El fin de la dupla de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares: la palabra de los protagonistas y qué va a pasar con Intrusos

Después de casi seis años de conducción compartida, la dupla televisiva de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, hoy al frente de Intrusos, llegará a su fin en diciembre. El periodista uruguayo dio a conocer la noticia el miércoles pasado, durante una entrevista con José María Listorti en Blender at Night, cuando habló del cierre de una etapa y de su deseo de continuar en solitario.

El anuncio desató especulaciones sobre posibles roces y enojos entre ambos y sobre las ganas de Lussich de dar un giro en su carrera hacia el periodismo político. En diálogo con LA NACION, los dos conductores explicaron cómo se gestó la decisión, hablaron de su amistad y aclararon qué se sabe del futuro del programa.

“El fin de la dupla nació de una inquietud mía. Hace más de un año venimos trabajando en eso, no es producto de ningún arrebato ni pelea entre nosotros. Es una necesidad personal y profesional de seguir creciendo cada uno en forma autónoma”, explicó Lussich en diálogo con LA NACION. Pallares, por su parte, respaldó las declaraciones de su compañero. También desmintió que hubiera faltado al estreno de su unipersonal, una de las versiones que circularon este lunes.

La decisión de Lussich y el futuro de Intrusos

Rodrigo Lussich aseguró que no hubo conflicto con Adrián Pallares (Fuente: Captura de pantalla/América)

Durante la entrevista en Blender, Lussich anunció el final de la dupla y, cuando Listorti intentó saber cuál de los dos seguiría al frente de Intrusos, respondió: “No lo sé. No es una decisión nuestra, es una decisión del canal”. Este lunes, en diálogo con este medio aclaró que existe la posibilidad de que cualquiera de los dos se quede en el sillón que originalmente ocupó Jorge Rial y que la continuidad del ciclo no está en dudas. “Lo que va a decidir el canal es quién sigue a cargo de Intrusos, que por supuesto sigue el programa”.

Sobre su propio futuro, el conductor explicó que baraja distintas alternativas. “Puedo hacer o no Intrusos solo, eso no lo sé. Puedo conducir otro programa solo o hacer streaming y no hacer tele el año que viene. No está definido”, señaló.

Adrián Pallares desmintió haber tenido diferencias con Rodrigo Lussich Archivo

Consultado sobre su interés por el periodismo político, destacó la variedad de actividades que desarrolla y la posibilidad de sostenerlas en simultáneo. “Yo puedo convivir con distintos registros a la vez, en simultáneo. No tiene por qué ser una cosa o la otra. Tengo un registro de humor político en Instagram, de bajada de línea más seria en X. Hago stand-up clásico en teatro y conduzco un programa de chimentos en tele. Además hago un pase de humor en Radio 10”, enumeró. “Para mí todo eso convive sin problemas”, agregó.

Aunque todavía tiene que definir su próximo proyecto, Lussich fue categórico sobre cómo lo encarará: “Lo que es seguro es que lo que haga será en forma solista. Yo empecé solo mi carrera”, repasó.

Una amistad de 20 años

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares Rodrigo Nespolo - LA NACION

Cuando tocaron el tema del fin de la dupla esta mañana en Puro Show, Sebastián “Pampito” Perelló Aciar deslizó que la relación entre ellos no está en su mejor momento y que incluso Pallares no había ido a ver el espectáculo teatral de su compañero. “Es mentira. Fui el día del estreno”, respondió el periodista a LA NACION. Además, compartió con este medio un video de esa función.

Pallares también confirmó que la amistad continúa más allá del cierre de la dupla. Consultado sobre su futuro en Intrusos y si ya sabe qué hará el año próximo, evitó anticipar novedades: “Lo que dijo Rodri es lo concreto”.

Lussich, por su parte, puso la decisión en perspectiva: “Con Adrián somos amigos hace 20 años y en algunas etapas hemos trabajado juntos y en otras no. La amistad va en paralelo. Hicimos un éxito como dupla y cada uno seguirá creciendo gracias a esta base”. Para él, se trata de “un proceso lógico y sano”. “No hay traiciones, no hay enojos. Solo libertad”, resumió.

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, cuando estaban al frente de Socios del Espectáculo, con Nancy Duré, Paula Varela, Mariana Brey y Matías Vázquez en el panel (Foto: Instagram @adrianpalla)

El anuncio en Blender

La noticia se conoció el miércoles 21 de octubre, mientras Lussich conversaba con Listorti sobre sus expectativas laborales. El periodista contó que le gustaría hacer un espectáculo de humor político y anticipó que, cuando deje Intrusos, probablemente cierre su recorrido en los ciclos dedicados al espectáculo. “Sé que cuando eso pase seguramente no voy a hacer otro programa de chimentos”, reveló. Luego llegó la declaración que sorprendió al entrevistador: “La dupla no va a seguir, eso sí. Nosotros como dupla terminamos el 31 de diciembre con Adrián”.

Ante la consulta de LA NACION, Lussich ratificó que el ciclo continuará y que su conducción deberá resolverla la gerencia. Sobre su próximo paso, mantuvo abierta la respuesta: “Lo único confirmado es el final de la dupla. El resto no sé cómo se va a dar”.