El famoso youtuber Wali Iturriaga despide el año con sus personajes más populares en el Ópera

Empezó a jugar haciendo videos para sus amigos y de a poco se metió en el mundo de redes. Hoy, Wali Iturriaga cuenta con más de 367.000 suscriptores en la plataforma Youtube y 555.414 vistas de su video Mi madre, ¡¡¿o yo?!!, publicado hace apenas unos meses atrás.

Correntino de nacimiento se radicó recientemente en Buenos Aires decidido a quedarse para cumplir sus sueños. Por lo pronto, el actor (y profesor de gimnasia) es furor en las redes sociales por hacer videos de humor, entrevistas, viajes y personajes como “Jennifer la Paraguaya”, “Juan Carlos” y “Cachilo”, con los que interactúa con sus seguidores.

“Llegué a Buenos Aires unos días antes de que comience la cuarentena. Tomamos la decisión de venir con mi mujer y mis hijos porque había comenzado con muchas funciones y no queríamos estar separados. A días de llegar comenzó la cuarentena y sentí que el mundo se me venía abajo, pero eso me dio más fuerza para seguir trabajando y los personajes crecieron mucho más en el tiempo de aislamiento. Hoy trato de mantener los pies sobre la tierra, seguir enfocado en mi trabajo y principalmente en que todo lo que se genere me haga feliz”, asegura el artista, que el próximo domingo despedirá el año con el espectáculo Jenni La Paraguaya, en el teatro Ópera.

Además de ser papá de cuatro niños (Luisana, Martina, Milo y Valentino) y compartir su vida con Mity, su mujer, Wally es amante de los gimnasios, su lugar de trabajo por mucho tiempo, y cuenta con una formación ecléctica en distintas ramas del arte.

“Tengo más de 20 años de carrera como profe. Paralelamente a eso siempre estudié actuación, programación, edición y estuve muy relacionado al arte en muchas ramas como la pintura, más tarde con la escritura y gran parte de mi vida con la música, tocando en muchas bandas y también girando por todo el país”, cuenta.

Cachilo, otro de sus personajes más populares , se caracterizó desde un principio por ambientar sus videos en barrios humildes, una modalidad que luego se convirtió en puente entre los que más necesitan y los que pueden ayudar a través de una importante red solidaria que lo llevó a conseguir desde sillas de ruedas posturales hasta medicamentos, alimentos y útiles para ellos. “Con el gimnasio siempre hicimos muchas cosas solidarias y yo soñaba con hacer algo grande en los barrios más humildes de mi ciudad, así que cuando comencé a hacer el personaje Cachilo en las redes y se viralizó, eso me dio la posibilidad de meterme en los barrios, abrir merenderos y otras cosas impensadas. Desde entonces, mi vida cambio para siempre, junto con ese personaje llegaron otros, entre ellos Jenny la paraguaya”, sigue el artista.

Luego de la pausa que impuso la pandemia y lo obligó a reprogramar su gira por todo el país, con una amplia convocatoria en la Costa Atlántica y Villa Carlos Paz durante el verano, en esta ocasión, Wali Iturriaga despedirá el año en Buenos Aires con el espectáculo Jenni La Paraguaya, uno de sus personajes más populares, nada menos que en el teatro Opera.

“Cerraremos el año de una manera única, con todos los personajes en escena, invitados y obviamente con ¡Jenny, la estrella de la noche! Espero que no nos echen del teatro porque se va a llenar de cachicalientas bochincheras y tipejos pollerudos. Los espero a todos para pasar una noche llena de sorpresas”, se despide Iturriaga.

Wali Iturriaga y su familia

PARA AGENDAR

Jenni La Paraguaya. Con Wali Iturriaga. Domingo 21 de noviembre, a las 21, en el teatro Opera Orbis (Av. Corrientes 860). Entradas, 1500 pesos (por Ticketek).