Para evitar filtraciones: el “método artesanal” que eligió Taylor Swift para invitar a familiares y amigos a su boda

La boda entre Taylor Swift y Travis Kelce ya se perfila como uno de los eventos más comentados —y misteriosos— del año en el mundo del espectáculo. Pero más allá de los rumores sobre el vestido, la lista de invitados o el lugar elegido para el gran día, hay un detalle que llamó especialmente la atención: la manera completamente inusual en que la pareja estaría invitando a sus amigos y familiares tras una serie de filtraciones sobre la ceremonia.

Travis Kelce y Taylor Swift anunciaron en sus redes que están comprometidos

Según trascendió en medios estadounidenses, Swift habría decidido dejar de lado las clásicas tarjetas impresas y las tradicionales invitaciones save the date, el aviso previo que se envía a los invitados de un evento importante, especialmente una boda, para anunciar el día exacto y que puedan apartarlo en sus calendarios con varios meses de anticipación. Nada de eso. La cantante optó por una estrategia mucho más personal y hermética: levantar el teléfono y llamar ella misma a cada invitado importante.

La decisión no sería casual. Después de que distintos portales publicaran supuestos detalles sobre la fecha y el lugar de la boda, la cantante habría redoblado las medidas de seguridad y confidencialidad para evitar nuevas filtraciones antes del evento.

Así es el anillo de compromiso de Taylor Swift

“Entonces me llamó y me dijo: ‘Estás invitado a mi boda’”, habría contado uno de los invitados consultados informalmente por personas cercanas al entorno de la artista, reflejando el carácter íntimo y casi secreto con el que la superestrella estaría manejando toda la organización.

De acuerdo con TMZ, Swift no solo estaría realizando personalmente muchas de esas llamadas, sino que además parte de su equipo estaría colaborando contactando a ciertos invitados seleccionados. El objetivo sería claro: mantener bajo absoluto control la información relacionada con el casamiento.

Según las versiones publicadas, a quienes recibieron el llamado se les pidió algo muy específico: mantener sus agendas de verano lo más flexibles posible. Sin embargo, ni siquiera ellos habrían recibido todavía la fecha exacta o el lugar definitivo de la ceremonia.

Pero más allá del anuncio de compromiso, la cantante y el deportista quieren mantener en reserva los detalles de su futura boda

La situación comenzó a ponerse más caótica después de que distintos medios comenzaran a publicar versiones contradictorias sobre el evento. Primero surgió la información de que la boda tendría lugar en Rhode Island, donde Swift posee una enorme mansión cerca del mar y suele organizar celebraciones privadas para amigos y celebridades.

Durante meses, esa propiedad fue señalada como el escenario casi definitivo del enlace. Incluso trascendió que la pareja planeaba casarse allí en junio y que Swift estaba decidida a asegurar una fecha específica a cualquier precio.

Algunos reportes llegaron a afirmar que la cantante habría ofrecido dinero a otra pareja que ya tenía reservado el lugar para liberar la fecha y permitir que ella y Kelce celebraran allí su boda. Aunque la información nunca fue confirmada oficialmente, alimentó aún más el aura de misterio alrededor del casamiento.

Taylor Swift y Travis Kelce en marzo de 2026 GettyImages

Sin embargo, más recientemente comenzó a circular otra versión completamente distinta: que la boda finalmente se celebraría en Nueva York el próximo 3 de julio.

La noticia sorprendió porque, según Page Six, incluso ya se habían enviado invitaciones preliminares reservando esa fecha en la Gran Manzana. Si esto fuera cierto, Swift y Kelce pasarían a formar parte de una larga tradición de celebridades que eligieron Nueva York para dar el “sí”, sumándose a parejas como Beyoncé y Jay-Z, y Justin Bieber y Hailey Bieber.

La cantante y el deportista se convirtieron en una de las parejas más importantes de los Estados Unidos GettyImages

Para Swift, además, Nueva York tiene un significado emocional especial. La cantante mantiene desde hace años una relación profunda con la ciudad. En 2014 compró dos áticos contiguos en Tribeca y luego expandió aún más sus propiedades en la zona, transformándose prácticamente en una vecina emblemática del barrio.

Ese mismo año lanzó “Welcome to New York”, un tema que funcionó como declaración de amor a la ciudad y que incluso fue utilizado para campañas oficiales de turismo. La letra resume bastante bien la conexión emocional que Swift parece sentir con Manhattan: una mezcla de vértigo, libertad y reinvención permanente. No sorprende, entonces, que considere la posibilidad de convertir la ciudad en escenario de uno de los momentos más importantes de su vida.

Kelce también expresó públicamente su fascinación por Nueva York en distintas oportunidades. El jugador describió a la ciudad como un lugar donde disfruta caminar, mezclarse con la gente y absorber la energía urbana.

Taylor Swift recibe un beso de Travis Kelce, durante la final individual masculina del campeonato de tenis U.S. Open, que se llevó a cabo el 8 de septiembre de 2024, en Nueva York Frank Franklin II - AP

Mientras tanto, el nivel de expectativa alrededor de la boda no deja de crecer. Según distintas publicaciones, entre las integrantes del posible cortejo nupcial figurarían dos de las amigas más cercanas de Swift, Selena Gomez y Gigi Hadid.

La propia Taylor alimentó recientemente las especulaciones cuando fue fotografiada en Nueva York luciendo un minivestido blanco de estilo nupcial, algo que sus fanáticos interpretaron inmediatamente como otra pista relacionada con el casamiento.