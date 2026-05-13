Mery del Cerro reveló desde una clínica el problema de salud que atraviesa: “Decidí entender qué me pasaba”

Mery del Cerro reveló que atraviesa una serie de problemas de salud y mostró parte del tratamiento que comenzó después de realizarse estudios en una clínica para detectar el origen de los síntomas que venía padeciendo desde hacía tiempo.

A través de las redes sociales, la actriz decidió hacer pública esta situación y explicó que comenzó un proceso médico integral para conocer con mayor precisión qué estaba afectando su día a día.

“Decidí entender qué me pasaba”, expresó primero la modelo en el mensaje, dejando en claro que el objetivo fue buscar el origen de su malestar generalizado y avanzar en una búsqueda detallada para comprender por qué experimentaba estas molestias de manera persistente.

En una imagen que compartió, se la puede ver recostada mientras recibe suero por vía intravenosa en su brazo izquierdo. “Estoy haciendo un estudio súper completo de mi salud”, escribió en el posteo.

En ese contexto, la actriz mencionó cuáles fueron algunos de los diagnósticos detectados por los especialistas y que le permitieron ponerle nombre a varios síntomas que venía sintiendo. “Inflamación sistémica, falta de energía, dolor crónico y SIBO (impacto digestivo)”, enumeró al describir el cuadro general que atraviesa.

El posteo con el que la actriz informó acerca de su situación personal a través de las redes sociales @merydelcerrok

En la publicación, Del Cerro aclaró a continuación que, tras conocer las causas de su malestar, tomó la decisión de priorizar su salud y avanzar con un tratamiento diseñado para sus necesidades actuales. Según contó, a partir de los primeros análisis ya empezó “un plan personalizado” orientado a tratar los cuadros que impactaban de manera directa en su vida cotidiana.

En cuanto al tratamiento, la actriz señaló que incluye diferentes procedimientos. “Ya empecé con sueroterapia (IV drips), protocolo antiinflamatorio y NAD (energía celular)”, apuntó. Además, dijo que el plan también contempla “suplementación personalizada”, entre ellas con vitamina D, y sesiones de kinesiología para tratar un dolor lumbosacro que también venía padeciendo. “Recién empiezo, pero ya entenderlo cambia todo”, resaltó sobre esta etapa inicial de recuperación.

Nuevos capítulos de Margarita

Del Cerro también recordó a sus seguidores a través de las redes sociales que Margarita, la serie juvenil de HBO Max de la que forma parte, ya sumó nuevos episodios a su segunda temporada.

La actriz, que interpreta a Yamila en la ficción, compartió una publicación con imágenes de distintas escenas de su personaje y expresó: “Ya están disponibles los nuevos cinco capítulos de Margarita”, escribió en su cuenta de Instagram, acompañando el mensaje con fotos y videos de distintos momentos de la serie.

Con ese posteo, Del Cerro se sumó a la expectativa por la continuidad del spin-off que retoma el universo de Floricienta y que ya ha logrado consolidarse como una de las apuestas juveniles más exitosas de la actualidad.

La segunda temporada comenzó oficialmente el pasado 4 de mayo, cuando la plataforma liberó los primeros episodios de esta nueva entrega. El regreso marcó el inicio de una etapa muy esperada por los fanáticos, que siguieron de cerca la continuación de la historia.

Ahora, siguiendo el esquema de estreno semanal de HBO Max, ya se encuentran disponibles otros cinco capítulos.