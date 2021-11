El fuerte cruce entre Yanina Screpante y Yanina Latorre: “Decís incoherencias”

En medio del conflicto judicial con Ezequiel “Pocho” Lavezzi, Yanina Screpante rompió el silencio. Tras desmentir que haya sido desalojada del inmueble de Zona Norte, la modelo acusó a las abogadas de su ex de dar información falsa para perjudicar su imagen y volvió a explicar por qué merece una retribución económica por sus años al lado del futbolista.

“El conflicto comienza cuando él cambió a sus letradas. Cuando la parte contraria empieza a dar información, a mí no me interesa que este conflicto sea un show mediático”, disparó la exmujer de Lavezzi desde el móvil de Los ángeles de la mañana. En cuanto a las declaraciones públicas de Mariana Gallego (representante legal del jugador), expresó: “Todo lo que dicen es mentira. Ejercen violencia mediática contra mi persona. Yo hablo mi verdad, quiero que se haga justicia”.

Tras desmentir una vez más haber sido desalojada del famoso penthouse en Zona Norte, Screpante dio detalles de la resolución judicial: “ Yo la demanda la inicié en 2018. Hace un mes y medio fuimos al juzgado de San Isidro y llegamos a una conciliación por el famoso departamento. No fue un desalojo. Cuando pido la atribución de vivienda, porque me consideraba con derecho a pedirlo, esperé la resolución de un juez, que tardó por la pandemia ”, explicó.

Su abogada, Marta Domenech, interrumpió su relato para explicar el procedimiento en términos legales. “Ella pide la atribución y le dijeron que no correspondía. Se apela y llegamos a la Corte Suprema. Estábamos esperando la resolución de la corte para entregarlo como se pactó. Ellas iniciaron la acción de desalojo antes del recurso de la Corte, que llego 10 días después”, aclaró.

“¿En qué momento se corta el diálogo con tu ex?”, preguntó Ángel De Brito inesperadamente. “Ni bien nos separamos esto lo hablamos en persona. Yo dejé mi carrera, estaba en ascenso en el modelaje y, cuando él me propone irme a vivir a Napolés, me dijo que no me iba a faltar nada. Yo dejé mi carrera, estaba terminando de estudiar diseño de interiores y aposté al amor y a la familia ”, confesó Screpante, dando cuenta de los motivos por los cuales se considera con derecho a un resarcimiento económico.

“Cuando lo hablo, me dice que el que corría en el barro era él. La contención de una mujer es importante. No quiero quedar soberbia, pero él era un dios en el Nápoli, acá había jugado en San Lorenzo pero no era conocido. Basta googlear su apellido antes de 2010, que se van a dar cuenta”, agregó mientras aclaraba que fue ella quien lo ayudó a armar una imagen pública que le sirvió para que luego lo convoquen al Mundial.

“Yo tenía una amiga que tenía los contactos de todos los periodistas deportivos. Yo por mi carrera tenía los contactos en los medios, armé la imagen Lavezzi. Él tenía una imagen y posteriormente tuvo otra, conoció Punta del Este y fue a todas las fiestas importantes por mí. Le armaba notas en revistas, quería ir a la Selección y yo lo ayudé a armar su imagen para ir al Mundial. Él no lo podría haberlo hecho solo ”, indicó.

Respecto al maltrato que denuncia haber recibido por parte de las letradas de Lavezzi, advirtió: “Cuando hicimos la entrega del inmueble, empezaron a los gritos. Venían a hablarme mal de mi letrada por la espalda. Ellas te hablan arriba con mentiras e insultos. En la respuesta de la demanda, en vez de defender a Lavezzi se ocuparon de contar mi vida antes de él, haciéndome quedar como si fuese una dama de compañía. Todo lo que dicen que yo hice en el juzgado es mentira”.

El descargo de Yanina Screpante, en las redes

Sobre los 15 millones de dólares que reclama, explicó en base a qué pide esa suma de dinero: “Los abogados tienen que estimar un monto a partir de lo que Lavezzi tiene. Pero lo que me den o no lo va a determinar un juez, no yo. Ese dinero no lo pido por lo que yo podría haber ganado, porque no lo sabemos, quizá podría haber llegado a ser una Susana Giménez si seguía con mi carrera. Yo hacia la tarea con su hijo, lo cuidaba, lo llevaba a todos lados. Yo me ocupaba de recibir a toda su familia cada vez que venían de visita ”, sostuvo.

El cruce con Latorre

Mientras hablaba de su situación judicial, Screpante aprovechó el móvil para reclamarle en vivo a Yanina Latorre una información que dio días atrás, en la que aseguraba que la modelo había sido desalojada del departamento en disputa. “ ¿Sabés que es lo que no te suma? Cuando decís que le cuidaste al pibe porque parece que querés cobrar como niñera o cuando decís que le armaste la imagen ”, contestó la panelista, redoblando la apuesta.

Si bien la invitada aseguraba no estar enojada con su tocaya, la modelo continuó: “Solo mentiste con lo del desalojo. Ella puso titulares y después me ama (...). Lo que decís vos lo levantan en todos lados. Yo estoy contando mi verdad, viví con él ocho años, lo ayudé en su carrera. Te doy un ejemplo: quería comprar un campo en Uruguay, mi compadre es ingeniero agrónomo, y fue con él para que lo asesore”, relató.

“ Todas acompañamos a nuestras parejas y no por eso nos deben algo, porque pareciera que quisieras cobrar honorarios por un campo. A vos te corresponde porque fuiste su mujer no porque lo tatuaste. Decís incoherencias ”, la cruzó la panelista a los gritos. Mientras Screpante volvía a explicar lo que le corresponde legalmente por haber acompañado tantos años a su ex, fue lapidaria con su ¿ex? amiga: “La única que dice incoherencias sos vos, mirá los portales, todos dicen que la única incoherente sos vos”, retrucó.

“¿Porque le cambiaste la imagen y ahora es más buenmozo? ¿No hubiera metido tantos goles sin esa belleza?”, interrumpió Latorre. “Los goles no tienen nada que ver, acá estamos hablando de la parte publicitaria. Me molesta escuchar las pavadas que decís”, señaló Screpante y enseguida trajo al presente un “favor” que le hizo a la mujer de Latorre cuando ella trabajaba en Incorrectas, el ciclo de América que conducía Moria Casán.

Sin casi dejarla hablar, la panelista la trató de mafiosa al amenazarla. Sin embargo, Screpante no se quedó callada: “Cuando hubo un tema de ella a tratar en el programa, me dice: ‘Por favor, defendeme de buena onda’. Entonces, el otro día cuando me mató, le mandé una foto abrazadas en LAM y el chat donde me pedía ciertas cosas”, explicó.

Sus palabras terminaron por enfurecer a la panelista, quien terminó con el micrófono apagado por orden del conductor. “No te pedí, me consultaste una cosa y te dije que era mentira y te conté mi versión. Ahora publico yo los chats, a mí no me amenaces, siempre cuando no tenés razón terminas amenazando. Te juro sos infumable, tiene razón el Pocho y Gallego”, disparó furiosa.

“Y vos comprá otra cosa, porque sos vos la nerviosa. Ángel, ¿podemos hablar? Apagala, por favor, porque no se puede hablar. Tengo la mejor con ella y le mandé un mensaje diciendo en qué momento pasamos de ser amigas a que cuente algo sin consultarme. Sigue gritando y yo soy la loca. Ella siempre quiere ser protagonista”, remató Screpante.