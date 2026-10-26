Maggie Cullen anunció que cantará frente al Papa León XIV en Argentina: “No puedo creer...”

Tras los anuncios de Luciano Pereyra, Nahuel Pennisi, Abel Pintos y Valentino Merlo, Maggie Cullen reveló que se suma al listado de artistas argentinos que cantarán frente al Papa León XIV durante su visita al país, programada entre el 8 y el 11 de noviembre.

“Hoy tengo una noticia muy especial para darles, un comunicado que tenía hace tiempo y finalmente ya les puedo contar y compartir”, comenzó diciendo la exconcursante de La Voz Argentina en un video que compartió a través de sus redes sociales.

En medio de su gira europea, Maggie Cullen contó que formará parte de la visita del Sumo Pontífice a la Argentina Soledad Aznarez

“Desde que soy muy chiquita que escucho a mis papás contar de esa noche que acamparon esperando a Juan Pablo II, que llegaba a la Argentina, y no puedo creer estar diciendo esto, pero falta muy poquito y tenemos la gracia de que nos va a visitar el Papa León XIV y voy a poder cantarle”, continuó la folklorista, que acaba de terminar su gira por Europa y, además, el próximo 21 de noviembre cerrará el año con un show en La Trastienda.

“Así que ahí vamos a estar, en el Monumento de los Españoles, el 10 de noviembre en la Vigilia de los Jóvenes”, detalló sobre su presencia en uno de los actos oficiales del sumo pontífice, donde coincidirá con su colega Nahuel Pennisi.

Maggie Cullen cantará frente al Papa León XIV

“Estoy feliz, súper agradecida de esta oportunidad de compartir la fe, de compartir un encuentro con cantidad de jóvenes de toda la Argentina, así que los esperamos ahí. Ojalá que puedan estar todos, va a ser una fiesta hermosa”, concluyó Cullen.

Quiénes cantarán para el Papa León XIV

El primer artista en confirmar que se presentará frente al sucesor del Papa Francisco fue Abel Pintos, quien a fines de septiembre contó que será parte de la visita que el Pontífice realizará al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, el lunes 9 de noviembre a las 9.15, donde se reunirá con trabajadores y personas con discapacidad que son atendidas en la institución.

“Nos hicieron saber que lo que habían hecho era proponerme a mí como artista para poder acompañarlo musicalmente en alguna de todas estas acciones que va a llevar adelante”, relató entonces el cantante en diálogo con Puro show (eltrece). “Decidimos respetar los procesos porque son largos, todo es muy protocolar, todo viene literalmente desde el Vaticano. Te llega la carta con el lacrado, es toda una historia”, detalló.

“Cuando nos llegó la notificación de que efectivamente estaba invitado a ser parte de este momento, para mí fue una emoción gigante”, recordó.

Ayer, en tanto, Luciano Pereyra y Nahuel Pennisi dieron a conocer que también serán los protagonistas musicales de la visita del Santo Padre.

Nahuel Pennisi se presentará frente al Papa León XIV

“Ahora sí puedo contar esta noticia que me tenía tan emocionado, tan ilusionado. Se acaba de confirmar que voy a cantarle al Papa este 10 de noviembre en el Monumento de los españoles, en este encuentro de jóvenes. Va a ser una experiencia inolvidable, emocionante”, dijo Pennisi en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

“Ustedes saben lo que significa para mí que llegue el Papa a nuestro país, toda la fe que tengo desde siempre. Así que será una ocasión muy linda para agradecer a través de la música todo lo que me pasa y compartir con ustedes. Jóvenes, nos vemos allá”, cerró su mensaje.

También Valentino Merlo confirmó que participará de la Vigilia de los Jóvenes.

Luciano Pereyra anunció que cantará en la ceremonia del Papa

Por su parte, Luciano Pereyra hizo su anuncio durante su octava presentación en el Movistar Arena. “Me acaban de confirmar que en mi ciudad, en la ciudad de Luján, le voy a cantar al Papa. ¡En mi ciudad de Luján, en donde vivo, viene un Papa! Poder recibirlo, poder cantarle, poder cantarle todos juntos!”, reveló, profundamente emocionado, mientras era ovacionado por su público. El encuentro será el miércoles 11 en la misa que se celebrará en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, a partir de las 10 de la mañana.