus seguidores, explicó qué le pasó. “No sé si fue algo que comí o algún virus, pero viajé a Europa por cuatro días y tres estuve sintiéndome super mal”.

Zaira Nara debió ser internada por un cuadro de gastroenteritis aguda (Foto: Instagram @zaira.nara)

“Por suerte hoy ya en Buenos Aires me dejaron tranquila y sin dolor. A veces el cuerpo pide parar un poquito. Gracias”, cerró. Por último, aclaró que ya estaba en su casa con sus hijos Malaika y Viggo y su madre Nora Colosimo. Asimismo, la modelo compartió una imagen en la que se pudo ver a su hijo menor de espaldas en su casa y le agradeció a su madre por haberse hecho cargo de los niños durante su internación.

Mientras Zaira Nara estuvo internada, su madre Nora Colosimo cuido de sus hijos (Foto: Instagram @zaira.nara)

La modelo reveló que comenzó a sentir el malestar mientras estaba en Europa. La semana pasada viajó a Madrid, España, para asistir a los Premios Ídolo españoles. Estos tuvieron lugar el 11 de diciembre en el IFEMA Madrid y ella fue una de las presentadoras.

Durante los últimos días, la hermana menor de Wanda Nara dio que hablar por su vida sentimental. Tras su separación del polista Facundo Pieres se la vinculó con el streamer Santiago Baietti, alias Bauleti. Sin embargo, lo que sorprendió a todos fueron las versiones de que se habría reencontrado con su expareja y padre de sus dos hijos, Jakob Von Plessen. Esto surgió cuando el empresario publicó una foto de un mate que preparó utilizando la yerba que este año lanzó la modelo. Como si eso fuera poco, en la cuenta de Instagram de la marca compartieron su publicación, lo etiquetaron y escribieron: “Finde XXL, mates XXL”. Asimismo, la modelo comentó el posteo con el emoji de un mate.

Zaira Nara se ocupó de desmentir las versiones que apuntaban a un presunto reencuentro con su expareja y padre de sus hijos, Jakob Von Plessen (Foto: Instagram @jakotango)

Además de los intercambios en las redes, trascendió que ambos habrían coincidido en Mendoza, ciudad a la que ella viajó para asistir a un exclusivo evento que contó con la presencia del DJ Hernán Cattáneo. Si bien esto revivió los rumores de rese encontraba con sus hijos en la Patagonia.

“Salió una nota sobre que había vuelto con mi exmarido, que primero nunca me casé, es el papá de mis hijos”, sostuvo durante su participación en el ciclo de streaming Mernosketti. “Subió una foto con mi yerba, pero porque tenemos re buena onda. Está con los nenes en el sur. No sé, se ve que vieron montañas y dijeron: ‘Se fue con Zaira a Mendoza a ver a Cattáneo’”, remarcó. Por otro lado, el periodista Gustavo Méndez reveló en el streaming de la TV Pública, La Posta, que la modelo habría iniciado un noviazgo con Robert Strom, un empresario europeo y heredero de una mega fortuna.