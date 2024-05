Justin Bieber y Hailey Baldwin están esperando su primer hijo y lo anunciaron con un tierno mensaje en las redes

Escuchar

Hailey Baldwin y Justin Bieber van a ser padres. La modelo y el músico compartieron la noticia en sus cuentas de Instargam, en la que compartieron una serie de fotografías y videos en los que se puede observar la incipiente panza de la hija de Stephen Baldwin.

Las imágenes corresponden a la ceremonia de renovación de votos de la pareja. Allí, Hailey usa un vestido largo de encaje blanco que resalta su embarazo. También puede verse al intérprete de “Baby” parado detrás de su esposa, abrazando su vientre y mostrando las alianzas con las que eligieron darle nuevos bríos a su relación.

Ninguno de los dos acompañó las fotografías y los clips con una leyenda; simplemente etiquetaron al otro en su publicación. No hacía falta decir nada más: sus millones de seguidores entendieron el mensaje y llenaron de felicitaciones la sección de comentarios.

El músico y la modelo se casaron en septiembre de 2018 en la ciudad de Nueva York, apenas dos meses después de haber anunciado su compromiso. Tiempo después, celebraron su unión en una ceremonia de la que formaron parte sus familiares y amigos. Allí intercambiaron votos y alianzas de boda Tiffany bajo el atardecer de Bluffton, Carolina del Sur.

Ya en octubre del año pasado, los rumores de un posible embarazo comenzaron a circular y Hailey se refirió a ellos, sin rodeos, en una entrevista publicada por la revista GQ. “Recientemente, todo el mundo decía: ‘Dios mío, está embarazada’, y eso me ha pasado varias veces antes”, le dijo al medio. “Hay algo que es desalentador. ¡Maldita sea! ¿No puedo estar hinchada y no estar embarazada? Sería una mentira si dijera: ‘Oh, sí, me importa un carajo lo que digan’”, expresó.

Y continuó: “Cuando llegue el día en que eso sea cierto, los medios y quienes nos siguen en las redes serán los últimos en saberlo”, añadió con franqueza. Aunque anteriormente había hablado de criar a sus hijos fuera del centro de atención, la modelo dijo en ese momento que aquel plan es “probablemente imposible”. “Eso lo pensaba antes de que nos casáramos, porque, claro, no tenía idea de con quién iba a terminar pasando por el altar”, explicó.

En aquella entrevista, Hailey confesó que, más allá de que le molestaba leer versiones falsas sobre su estado, la maternidad era algo que esperaba con ansias. “Pero es un asunto muy privado e íntimo. Es algo que llegará cuando llegue. Y, sinceramente, al final del día, es muy gracioso ver cuánto le importa a la gente. Déjenme hacer lo que quiera con mi cuerpo y ustedes pueden hacer lo que quieran con el suyo. Dejemos que las cosas ocurran”, señaló.

Bieber, por su parte, expresó más de una vez su deseo de formar una familia numerosa, pero señaló en una aparición de diciembre de 2020 en el programa de Ellen DeGeneres que estaba respetando los tiempos de su pareja. “Voy a tener tantos bebés como Hailey desee tener. Me encantaría tener una pequeña tribu”, dijo en ese momento. Y reveló: “Es su cuerpo y lo que quiera hacer voy a respetarlo. Pero creo que quiere tener algunos”.

Cuando DeGeneres le preguntó por qué la pareja estaba esperando, Justin respondió: “Realmente no hay ningún problema. Pero creo que Hailey todavía tiene algunas cosas que quiere lograr como mujer, y simplemente aún no está lista. Y eso está bien”.

LA NACION