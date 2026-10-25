Juana Viale deslumbró con un conjunto con volados y dio detalles de la primera salida de Mirtha Legrand tras su internación

Firme en su reemplazo a la Chiqui en La noche de Mirtha, Juana Viale deslumbró el sábado con un conjunto corto en bordó que no pasó desapercibido. Más tarde, durante la cena y ante las preguntas de sus invitados, compartió algunas anécdotas de la primera salida de la gran diva de la televisión argentina después de su internación: el encuentro familiar por el Día de la Madre.

En el comienzo del programa de eltrece, Viale realizó su habitual presentación del look frente a las cámaras. “Miren qué bellezor este vestuario que tengo”, expresó mientras enseñaba las dos piezas: un top de escote asimétrico con un aplique brillante sobre uno de los hombros y una falda corta con volados superpuestos. Un lazo al costado de la cintura completaba el diseño de Evangelina Bomparola. “Me estoy mirando en el monitor y digo: ‘Qué lindo, qué lindo para usarlo en algún momento de la vida’”, comentó.

Los zapatos merecieron un comentario aparte. “Me voy a apoyar como hace la abuela”, anunció antes de acercarse al escritorio. “Ustedes no me ven en casa, pero en verdad estoy midiendo como 2,40 metros ahora, más o menos”, bromeó sobre los altísimos tacos, que también mostró a cámara.

Para acompañar el conjunto, Juana llevó el pelo recogido en una cola de caballo que dejaba al descubierto tanto el escote como los aros colgantes. El maquillaje concentró la atención en los ojos, con un esfumado negro, y se completó con labios en un tono suave. “Me encanta”, resumió al terminar la presentación.

La primera salida de Mirtha

Durante la noche, Juana compartió la mesa con la actriz Eleonora Wexler, protagonista de El estado de la unión; el periodista Marcelo Polino; el actor Agustín Sullivan; y Matías Bagnato, único sobreviviente de la Masacre de Flores. Fue el periodista de espectáculos quien le preguntó por la salud de su abuela y destacó la alegría que había generado en las redes la fotografía familiar del Día de la Madre.

Mirtha Legrand publicó su primera foto en redes sociales tras ser dada de alta: “¡Muy feliz con mi familia!" Instagram

El pasado domingo, Legrand publicó en Instagram una imagen de la celebración. “Feliz día de la madre. Muy feliz con mi familia”, escribió la conductora de 99 años. En la foto aparece acompañada de Juana Viale y dos de sus hijos —Ámbar de Benedictis y Silvestre Valenzuela Viale—, Nacho Viale, Marcela Tinayre y su hijo Rocco Gastaldi, y Amalia Idoyaga Molina.

“Está bien, está hermosa”, aseguró Juana antes de compartir algunos detalles del encuentro. “Nos reunimos todos, la pasamos bárbaro, re bien, re lindo, charlamos”, relató. También aclaró que la reunión había sido fuera de la casa de Mirtha y que marcó su primer paseo después de la internación. “Fue su primera salida, así que estaba contenta de salir, de andar en auto con mi madre, que la llevó”, explicó en referencia a Marcela Tinayre.

Entre risas, la conductora también contó cómo había estado su abuela durante el festejo: “Comió un montón, criticó a medio mundo”. La repercusión de la imagen dio lugar, además, a un comentario sobre quienes habían sugerido que podía estar hecha con inteligencia artificial. Ante esas especulaciones, Viale respondió: “Por suerte no, la realidad superó”.

La salud de Mirtha

Legrand ingresó el 7 de septiembre al Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio bronquial y permaneció allí hasta el domingo 13. Apenas cinco días después, tuvo que volver al centro médico y, luego de pasar por la guardia, quedó nuevamente internada.

Mirtha Legrand, este año, al frente de uno de sus programas Pilar Camacho

En abril de este año, la conductora ya había atravesado un fuerte cuadro gripal que derivó en una bronquitis y la alejó durante algunos días de su agenda laboral.

Sobre la segunda internación de septiembre, el sanatorio informó en un parte médico oficial: “La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes”.