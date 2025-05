El extraño acuerdo que mantiene unidos a Danny DeVito y a Rhea Perlman

Después de más de 30 años de relación, tres hijos y dos nietos y varias separaciones, Danny DeVito y Rhea Perlman demostraron que es posible mantenerse unidos y felices: el celebrado pingüino de Batman regresa y la estrella de la icónica serie de los 80 Cheers aparecieron juntos en un evento benéfico y captaron la atención de todos por la buena onda entre ellos.

DeVito, de 80 años, y Perlman, de 77, encontraron la forma de llevarse bien, pese a haber tomado distancia GROSBY GROUP

DeVito, de 80 años, y Perlman, de 77, fueron invitados juntos y no como individuos, como si fueran una pareja vigente, a la edición número 33 de la Gala Anual de Campeones por la Infancia de la Alianza por los Derechos de los Niños que se realizó en Beverly Hills. Lejos de oponerse a la idea, los artistas respondieron el convite, y hasta combinaron sus looks para la ocasión: De Vito usó un traje negro con una camisa a rayas en color verde, mientras Perlman optó por un outfit total black.

Cuando llegó el momento de las fotos, Danny DeVito posó orgulloso con su ex. La expareja todavía está legalmente casada, pese a que se separaron en 2012, volvieron un año después y en 2017 rompieron después de 35 años como marido y mujer . Luego subieron juntos al escenario de Beverly Wilshire para entregarle a la ex estrella de Ghosted, Ally Walker, y al presidente de FX, John Landgraf, el premio Champions for Children.

Separados de hecho, juntos en los papeles

Danny DeVito y Rhea Perlman GROSBY GROUP

Según recordó el diario inglés Daily Mail, la actriz blanqueó el estado civil de la pareja en el podcast Wiser Than Me en 2023, seis años después de la última ruptura. “Seguimos casados”, confirmó y dejó en evidencia el extraño acuerdo que sostiene con su exmarido. “Y seguimos siendo muy buenos amigos y nos vemos mucho. Y nuestra familia sigue siendo lo más importante para ambos”, agregó.

Pese a que lograron una entrañable relación con el paso del tiempo, no todo fue tan simple. “Al principio fue muy difícil. Y hubo muchas razones por las que nos separamos, en las que no voy a entrar. Pero nos llevó tiempo llegar a este entendimiento y a esta relación bastante decente entre nosotros”, sumó.

“Seguimos haciendo cosas juntos y también las hacemos por separado. Puede sonar extraño, pero seguimos coincidiendo en muchas cosas, que para nosotros tienen sentido. Estoy muy, muy satisfecha de que Danny y yo hayamos sido capaces de navegar por días muy duros, para acabar teniendo otro tipo de relación”, contó en una entrevista con la revista People. En 2019, en una charla con ese mismo medio, DeVito también había hablado de su ex: “Somos amigos. Estamos felices. Todos están felices”.

Un amor que se transforma

Danny DeVito y Rhea Perlman, en una escena del film Matilda Archivo

Perlman conoció a DeVito en 1971, después de ver su actuación como un mozo de cuadra demente en la obra del circuito off de Broadway, The Shrinking Bride, y el flechazo fue instantáneo . “Lo vi y no le podía sacar los ojos de encima, tenía que conocerlo. Así que al ir a camarines, lo primero que le pregunté a mi amiga era si su compañero tenía novia y por suerte estaba soltero”, recordó la actriz años más tarde.

La cuatro veces ganadora del Emmy se mudó al apartamento de Manhattan del ahora también productor dos semanas después, y luego tuvo un papel de cinco episodios como Zena Sherman, la novia de su personaje en la serie Taxi, Louie De Palma, entre 1979 y 1982. Cuando Taxi terminó, en 1982, la pareja se casó. Y DeVito comenzó a crecer gracias a proyectos de cine como Batman regresa, La joya del Nilo, Tira a mamá del tren, La guerra de los Roses y Gemelos.

Los artistas volvieron a trabajar juntos en Matilda, la versión cinematográfica del libro infantil homónimo de Roald Dahl, que DeVito dirigió, produjo y además actuó. El matrimonio, que en la pantalla era bruto y despiadado, en la vida real había formado una familia de cinco junto a sus hijos Lucy, Grace y Jacob. Hoy, además, son abuelos de Sinclair y Carmine.

Una ruptura que parece definitiva

Danny DeVito, en 2011, junto a sus hijos y a Rhea cuando recibió su estrella en el paseo de la fama GROSBY GROUP

Parecía una de las parejas más estables y duraderas de Hollywood, pero en octubre de 2012 sorprendieron a todos al anunciar su separación, que disparó muchas especulaciones, pero que tenía una sola razón detrás: ya no se soportaban , aunque el amor seguía intacto.

Solo seis meses más tarde volvieron a mostrarse juntos, en marzo de 2013, y todo parecía haber vuelto a la normalidad. Pero en 2017 dieron a conocer que estaban nuevamente separados, esta vez para siempre. Sin embargo, los dos parecen estar más cerca que nunca, aunque no como pareja.